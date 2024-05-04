金管局推本地化分類目錄　助銀行評綠色項目「有幾Green」｜ESG+

金管局終於推出《香港可持續金融分類目錄》，雖然目錄暫時只係涵蓋發電、交通運輸、建築、污水與廢物的處理四個重點項目下嘅12項具體經濟活動，但已經係一個重要里程碑。



分類目錄正式出街之前，《ESG+》就去咗金管局搞嘅飯局，同金管局副總裁阮國恒傾過幾句。佢提到以前本地銀行做綠色貸款嗰陣，由於未有本地標準，只可以參考外國或者銀行自己本身制定嘅準則，未來有望改變此情況。



金管局推出《香港可持續金融分類目錄》，目錄暫時涵蓋發電、交通運輸、建築、污水與廢物的處理四個重點項目。（資料圖片）

至於銀行打算貸款嘅綠色項目，究竟「有幾Green」呢？唔同國家嘅準則都有好大嘅分別，未必可以同本地市場接軌，所以就要將呢啲準則「本地化」。阮國恒舉例，依家好多大廈都拎咗「綠建環評」（BEAM Plus）認證，但國際標準就冇包括BEAM Plus，「BEAM Plus已經係一個好嚴謹嘅準則，以前銀行唔知釐定呢啲項目有幾green，依家有咗呢個分類目錄之後，寫到明係包埋BEAM Plus，大家就可以跟。」

「綠建環評」是香港綠色建築議會的其中一套評估工具，亦是其中一個香港最被廣泛使用的綠色建築評估工具，由第三方作中立評估，以評審建築物的可持續績效。

有咗《分類目錄》之後，佢相信可以提升業界對綠色金融嘅認識，幫到業界評定其投資項目嘅「綠色度」，佢仲講笑咁話，香港作為金融中心，冇可能冇自己一套嘅準則。

至於下一步，佢話會集中界定轉型活動。所謂轉型活動，大抵是指未符合綠色定義，甚至是屬於高碳排放，而又需要向低碳轉型的經濟活動。一般例子包括鋼鐵及水泥等重工業。

呢啲活動碳排放量往往較高，但技術上卻不易符合碳中和路徑。將其界定為轉型活動，定下減排目標，從而促進資金投放於其轉型上(即轉型金融)，是實現全球氣候目標的重要一步。

不過阮國恒話，呢個範疇比較複雜，需要更多時間去研究。長遠而言，金管局打算將香港分類目錄納入銀行監管政策中，但依家未有時間表。

【財經專欄】ESG+

財經傳媒人，眼見間間上市公司都話要大搞ESG，最後決定索性親身落場，希望透過唔同持份者，用文字令更多人知道ESG唔止係投資界嘅事，仲同一般市民生活息息相關！

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