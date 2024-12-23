地緣政治波濤洶湧　香港「浪裡淘金」　國際黃金交易中心夢可圓？

國際金融中心將要「鍍金」！《施政報告》祭出新招，決心打造本港成為國際黃金交易中心。近年地緣政治波濤洶湧，中美「刀來劍往」，專家認為大格局的轉變，反而造就本港「發圍」的契機。



盛世古董，亂世黃金。黃金作為世界第一大資產，地位超然，那麼在全球「搶金戰」中，香港應如何定位？這個以股市、債市為主打的國際金融中心，又有何潛力發展成國際黃金交易中心？《香港01》訪問專家及業界，探討香港打造「黃金港」的發展路線圖。



《施政報告》為本港金融市場出新招，決心打造國際黃金交易中心。（資料圖片）

眾所周知，香港股票市場較發達，人們很容易將股票市場當作是金融中心，但事實上金融中心還可包括債券市場、貨幣市場、黃金市場、大宗商品市場等。本港此際宣布銳意打造「黃金港」，推出多項措施﹙見下表﹚，爭取成為國際黃金交易中心，可算是正值「好時機」。

何出此言？事緣環球局勢愈趨動盪，令黃金的價值添上新意義。截至今年12月18日，年内金價急升近三成至每盎司2,663美元，表現猶勝美股，而過去十年金價累增1.18倍。

目前，黃金是世界第一大資產，資產規模達到17.88萬億美元。根據世界黃金協會，按實物黃金的主要用途來看，2023年全球黃金需求量達4,617噸，其中金飾佔45%，金條及金幣佔26%，央行購入佔23%。與此同時，黃金亦是一種流動性資產，去年平均單日交易量達到1,626億美元，僅次於標普500指數﹙見下圖﹚。

地緣政治風險升溫 黃金抬頭

而黃金的美好時光，相信陸續有來。原金銀業貿易場理事長、現香港黃金交易所主席張德熙表示，未來一段日子，料地緣政治難以平息，不少國家貨幣匯率波動，都令到黃金重新抬起頭。

各國央行購金亦因此成為近年黃金需求的增長動力。數據顯示，央行的黃金需求佔比從2021年的11%大幅上升至去年的23%。自2022年11月以來，中國人民銀行連續18個月增持黃金，今年5月，國際金價突破2,400美元/盎司，人行也結束「十八連增」。不過最新人行已重新增持黃金，內地11月底黃金儲備報7,296萬盎司，較10月增加16萬盎司。

世界黃金協會數據顯示，截至今年7月底，中國黃金儲備貨值達1,697億美元，佔官方儲備資產的比例約5%，遠低於美國黃金儲備6,095億美元（佔比72%），意味人行仍有空間增持黃金。

各國央行購金亦因此成為近年黃金需求的增長動力。（資料圖片）

非親美國家 打響黃金保衛戰

那麼在全球「搶金戰」中，香港可扮演什麼角色？港交所前行政總裁李小加早在2017年、任內推出3隻「黃金寶貝」，即人民幣黃金期貨、美元黃金期貨和美元黃金期貨。

他向《香港01》表示，當時已認為中美關係已經進入到了一個開始進行競爭和對立的階段，但很多國家的黃金都在西方，因而埋下「機遇」。他解釋稱，當時有很多案例指出，美國在和某些國家進入到了制裁階段的時候，有可能控制這些國家的黃金儲備，「將制裁延伸到這個裏面去，這是非常危險的！隨著地緣政治的緊張，大國不能不防備這樣的金融風險。」

李小加指，國家的黃金需要在一個境外、可以信任的一個金庫，既不影響世界黃金市場上的有效運作，又在安全性上有所保障，香港應該擔此重責。（盧翊銘攝）

遠的不說，2022年2月俄烏戰爭爆發後，俄羅斯財政部長Anton Siluanov稱，西方國家凍結了俄羅斯約3,000億美元的海外資產。中國社科院俄羅斯東歐中亞所副研究員許文鴻接受內媒訪問時稱，俄羅斯央行有1,320億美元的黃金儲備，這部分黃金儲備大部分是在俄羅斯莫斯科的央行地下倉庫。真正凍結的是以外國證券、現金或存款存在他國央行的相當於3,000億美元的外匯和黃金儲備。換言之，假如俄羅斯黃金儲備不是放在「自家倉」，而是存於他國央行，也會面臨被凍結的風險。

世界黃金協會調查發現，受訪的58間央行，英美仍是受它們歡迎的黃金儲存地﹙見下表﹚，但各個國家的境內儲存亦有所上升。今年境內儲存的國家佔比已由2019年的28%升至今年41%，而英格蘭銀行儲存的國家佔比則由56%下降至55%。

