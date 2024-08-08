奧運商機｜印籍港女麵包釀啤酒　創業3年登福布斯　聯手美心掘金

隨著今屆巴黎奧運舉行得如火如荼，全城體育之火燃起，同時亦衍生不少黃金商機。其中，在深宵透過電視螢幕，一邊觀看一邊為運動員加油打氣，自然少不了啤酒助興。印度籍90後港女Anushka Purohit看準不少港人喜歡小酌，但不希望翌日醉醺醺上班，趁勢推出港產品牌Breer無酒精啤酒。然而推無酒精啤酒不出奇，最出奇的是，這個小妮子所釀的啤酒，是用收集剩餘麵包所製。更巴閉的是，創業兩年已吸引了美心集團注意，並一舉成為長期合作「拍檔」，而在去年，他們更一舉登上《福布斯》「亞洲30位30歲以下精英榜」。



印度籍港女 Anushka 在大學時與另外三名同窗合拍，創手工啤酒品牌Breer。現時公司主力由她與另一名創辦人Naman Tekriwal（右）營運。（黃寶瑩攝）

剩食屬於香港「有錢的煩惱」之一，但Breer的首席執行官（CEO）兼聯合創辦人Anushka深知在家鄉食物得來不易，所以對於剩食一直感到「肉痛」，但亦無可奈何。機綠巧合下，她時值2019年大學二年級時，一次與另外三名同學在餐廳慶祝考試，看見客人吃剩的披薩皮和桌上的啤酒，突然就如打通任督二脈，聯想到做麵包和釀製啤酒的原料都是來自大麥，因而萌生了用麵包釀製啤酒的念頭。

創業起步屢碰壁 收集原料成攔路虎

空有巧思，苦於手頭無錢，亦難以寸進。她們一行四人為取得資金，決定參加社創比賽，並一舉成功，贏得1萬元啟動金，開始研發產品。Anushka憶述，當時正值遇上疫情，所以有時間利用空餘時間，參加網上釀酒課程鑽研鑽研。之後，一班「柴娃娃」又會買麵包做實驗，將家中廚房化為實驗室，不斷嘗試用麵包釀酒。「一開始啲啤酒味道唔得，好鹹，因爲啲麵包有好多鹽，不過最少係畀我見到麵包係可以釀啤酒。」

初見曙光，四人希望以不同麵包作改良，於是坐言起行，開始四處向麵包小店拍門，求店主捐出賣剩麵包。所謂萬事開頭難，Anushka坦言當時根本沒有多少小店，願意與他們合作。她更分享，當時叩門，有個老闆認為還是學生的她並沒有能力釀啤酒，更不相信印度人會留在香港開公司，對她加以冷嘲熱諷。

但老闆的態度，激起了Anushka好勝心，「嗰陣我連續三個星期六都去嗰間鋪頭，可能老闆覺得我好煩，最後俾咗袋麵包我，同我講成功先好返嚟，失敗就唔好再煩佢。」Anushka亦不甘示弱，當場答應謂：「失敗我會俾返錢你，但如果成功，一定要同我哋合作！」

至今Breer與20-30間麵包調點合作，提供麵包原料。（黃寶瑩攝）

靠快閃店打響頭炮 主攻B2B營運模式

有了君子之約，提供穩定原料供應，之後在其他拜訪收集麵包的過程中，亦愈來愈順利。Anushka與團隊終於可以無後顧之憂，不斷對啤酒進行測試和改良。期間，他們還聘請了釀酒顧問協助改良配方，最終，他們不負眾望研發出首款白麵包啤酒。

至2020年8月，他們的初創公司Breer正式成立，而為穩定生產，他們更與釀酒廠合作，首批共500升的啤酒正式誕生。Anushka指，Breer雖然主攻B2B市場，但一開始仍希望透過擺快閃店試水溫，收集大家對於啤酒口味的意見。而幸運地，麵包啤酒獲得一致好評。「嗰陣啲人都覺得幾好飲，仲問我邊到可以買得到。」有了這支強心針後，他們「趁熱打鐵」，捧著逾千罐啤酒再向餐飲酒吧叩門，並以每罐20元的價錢，成功悉數售予本地酒吧和零售店。

Breer在2020年正式成立，開始賣啤酒的生涯。（黃寶瑩攝）

成功拍上美心 聯手推出新產品

她透露，用剩餘麵包釀酒，一來環保，不會浪費吃不完的麵包；二來，用麵包代替麥芽釀酒，味道所差無幾，但卻能降低三分之一的原料成本。而公司自初創至2022年，約兩年時間已見利潤。

公司初露鋒芒之際，同年他們亦贏得「科大信和百萬獎金創業大賽」大獎，並獲得約一百萬元的獎金。Anushka稱，就是在這個比賽舞台上，美心集團看上了她們的點子，並透過電郵聯絡她商討合作。「其實我係喺清公司垃圾郵箱嗰陣先發現，一睇原來已經係兩個月前嘅事。」看到電郵內容，她忍不住興奮尖叫，「之前Breer搵過佢哋，但一直無回音，依家調返轉美心摊我哋，我哋竟然唔知。」幸好兜兜轉轉，皇天不負有心人，雙方終於成功對接，但同一時期亦迎來了新的挑戰。

世上沒有免費午餐，泊得大碼頭首先要接受考驗。Anushka指，當時美心正在與其他機構籌備聖誕籌款活動，集團向他們提出一個難題，要求Breer在短短2至3個月的時間內，利用美心剩餘的麵包原料，研發出一款新啤酒產品，並需要在十二月上旬的活動儀式上「交貨」。時間緊湊，Anushka和團隊馬上動工，利用美心無牛奶麵包，成功釀製出1萬樽名為「Bottle of Bread」的愛爾蘭淡啤酒，成功過關。美心更正式將BOB系列啤酒，放在旗下逾100間餐廳發售。

Anushka坦言，Breer現時所釀製的啤酒，有六成會供應給美心集團，該集團亦會免費提供剩餘、即將過期的麵包作為原料，「有時甚至會喺啲賣唔出去嘅新鮮麵包。」談到與美心的關係，她就指會用「互利互惠」四字形容我哋，「as a partner（成為拍檔），大家幫大家。」

釀酒成最大公司支出

除美心外，公司目前有20至30間，提供原料的麵包小店，另外亦會向約17間食肆和商舖「散貨」，每罐入貨價約為13至18元。她苦笑，「在香港本地釀酒其實好貴，一罐啤酒賣出去，起碼有一半都係釀酒成本，仲未計伙記人工、燈油火蠟。」不過，工作有意義，又能賺錢，才能令她一直堅持下去，並不時研發新啤酒口味。

覷準奧運推無酒精啤酒 期望帶產品衝出香港

適逢奧運，Breer在今月初亦發揮創意，推出首款雞尾包口味的無酒精啤酒，實行在深宵時份亦能「一齊啤啤佢」，慶賀港隊奪佳績，不怕翌日醉酒影響上班，另一邊廂，Anushka本身亦看好無無酒精啤酒市場發展。根據美國消費者市場研究公司NielsenIQ的數據，由2020年到2023年，無酒精啤酒銷量增長了39%，其銷售額更超過5.65億美元（約44億港元）。這也印證了無酒精飲料在巿場佔有率上升速度。

談及未來，她希望能帶Breer衝出香港，目前她看好新加坡、印度以及美國市場。「新加坡消費能力同觀念同香港差唔多，其實印度都有市場，加上我同團隊成員都係印度人，梗係想將產品帶返畀自己家鄉。」