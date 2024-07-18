農夫山泉高開約1% 消委會澄清 就測試樣本歸類存落差引誤會致歉
撰文：張偉倫
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農夫山泉（9633）今早股價高開0.9%，報33.5元，成交額為377萬元。
消委會最新《選擇》月刊的樽裝水測試，其中一環指百歲山、農夫山泉樣本中的檢出每公升3微克的溴酸鹽，達歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水和泉水中的溴酸鹽的最大限值。農夫山泉及後股價大跌，發律師信指消委會錯將其產品當成天然礦泉水，錯用標準。
消委會今日（18日）發聲明澄清，指與農夫山泉代表會面和作深入交流後，了解到有關產品不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，就是次測試因樣本歸類出現落差而引起的誤會表示抱歉，也將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分。
消委會指，就該樣本的檢出量，屬飲用水準則值範圍內，並遠低於上述準則值，可以安全飲用。重新評分後，該樣本的整體表現也由四星半調整至五星。
公司指會續為港提供安全及優質產品
公司其後在社交媒體上指出，香港消費者委員會今日（18日）發佈的《消委會就「農夫山泉」測試樣本結果的澄清》已收悉。測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用。農夫山泉將繼續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。
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