黃金「搬倉」的趨勢正在全球範圍內悄然興起，許多國家開始將存放在海外的黃金儲備運回國內，以增強金融安全和經濟韌性。例如，非洲最大的經濟體尼日利亞在今年4月宣佈將約21噸的黃金儲備由美國轉移回國內；又例如，印度儲備銀行（印度央行，Reserve Bank of India）最近亦從英格蘭銀行金庫運回102噸黃金，印度媒體稱，2022年9月以來，印度已從英國運回214噸黃金。

地緣政治風險升溫 港角色勢重要

由於可見，地緣政治持續，世界各國央行的黃金資產需要一個對自身安全的儲備地點。與香港鄰近的新加坡已率先搶「飲頭啖湯」，最近亦決定興建多一個容量500噸的金庫。世界黃金協會早前提及，新加坡鄰近全球約25%的黃金開採供應重鎮，加上早已免除投資黃金的銷售稅，有可能成為各國央行黃金保管中心。

世界黃金協會早前提及，新加坡有可能成為各國央行黃金保管中心。（資料圖片）

誠然，黃金作為戰略儲備，與國家的安全息息相關。資料顯示，上海黃金交易所在全國37個地區設立69個指定黃金倉庫，主要儲存境內黃金。許文鴻稱，由於歷史原因，俄羅斯、中國和其他一些國家並沒有在美國的黃金倉庫儲存黃金，但由於全球最大的黃金交易市場在美國，中國也認購了部分在美國黃金市場上的黃金。

「如果國家為了安全，要將這些黃金從海外運回來的話，直接運到國內，並不高效，因為這些黃金還是要參與國際上的交易」 ，李小加指出，國家的黃金需要在一個境外、可以信任的一個金庫，既不影響世界黃金市場上的有效運作，又在安全性上有所保障，香港應該擔此重責。

不過，他補充，國家也有其戰略考量，「是不是要放在香港？如果要放，放多少在香港？」但無論如何，香港需要走出第一步，成為國家的其中一個選項。事實上，目前香港黃金產業鏈最重要的部分是出口及轉口黃金，2023年數量達到1,079噸，當中大部分540噸是運至中國內地。可見，香港有能力亦有條件成為國家的境外金庫。

港黃金市場曾風靡一時

除了做國家的黃金「夾萬」，香港本身黃金市場表現又如何？投資黃金視乎貨幣匯率及金價走勢，張德熙表示，在七十、八十年代，香港黃金交易中心排世界第三位，僅次芝加哥及倫敦。當時港元未與美元掛鈎，很多人來到香港進行套戥交易，賺「匯水」兼賺金價，買入「香港金」（99金現貨黃金買賣合約），若發現價位欠佳，就可以通過在香港及或倫敦市場交出實物黃金以作平倉，免卻爆倉。

張德熙表示，在七十、八十年代，香港黃金交易中心排世界第三位。（盧翊銘攝）

他續稱：「以前好多金商亦來到香港設立據點，他們有很多實物黃金，例如他在期貨市場沽十二月期貨，如果期貨回落，即是他投資中了，他就平倉，但如果不中，都不需要太擔心，因為他可以將實金交割，提早在黃金高價時出售，這些情況以往是天天發生的事，港元升的時候，就沽港元金就買美元金，有個差價，如果投資中就平倉，如果錯就交金。」

不過，隨著港元與美元掛鉤，張德熙指，套利交易逐漸減少，以及新加坡等鄰近國家搶了市場份額，五大金商（倫敦黃金市場的五大定價金行）亦離開了香港。

港黃金產業鏈 暫以轉出口黃金佔比最多

昔日「黃金港」褪色，港府銳意洗擦一番。為全面強化香港金融中心地位，以及在地緣政治下尋求機遇，今年港府首次明確提出在港打造「國際黃金交易中心」，那麼何謂是「國際黃金交易中心」？

目前倫敦、紐約及上海是世界三大黃金巿場，論市場份額，佔全球交易量的90%以上。香港黃金市場略顯「落後」。觀乎香港市場現況，消費方面，去年達38.6噸，儘管有57%升幅，但在全球而言還未算得上前列，諸如中國內地、印度、中東每年消耗數百噸黃金，香港相較實力懸殊。至於投資方面，金條、金幣，以及黃金ETF，所需的黃金量更是微乎其微。

張德熙稱，在自由行盛行時，飾金受到追捧，但現時旅遊模式轉變，飾金成交量低迷，只有行業用金仍有需求。

李小加則認為，本地黃金需求不大，地緣政治持續下，希望香港能把握歷史的契機，香港聯通國際市場，有互聯互通機制，並且是中國唯一實施海洋法系的地區，可以為國家提供一個可選擇、又安心的金庫，促使中國在世界黃金市場上發揮更積極的作用。

