【蓮香茶室】7旬茶客幫襯半世紀　5次十號風球依舊嘆茶　風雨不改

有92年歷史、標榜懷舊味道的粵式茶樓「蓮香樓」，早前宣佈結業。一班老夥計合資買下特許經營權，於3月1日換上「蓮香茶室」的新招牌，繼續經營。 「事頭」變了、招牌名稱也改變了，但從員工及茶聲的心聲中可見，這家「老香港」茶樓人情味依然。

目前香港只有極少數舊式茶樓仍有提供「焗盅」。（鄧倩螢攝）

時移世易，老派粵式茶樓「拆的拆、執的執」，剩下來的只有在腦海中的集體回憶。在老一輩的茶客眼中，傳統飲茶文化所包含的，不只是「水滾茶靚」這麼簡單。

72歲的茶客竇先生，50多年來風雨不改，即使十號風球仍堅持到「蓮香樓」飲茶，「過去5次十號風球我都係呢度飲茶，十號風球這裡都開，風雨不改。我一張開眼就要飲茶，如果唔係喉嚨好似未開聲咁，好似有一樣東西未做。」

茶客竇先生50多年來風雨不改，即使十號風球仍堅持到蓮香茶室飲茶。（許世豪攝）

茶味濃，人情味更濃

退休前做珠寶設計的他，每日堅持「送外賣」搵茶錢，為的就享受這裡的「茶味」，「呢度仲有『焗盅茶』，朋友師兄弟一齊飲，大家有傾有講。」所謂「焗盅」，是用「盅」裝住茶，「盅」內的量剛好斟滿一杯茶，這種飲法可免得茶葉浸得太耐而變苦，可惜近年已賣少見少，目前香港只有極少數舊式茶樓仍有提供「焗盅」。

茶樓提供「靚茶」，似乎只是份內事，但令茶客更留戀的，卻是這裡的人情味：「呢度人情味非常之好，好似遊客或者其他不是經常來的客人，我們飲慣（焗盅）都會幫佢沖，教他們點飲呀；佢問我們有咩好食，都會好熱情咁話佢知。」

80多歲的陸婆婆，是近兩年才到「蓮香樓」飲茶，亦說受這裡的「人情味」所吸引，「大家傾開計，都有番咁上下年紀，講下生活，有咩都講得，有時有啲咩事（病），都會介紹埋醫生畀你。」陸婆婆又說，這種「味道」，是其他茶樓找不到的，「你去其他地方，未食晒都已經收了你的杯杯碟碟，呢度你傾幾耐都得。」

「永不主動打擾客人」

這份「人情味」，或多或少也是由一班工作多年的夥計堅守「永不主動打擾客人」的原則有關。有份夾錢將「蓮香樓」延續下去、在這裡工作了23年的陸經理坦言，「蓮香樓」吸引過不少名人到訪，例如現任特首林鄭月娥、前任特首曾蔭權、著名演員周潤發及周星馳、著名美食家蔡瀾等。但即使對方是自己的偶像，伙計亦不准打擾，「人哋嚟飲茶享受，好似周星馳來到都唔鍾意人騷擾佢，低下頭、坐埋邊飲茶，食完嘢佢就走，你走埋去叫人影相，人哋唔鍾意。我們不會畀員工咁做，除非對方主動。」

當初知道「蓮香樓」將結業，陸經理的確有想過要退休，「都打算退休，機緣巧合下老細話唔想做，咁你們想做呢我就畀你哋做，你們畀心機同我搞好個文化。」至於自己最終由員工「升呢」當「合伙人」，陸經理說現時的蓮香茶室，與過去沒有分別，「只是老闆不同了，但大家仍然如過去一樣，相處好似一家人、兄弟班咁，總之搞掂就算數，好少爭拗。」