不願做「齒輪」！　醫管局前高層轉行推醫保　放下白袍先要學放權

自願醫保4月出爐，在保險業界的醫保大戰中，AXA安盛醫務總監邱家駿是一張新鮮卻熟悉的面孔。他曾官至醫管局高層，但4年前放下「鐵飯碗」，及後出任港怡醫院營運總監，是這家私家醫院的創院團隊之一，在醫護界名頭甚響。 「醫管局有幾萬人，入面你只係一粒齒輪。」邱家駿指自己年少氣盛時曾上表「萬言書」，痛陳公院流弊。但人到中年，自覺無力扭轉，遂隻身闖蕩私營醫療市場另求發展，年初加入AXA成為其醫保大計的靈魂人物。 從醫院「空降」保險公司，雖然經驗豐富，但一個豈能打十個？由專科為上的臨床醫生，要變身「瓣瓣掂」的領導通才，邱家駿總結其管理哲學，最重要是學習信任、懂得放權。

從2017年正式落成開張的港怡醫院，走到AXA安盛的黃竹坑總部，步程不過十數分鐘，但對邱家駿來說，這已是人生長跑中的再一次「轉跑道」。

中文大學醫科畢業、於1993年初出茅蘆的他，從瑪麗醫院的深切治療部「紅褲子」出身，在公立醫院做了17年臨床醫生，其後轉任行政工作，一直做到醫管局總辦事處質素及標準總行政經理。4年前他離開醫管局，並於2016年上任港怡醫院營運總監，成為其創院功臣之一。

瑪麗醫院深切治療部出身、曾任醫管局高層的邱家駿，今年起轉戰保險界。（羅國輝攝）

放下醫生袍多年，穿起一身筆挺西裝、架着黑色粗框眼鏡的邱家駿，仍不失醫生一貫的溫和氣質。他娓娓道來職場路上的多次轉折，當中有過不少掙扎與思量，縱使專業如醫生，也有經歷「中年危機」時。

放下醫生袍 因親見公院「黑暗面」

醫者父母心，做醫生的滿足感，或許泰半來自臨床工作。邱家駿憶述，自己決意放下聽筒，轉為「揸筆」的行政人員，契機是一次擦身而過的醫療事故：「當年初出道無耐，有晚半夜，一位體重200磅嘅病人突然抽筋，我同同事搶救咗成晚，直到朝早6點病人情況先穩定，當晚就連瞓覺都無時間！」

事後他明查暗訪，發現該名病人入院其實只為進行關節置換手術，而事故的真正成因是醫護人員的多重疏忽，「明明病人食開嘅血壓藥轉咗新藥，但入到醫院就派返舊藥；夜晚抽血檢驗時，明明結果唔理想，但一直無人通報。」他回首往事仍難掩慨歎：「成件事完全可以避免！」

近年醫管局的營運及醫療質素引發公眾關注，曾於公立醫院工作多年的邱家駿坦言，局方今日困境完全可以預料。（梁鵬威攝）

寫萬言書送高層 回信僅兩粒字

初生之犢不畏虎，邱家駿事後花了數日時間寫了一封「萬言書」，向醫管局高層痛陳公院的官僚作風。他事隔多年回望，笑言當時並沒想得太多，也不曾擔心會遭上司責難。這封信，雖然最終送到時任醫管局行政總裁蘇利民的枱頭，「但換來只有佢秘書回覆嘅兩個字，『Thank You』。」他苦笑道。

費煞思量寫成的萬言書，沒有泛起半點漣漪，但念念不忘或者終有迴響。2009年，政府為了提升公院質素，推出醫院認證先導計劃，在瑪麗醫院出了名「多事」的邱家駿，被院長力邀協助，成為他「上位」轉做行政管理的契機。隨後他短短幾年間已升遷至管理層，被視為該局的明日之星。

邱家駿初出道即於瑪麗醫院深切治療部任職，未料一次「危危乎」的醫療事件，竟成為他轉任行政工作的契機。（資料圖片）

棄醫管局鐵飯碗 因「唔想做齒輪」

然而坐擁近8萬員工、架構有如「大笨象」的醫管局，改革談何容易？邱家駿形容：「成個醫管局幾萬人當中，你只係其中一粒齒輪，上面有嘢卡住，下面有嘢卡住，咁可以點？一係收聲，一係離開。」自言面對中年危機的他，最終選擇了離開，於2015年放下「鐵飯碗」，轉到一間私人門診醫療集團出任執行醫務總監，並於翌年加盟港怡醫院，協助籌建一座新的私家醫院。

人到中年，有人選擇不再搏殺，但求穩陣退休，但年約50歲的邱家駿仍嫌自己學得未夠。適逢自願醫保正式出爐，他今年再度轉跑道，於年初加入AXA安盛，親自「落水」參與這場醫保大戰。對於自己的「跳槽」決定，他解畫道：「做醫生愈專愈好，做到外科專家、甚至肝臟專家都唔夠，要做到肝臟移植專家先得；但做行政工作，視野愈闊愈好，公私醫療甚至保險都要有認識。」

邱家駿（左）回望當年參與籌建港怡醫院的決定，笑言道：「人生中唔會有幾多機會，可以有份望住一塊爛地，變成一幢新嘅醫院。」（資料圖片）

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說得輕鬆，但邱家駿作為「保險新鮮人」，由私家醫院「空降」到保險公司做高層，卻難免要從頭學起。他強調，最重要的是放下身段，與身邊同事互相學習，「例如我第一日開工，同事開會時用咗個字『Confinement』（即分娩），喺醫療世界即係坐月，我就奇怪點解咁都有得賠？後尾先知，呢個字喺保險術語中係指住院。」語言偶有不通，加上保險業規矩多多，連保單上的文字大小都要依足規定，邱家駿都要由「ABC」學起。

保險與醫療之間，共通語言未必很多，不過打工仔人同此心，邱家駿的管治哲學也始終離不開一個「信」字。「我成日都向同事講，Your success is my success（令你成功正是我的成功）。」他解釋，在港怡醫院任職時，自己已要身兼藥房、X光部、物理治療等多個部門的管理，「但我無可能周身刀張張利，只能在行政上、策略上幫助同事做到自己想做嘅嘢，依家喺保險公司亦係一樣。」信任同事、懂得放權，或許正是他得以縱橫不同界別的成功秘訣。