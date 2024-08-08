奧運商機｜港產啤酒釀製過程絕密曝光　原來加咖喱魚蛋都得？

「香港生產」成為近來熱話，不說不知，原來香港其實的確存在「港產啤酒」。以Anushka Purohit為首的四名印度裔港產大學生，在數年前利用巧思，用店舖過剩麵包，建立本地生產線，成功釀製出一罐又一罐的啤酒，並創立了手工啤酒品牌Breer。最特別的是，這些啤酒相當具本土風情，咖喱魚蛋味、蛋撻味、菠蘿包味通通都有。不要以為這位小妮子一味搞怪，空有噱頭。她說，釀啤酒絕對是一門結合科學與藝術的高深學問。



釀啤酒說易不易，說難不難。要生產出一杯清爽的啤酒，背後主要原料包括水、大麥、啤酒花以及酵母。而釀酒師只要再加上不同配料，即可盡情發揮創意，釀製出獨特的啤酒風味。只不過釀製過程涉及多種精準設備和技術，要對每項細節一絲不苟，方可造出一杯蕴含著千錘百鍊的工藝。

釀啤酒是一門結合科學與藝術的學問，釀酒師對每項細節都要一絲不苟，才能造出一杯成功的啤酒，這其中蕴含著千錘百鍊的工藝。（受訪者提供）

一場創新的科學實驗

在啤酒的釀製世界裡，一般是由大麥作原料。不過Breer較為特別，他們會用麵包代替大麥再釀成啤酒。而為了每一批啤酒的風味能保持一致性，啤酒需要在釀酒廠裡釀造，因為在這才能精確測量水的pH值，以及溫度等數值。

而深入釀酒廠，Anushka介紹，麵包會首先被搗碎成小粒，然後與熱水和酵母混合，變成微甜的麥汁。接下來就要提取麥汁、煮沸，與此同時會加入啤酒花，這不但是啤酒苦味的來源，亦是為了與微甜的麥汁，達致巧妙的平衡。

待麥汁與啤酒花的混合物冷卻後，便會進入一桶桶容器裡進行發酵。這個過程會持續數天到數周不等，視啤酒的種類而定。臨近尾聲，由麥汁歷練而成的啤酒，會在低溫下再次儲存一段時間。最後，經過濾，包裝，重重關卡後，一罐啤酒就此誕生。

香港酒廠規模以小型為主

據一間本地品牌的手工啤統計顯示，現時香港有超過20家釀酒廠，每轉可生產700公升至4000公升不等的啤酒，視乎酒廠的規模大小。以Breer為例，Anushka指，他們首先會一般會先於700公升的小型酒廠釀酒，如果銷量表現好，才會轉到到4000公升的大型釀酒廠進行大量生產。「咁樣減少浪費之餘，都可以慳成本。」

記者初嘗，用麵包釀製啤酒在口感上較為清爽，但整體味道上與傳統啤酒無大區別。那麼，是否所有麵包都可以代替大麥用來釀酒？Anushka解答，只要麵包裡不含醬和肉類，原來任何麵包都可以用來釀酒。

公司曾與不同集團合作 屢創新口味啤酒

一眾年輕人創意無限，現時Breer有3款常駐口味，包括原味、菠蘿包味以及洛神花味。此外，Anushka更笑言，研發過不少創新口味的啤酒。「我哋之前同MTR合作過，有同科技園聯手推出斑斕奶昔味啤酒、同Mercedes-Benz（平治汽車）玩過雞蛋仔味啤酒，入邊真係有雞蛋仔！都有做咖喱魚蛋味，蛋撻味嘅啤酒，呢啲全部都係我好鍾意食嘅香港小食！」

最近，Breer亦推出了首款雞尾包味無酒精啤酒，她搞笑謂，啤酒內材料除了有雞尾包以外、還會加入椰絲增添風味。她又續指，其實無論是有酒精，還是無酒精啤酒，釀製方法其實基本一樣，只是當中所用的酵母和釀造的時間有差別。「要先釀出有酒精的啤酒，先會整到無酒精啤酒。」