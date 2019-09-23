【留學保險】海外升學買旅遊保未夠穩陣　專家：價錢更隨時貴一倍

踏入9月新學年，不少莘莘學子都已前赴海外升學，即使留港升學，海外Exchange亦是頗多大學生的夢想。但人在外地「無人無物」，一份保障不可或缺。不過，過往留學生普遍選擇以旅遊保「頂檔」，作為留學期間的保障，到底是否足夠？ AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲教路指，以旅遊保險作為留學生的保障固然未嘗不可，但近年市場出現更針對留學生需求的保險產品，除了一般旅遊保障，亦兼顧到醫療及學業需要，價錢更隨時較旅遊保便宜超過一半！

前往外地交流甚至升學，或許是不少大學生夢寐以求的體驗，但人在異地人生路不熟，為求令自己及父母安心，最重要的仍是要買好保險。但過去本港市場未有特別針對留學生需要的保險產品，往往只能購買旅遊保「袋住先」。

與旅遊保覆蓋大不同

但留學生要在外地長時期生活，單靠旅遊保到底是否足夠「穩陣」？留學保險與旅遊保險又有何差別？AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲指，留學保險與旅遊保險並不完全相同，更貼近留學生的需要，「旅遊保只是其中一部分。」首先，旅遊保險設有旅程長度限制，一般為期90至182日，而保障期長達一年的旅遊保，保費有機會「幾何級」升至9,000至1萬元，反之以AXA安盛的升學保為例，美國、加拿大以外地區每年保費為3,500元，兩者保費相差1.8倍。

除了保費之外，留學保險亦加入醫療、財物損失及學業相關的保障。李劍雲介紹稱，若然留學生於海外長期住院甚至不幸死亡，家長前往探訪所牽涉的費用可獲賠償最多10萬元，而且申請年假時亦可獲每日200元現金補償；反之一旦父母意外死亡或永久傷殘，留學生的教育費用亦可獲補助，每年最多達30萬元。

AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲表示，不少人對留學保險認識有限，或會以旅遊保代替。（文顥宗攝）

對於兩種保險的差異，她解釋由於旅遊保假設旅客「去旅行去到盡」，短時間內進行較多高風險活動，故醫療保障會較深入，但留學生在外地主要是「上堂及一般生活」，故此醫療保障較為實用及廣泛，整體價格亦較相宜。她建議，若然學生往海外交流僅3至4個月，買旅遊保或許較「划算」，若長達半年至一年，則應該考慮購買留學保險，但如留學生及家長有計劃定居當地，不妨直接在當地購買醫療保險。

外地返兼職亦可受保

大學生活多姿多采，住Hall、拍拖、讀書、兼職與上莊堪稱「大學五件事」，無奈大部分旅遊保均不會保障受保人於外地工作造成之工傷。李劍雲續稱，相比之下，留學保險則可提供相關保障，例如該公司可保障實習及非體力勞動的兼職，包括餐廳侍應、咖啡師、收銀員等留學生的熱門工種，但若然體力勞動工作是學習課程的一部分，亦可獲得保障。

除此以外，既然難得負笈外地，大部分留學生均會趁機遊歷不同國家。李劍雲介紹指，比較旅遊保只能對指定目的地的活動提供保障，留學保險可適用於留學生由自香港出發、至回到香港之間的所有行程。

不少留學生都會在外地兼職工作，以賺取學費或工作經驗，留學保險即可提供相關保障。（資料圖片）

受保人年齡須介乎10至35歲

李劍雲提醒，市面上大部分留學保險只接受由香港出發，故此申請人必須在香港投保，留學生的年齡需介乎10至35歲，「當然35歲上都可以申請，但就要再作審批。」她續指，若然留學生轉校至其他國家，就要預先通知保險公司，但若沒有改變留學國家則無需通知。

對於留學保險市場，李劍雲表示，該產品在香港仍屬新事物，至今僅有不足5間保險公司推出類似產品，而AXA安盛旗下留學保自2017年推出以來，每年保費收入均有約一成增幅。她透露，公司的留學保客戶中，以英國及美國留學生為主，大部分索償與醫療有關，而個人財物損失個案近年亦有所上升。