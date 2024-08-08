奧運商機｜掃5球獎金唔使奪金　港女傳授秘笈　密密做呢樣嘢就得

巴黎奧運會，香港隊再創佳績，有「香港劍神」之稱張家朗及「微笑劍后」江旻憓，個人金牌獎金至少高達600萬元，羨煞不少香港人。登上奧運殿堂，對於大家而言，相信遙不可及。但Breer的首席執行官（CEO）兼聯合創辦人Anushka Purohit告訴大家，她們打著環保旗號，麵包釀酒的「橋」，在四年內參加逾廿場比賽，同樣可密密贏得合共約500萬元的獎金。身經百戰的他們，究竟有什麼參賽必勝「秘訣」和策略？且讓我們看看。



來自印度的Anushka Purohit是Breer的首席執行官（CEO）兼聯合創辦人。兩年前，她在香港科技大學畢業，主修電子及計算機工程學。（黃寶瑩攝）

來自印度、活潑健談的Anushka Purohit，是港產手工啤酒公司Breer的首席執行官（CEO）兼聯合創辦人。畢業於香港科技大學，主修電子及計算機工程學的她，自言自己與三名合伙人創業於大學二年級。但其所獲創業「第一桶金」方式異於常人，既不是向銀行或家人借貸，又不是「死慳死抵」儲錢。她們單靠參加比賽，便可獲得一筆又一筆豐厚獎金。

策略性選擇比賽 要「啱嘴形」

身為參賽常勝軍的他們，稱比賽要贏，第一步，是要像拍拖一樣，要「啱嘴形」。Anushka解釋，他們利用麵包成功釀出啤酒，這個點子要用得其所，將創意變成現金流，就要策略性地選擇帶有環保元素的比賽。另外，亦要細看評審名單，最好選擇有積極參與過環保，或可持續發展類型機構的人士當評審，「合晒河車」勝算自然會增高。

另外，無論獎金多寡，他們亦會不停地參加比賽，一方面是累積實戰經驗，另一方面亦減低「一賽定生死」的壓力。Anushka指，她們的團隊在2019年12月，第一次參加一個「Enactus」的創業比賽，最後獲得一萬獎金，之後她和團隊便開始研發產品，同時繼續參加不同比賽賺錢，前後參加過廿多場比賽。最多獎金一次比賽，是「科大—信和百萬獎金創業大賽」，贏了接近100萬，成績斐然。

寄語大學生創業要勇於嘗試 抱大無畏精神

而比賽有輸贏屬常態，Anushka亦分享了一個深刻的落敗經歷所得到的啟示。她表示，當時自己代表香港到美國，參加一個與可持續環保相關的比賽。當時團隊並已順利殺入決賽，不過該比賽特別之處，其中一個評分準則，是要綜合參賽者代表的地方及背景，與產品的相關性來決定輸贏。最後，因為來自非洲的對手可重用的點子，與其國家背景較為相符。最後Anushka只能含淚落敗。「所以唔可以自己一條橋走到老，要睇埋個遊戲規則，去評估自己勝算。」

參加比賽，總要有途徑。Anusha表示，自已在大學年代，校方不時會用電郵或佈告版，通知學生有不同類型的比賽可以參加，而母校科大創業中心，有相當多資源提供，她籲同學們要多加留意。而坊間其實有不同企業會舉行各式比賽，故善用互聯網，做足功課，搜尋有興趣的賽事亦是一途。

她又鼓勵想去初創的人士，應把握零成本學生時代多多參賽，勇於嘗試。同時教路，比賽時應要抱有大無畏精神，「咩都唔好怕、試咗先，唔好為咗獎金或者想贏而去比賽，備賽過程都可以學到好多野，比賽之中可以從其他參賽者上學到更多。」幾位年輕人憑藉勇闖精神，造就了現時的Breer，去年他們更「闖」上了《福布斯》「亞洲30位30歲以下精英榜」。

人生不止一條成功方程式

誠然，在外人眼中，修讀工程的她在畢業後，本來可以有穩定前景，高薪厚職唾手可得。她卻反其道而行，選擇轉行賣啤酒，儼如「傻瓜」。她卻認為，人生不止一條成功方程式，「我一路之中，認清自已根本唔係淨係想寫code（編碼），而係想為社會solve problem（解決問題），覺得值得就去馬。」她續道，若最終成功當然理想，即便沒有結果，也能在過程中學習到不同的新知識，「博盡無悔」。

創業中途險遭酒店「抄襲」

在創業路上，往往不會一帆風順。在公司成立後第二年，Anushka表示，麵包釀酒想法險些被某間酒店「抄襲」。「2021年大概8、9月，有一間酒店疑似抄咗我哋idea，仲整埋個成品出嚟添。」新薯難敵大酒店，雖然忿忿不平，但卻無可奈何。不過亦正因此事，她更加堅定了麵包釀酒這個想法是可行且成功，並有市場價值，能夠賺錢。同時，亦大大提升了他們的士氣，決心要做好這盤生意。「不過最後得知酒店最終個牌子冇咗，因為味道一般，失敗告終。」她擺擺手輕笑。