倡建黃金倉庫 帶動倉存、投資需求

為打造「國際黃金交易中心」，政府率先做的是擴建黃金倉庫，目前香港官方的金庫就是機場貴金屬儲存庫（俗稱機場金庫），為各地的中央銀行、商品交易所、貴金屬銀行、貴金屬提煉商、交易所買賣基金發行商等，提供倉儲及現貨交收服務，容量約150噸。

機管局指倉庫設在禁區內，保安有保障，如條件成熟，可以分階段擴建至1,000噸。以現價計，貨值大約6,000億元至7,000億元。

機管局指黃金倉庫設在禁區內，保安有保障，如條件成熟，可以分階段擴建至1000噸。（梁鵬威攝）

張德熙認為此舉至關重要。他解釋，黃金交易中心不只是實金交易，本港如要實現目標，必須增加黃金倉儲量，因為有實金交割，才能吸引國際金商來港做黃金期貨、借貸，及套戥交易等活動，「種種金融產品都需要實金支援。」

李小加亦指，所有的金融活動均需要實體支撐，「只要是有關黃金的金融交易，始終要有實物黃金，但可能支撐出來的交易量是遠遠大於原本的黃金量，例如有黃金實體作為交割基礎的期貨交易，就不會脱離實體黃金，它就不會亂來！要不然就變成了一個Money game（金錢遊戲）。」

雖然目前港交所黃金期貨合約產品近月成交量幾乎是零，但李小加認為，首先市場沒有足夠的需求，其次是沒有主要參與方，假如擴建金庫及完善配套設施，黃金相關的金融交易，在香港做實物交割更便利，期貨及ETF的成交量有機會上升。

目前港交所黃金期貨產品近月成交量幾乎是零，李小加認為擴建金庫及完善配套設施，黃金期貨及ETF的成交量有機會上升。（資料圖片）

黃金倉庫選址備受關注 張德熙：可考慮北都及河套區

不過，對於金庫選址，就有不同的看法。李小加認為，黃金相關的金融交易都是數字化，現貨黃金的本身是很少「郁動」，「就像股票交易，那是港交所把大家的股票都集中在一起，互相結算。實物交割是保證金融交易不會脱節，變成一個脱韁的野馬，但真正的交易不是靠實體。」

而張德熙則認為，機場倉庫在禁區，較為適合長期存儲資產，不適合短期交割，對於民間投資，有必要增加進出口的便利性，「未必能方便金商或者用家密集地日日交割。」國際黃金交易中心的倉庫，一定要流通快、準、安全，即是每日都有交割，有出有入，這才是一個健全的倉庫。

張德熙認為，除了舊區，黃金倉庫覓地或可考慮北部都會區和河套區。(發展局圖片)

對於金商和用家而言，張德熙指，很多用家為了方便，都會尋求其他私營金庫。在香港也有國際品牌在荃灣設廠。另外，某些銀行亦有黃金倉儲。它們的規模加起來，較機場倉庫多成倍。因此，他建議倉庫的交通要方便，笑稱「譬如青衣啲油桶是否可以搬去嗰度做倉庫呢？」

除了舊區，覓地或可考慮北部都會區和河套區，鄰近祖國，同時政府也要考慮運送上的安全問題。假如擴建機場倉庫，必須完善配套設施，「機場選址是未定的，仲係咪要在禁區裡面？」

金銀業貿易場正式更名為「香港黃金交易所」，架構由組織改為企業，對外招收會員及吸納國際行員加盟。（夏家朗攝）

金銀業貿易場改革及更名 與港交所相輔相成

除此之外，張德熙稱，譬如銀行方面的配套也要跟上，即是黃金企業、金商來港開黃金户口，目前較嚴謹，日後或可考慮放寬。而金銀業貿易場亦正式更名為「香港黃金交易所」，架構由組織改為企業，對外招收會員及吸納國際行員加盟，另計劃推數碼黃金，進一步和虚擬資產市場聯動，推動交易。

被問及香港黃金交易所能否與上海黃金交易所媲美？張德熙回憶起，二十多年前上海黃金交易所（上金所）成立之際，金銀業貿易場是顧問，而上金所的交易模式，是與金銀業貿易場相同，該所旁邊有一間上海期貨交易所，從事黃金期貨交易，「同香港模式一樣，我哋有實物黃金交易所，同時有港交所做期貨合約，兩者相輔相成。」

