留過量「看門口」最終成「藥餘」　藥劑師冀做好源頭減廢｜ESG+

政府雖然推遲落實垃圾徵費計劃，但就已經令市民更為關心身邊嘅「廢物」，開始思考點樣去處理廚餘，同埋點做垃圾分類等。不過成個討論入面，似乎大家都忘記咗一樣嘢，呢樣就係「藥餘」！萬寧舊年推出回收藥物計劃，鼓勵市民將過期或者有多餘的藥物，拎到萬寧分店回收，反應唔錯下，今年再度推出，仲將規模擴大一倍以上，正式延伸至全港近60間萬寧藥。



《ESG+》早排同項目負責人之一嘅萬寧總藥劑師趙國亮傾過計，佢話有呢個計劃，原因係一般市民唔太了解過期或剩餘藥物嘅處理方法，只會將藥餘與家居垃圾一齊丟棄或經座廁沖走。佢話咁樣會令藥物中嘅化學成份污染土壤同水源，最終經由農作物、食水或海產被人體吸收；當中抗生素更會令人體產生抗藥性，製造出「超級惡菌」，影響人體健康。

去年回收大量撲熱息痛

所以舊年推出呢個回收「藥餘」計畫，估唔到反應熱烈，有一個市民將成個「紅白藍袋」咁多嘅藥餘帶去門市。至於成個計劃，就收回逾一百萬粒藥餘。收返嚟之後藥餘會送去青衣一個持牌機構進行化學廢料銷毁。不過由於涉及法例要求及同事安全等，目前只限固體藥丸，不包括危險藥物及藥水。

趙國亮提到，成個計劃另一個重點係教育，佢知道唔少家庭習慣會買一啲成藥放喺屋企「看門口」，以備不時之需。佢唔反對咁做，但就認為要好好控制份量，「如果食完一、兩日都未好轉，都建議睇醫生。」佢話舊年回收得最多嘅係撲熱息痛（Paracetamol），又試過回收21年前已經過期嘅藥物，「放到最後都沒用，造成大量堆積同浪費，真係有需要，預留每個家庭成員10粒左右嘅藥物就夠。」

所以，當市民拎藥去回收嘅時候，在場嘅藥劑師就會「捉住」市民傾計，了解佢哋對藥物嘅了解，教育佢哋正確嘅買藥、食藥同儲存藥物嘅觀念。至於未來，佢話市民希望同政府等唔同持份者合作，加大回收計劃，同時繼續加強教育工作，實行要「源頭減廢」！

【財經專欄】ESG+

財經傳媒人，眼見間間上市公司都話要大搞ESG，最後決定索性親身落場，希望透過唔同持份者，用文字令更多人知道ESG唔止係投資界嘅事，仲同一般市民生活息息相關！

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