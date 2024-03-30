養蚯蚓做肥料　「有機」農產品貴得有道理？｜ESG+

平時行入街市，見到所謂「有機」嘅產品，總是比其他產品貴，而且外觀都比較「醜」，加上唔少不法之徙被揭發以「假有機」去呃消費者，令不少人對「真有機」產品卻步。但如果大家了解「有機」背後嘅耕作過程，或者大家唔介意「畀多少少」，支持有機農作，食得健康之餘，同時為保護地球出一分力！



平時見到嘅農產品，好多都有用除草劑、化肥同農藥，好處係控制害蟲、增加產量，人力成本降低，同得到一批外觀同品質都睇落唔錯嘅農產品。之不過使用呢種種植方式，好易破越土地質素，難達到可持續發展。

所以近年都提倡有機產品。早排《ESG+》就見到有個品牌叫「和橙」，講明係利用「生態循環農業系統」去種橙，意思即係所有嘢都係採之天然，用之天然。問過呢位已經年屆73歲嘅創辦人李道德，佢哋農場喺湖南，每年11月中開始收割，冬至前全部收割好，然後在產地陰涼通風嘅地方保存，用唔打蠟亦唔冷藏嘅方式保鮮，網店落單包裝直送，5日左右到運到香港，一般到第二年3月就會售罄。

農場會將最好嘅生果拎去賣，賣唔到嘅就用嚟飼養家禽動物，同製作果渣堆肥，以家畜嘅糞便去養住啲蚯蚓，用嚟來製造植物肥料，建立出一個完整生態循環系統，更只會以人手除草，唔會使用化學除草劑同化學肥料。

唔用化肥同除草劑，結果就係「和橙」比一般美國橙較細，外表仲有啲醜， 而且價錢亦都會貴一啲。不過佢話橙係會透過外皮呼吸，多一種化學元素就多一個機會滲透落去，所以寧願成本高啲，都希望產品愈簡單、愈自然，「愈醜嘅橙先係最天然、最好吃！」

內地幅員遼闊，土地成本相對便宜，但香港寸金呎土，本地有機蔬菜要可持續發展就難上加難。上星期《ESG+》就去到美孚，同「歐羅有機共同體」 嘅卿姐傾過幾句。歐羅農場位於元朗，以家庭式經營，加上一班義工幫手，種植唔同種類嘅農作物。

佢哋都係堅持唔用化肥農藥，同一樣產品以有機種植，可能會比非有機的貴兩、三倍，加上近年就面對唔少困境，好似有一班幫襯開嘅朋友移民、不時出現極端天氣令農作物失收等，農場收入大減，而且佢哋只係一班老人家，唔太識得點樣網上宣傳，所以落入「雞先定蛋先」嘅問題，以入不穩令農場不敢大額投資，產品數量下降下更難吸引新客。

卿姐希望，更多人了解「有機」農產品，明白價錢貴嘅背後原因，花多少少令自己食得健康，同時更可以為保護環境出一分力！

【財經專欄】ESG+

財經傳媒人，眼見間間上市公司都話要大搞ESG，最後決定索性親身落場，希望透過唔同持份者，用文字令更多人知道ESG唔止係投資界嘅事，仲同一般市民生活息息相關！

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。