張德熙表示，金銀業貿易場與港交所相輔相成。（資料圖片）

定價權與人民幣國際化 李小加：關鍵在需求

另一邊廂︳即使黃金需求逐漸由西向東移，「西金東引」亦是黃金市場的老話題，儘管有不少以人民幣計價的黃金產品，但黃金定價權仍是西方國家，或許香港可以透過是次契機，發展黃金交易市場及建立大宗商品貿易，將黃金及商品的定價權從美元主導，變成人民幣主導，進一步推動人民幣國際化。

李小加指，只要有足夠的人，願意、希望、或是需要以人民幣結算黃金的交易，一環扣一環，需求越大，獲得定價權的機會就越大，「剛好國家有需求，一部分的黃金儲備是可以放在香港，為黃金實物交割提供便利，從而令黃金期貨交易發展起來，自然有更多人參與。」

李小加稱，如果有大量的中國人持有黃金，並以人民幣買賣黃金，同時人民幣亦在境外有一定的需求，或許能將黃金定價權從美元主導，變成人民幣主導。（盧翊銘攝）

他續指，任內也構思將黃金「藏富於民」，「以前買黃金的話，老百姓很費勁，要放在銀行或者家裡，我們當時就認為，如果利用數字化銀行，在互聯網體系讓大家可以參與黃金的現貨買賣，同時現貨是存於香港的倉庫，可以刺激黃金需求」。

「這個數字黃金與黃金的價格掛鈎，大家可以在手機錢包持有黃金，當買家需要黃金的時候是可以到香港提取，如果持有的人都是以人民幣的形式去交易，這個量就上來了」，李小加稱，無論是以人民幣來計價，或是人民幣定價黃金，都要達到足夠的黃金及人民幣需求，「人民幣國際化是要有人願意使用人民幣，用人民幣就是要有載體。如果拿完人民幣要用的時候，得把它換成美元，那誰會去持有人民幣？需要在境外產生足夠的量。」

人民幣國際化及黃金定價權仿佛是「雞先蛋先」的問題，他稱，如果有大量的中國人持有黃金，並以人民幣買賣黃金，同時人民幣亦在境外有一定的需求，或許能將將黃金定價權從美元主導，變成人民幣主導。

為取得黃金定價權，張德熙認為，要提升人民幣計價產品的需求。（資料圖片）

張德熙籲搭建黃金商品走廊 以離岸人民幣結算

取得黃金定價權並非易事，張德熙亦認為，首先需要提升人民幣計價產品的需求，若香港成為黃金主要市場，以人民幣計價，即要買黃金須先換人民幣。目前香港以人民幣計價的產品，除了有期貨合約，還有金銀業貿易場提供的人民幣公斤條，但僅佔整體交易量的7%。

整體而言，2023年，上海黃金交易所黃金成交量4.15萬噸，成交金額18.57萬億元。而香港金銀業貿易場日均交易量約60至80噸，一年交易量最多2萬噸，與上金所相距甚遠。張德熙表示，人民幣公斤條較難推行，皆因銀行雖然有離岸人民幣報價，但流通性不大，導致差價較大。

金銀業貿易場提供的人民幣公斤條，僅佔整體交易量的7%。（金銀業貿易場提供）

他建議搭建黃金商品走廊，以離岸人民幣結算，「大家中東做生意，用離岸人民幣結算，印度想買黃金，用離岸人民幣結算。香港正正是全球最大的離岸人民幣資金池，活化離岸人民幣資金池，日後黃金走廊用離岸人民幣結算，我哋要有一個黃金產品，在一帶一路數百個國家去流通。」

市場發展難一蹴而就 建黃金交易中心任重道遠

香港要成為黃金交易中心任重而道遠，現時起步是否為時已晚，如何才能爭奪市場份額？李小加稱，現在是先制定了一些遊戲規則，但是別人來不來這裡玩，這是取決於對方。

「不是誰坐在屋裡，想幹什麼就能幹什麼！錢是我們所有人（要考慮的東西），你花錢的時候會想，第一，這東西需不需要，第二，這東西價格好不好，第三，交易方不方便。他是要求市場上的每個人都覺得這裡面有能獲利的部分，不是幾個人在屋裡定了這個規則，要做這個市場，市場上的人都會買賬。」他稱。

李小加表示，香港本身要有符合金融中心的能力，才能吸引投資者。（資料圖片）

李小加強調，買賣雙方之所以到一個地方來交易，還需要取決該地區的政治、經濟、社會，等方面的因素，最重要的是時間，「哪一個市場都不是憑空掉下來的，每個市場都是慢慢發展起來的，然後在某些特殊的階段，有一個大潮流來，抓住那個浪潮，才能突飛猛進，如果沒抓住，就等下一個了，市場是非常難做出來。」

他認為，香港本身要有符合金融中心的能力，才能吸引投資者，同時發展黃金中心是一個漫長的工作，「不是說幾年就能達成的。」