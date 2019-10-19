【投資攻略】平安好醫生2個月勁升近1倍　資金押注互聯網醫療商機

環球經濟不確定性加劇，資金轉而追捧受經濟周期波動影響較少的板塊，醫療保健正在此列。由平保（2318）分拆出來的平安好醫生（1833），股價近月持續造好，本周五（18日）尾市受捧下，逆市再升近8%，收報64.15元，創上市新高。

自8月公布業績後，該股已累升97%，單計10月已升四成，大幅跑贏大市，市值升至逾680億元。表現神勇，歸功於兩大「助燃器」——國策利好及中期業績改善。有專家指，市場近日追捧一些有望轉虧為盈的新經濟股，但認為該股已嚴重超買，建議可待回落至55元樓下才作吸納。

國策頻出台 力谷互聯網醫療

繼美團（3690）年內升逾倍後，主打線上醫療的平安好醫生，近月頻頻迎來相關的行業政策利好消息，亦帶動股價節節向上。8月26日，全國人大常委會通過新的《藥品管理法》，制定了網絡禁售的藥品範圍，而處方藥並未被納入禁售範圍，料有助醫藥電商平台的銷售。

除網售處方藥獲得「解禁」 之外，國家亦大力扶持互聯網醫療產業。8月底，國家醫保局發表指導意見，首次將互聯網醫療服務納入醫保支付，意味將來使用線上醫療服務可以報銷，擁有線上問診服務的平安好醫生自然可直接受惠。

此外，國家發改委在9月底發布《促進健康產業高質量發展行動綱要(2019-2022年)》，提到要加快發展「互聯網+醫療」，積極發展互聯網健康諮詢和健康管理服務，推動線上線下服務一體化，加快建立遠程醫療網絡和平台，完善相關付費機制等。由此可見，互聯網醫療的行業前景是一片亮麗。

平安好醫生推出的「一分鐘診所」，是讓患者首先與「AI Doctor」語音交流，提供病症主訴等關鍵信息，然後由「AI Doctor」智能分診至專科科室。

收入倍增 中期蝕少近四成

平安好醫生的業務「緊跟」國策，用戶和業績增長也為股價帶來支撐。9月底，公司宣布註冊用户數已突破3億。

在業績層面，公司上半年淨虧損按年減少38.4%至2.7億元（人民幣．下同）。期內，營業收入大幅增長102.4%至22.7億元，毛利增加59.2%至4.9億元。

虧損收窄主要是由於經營效率提升，先是銷售和營銷費用下跌兩成，雖然因人力和IT的費用增加，令管理費用增加近45%，但整體上仍低於毛利近六成的增幅。

但也要留意，公司上半年財務收入增加130.5%至1.27億元，是虧損收窄的「一大功臣」，這是由於上市融資，公司現金由9.3億大幅增加至近58億元，令利息收入增加所致。

投資者亦可從下表了解公司的主要業務，以及各業務的收入和毛利表現如何。該股「在線醫療」業務雖然收入不是最高，但卻是增長最快，毛利佔比最高的業務，難怪公司視之為重點。

連敬涵：候回調至55元樓下吸納

對於平安好醫生的業務前景，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，此前線上醫療未受國家醫保保障，但隨著網上看醫生愈趨普遍，國家醫保局在8月底宣布納入線上醫療服務，料線上醫療會進一步發展，平安好醫生作為這方面業務的龍頭公司之一，可受惠到相關政策支持。

他續指，政府擬在廣西大力發展大健康產業，而平安好醫生正與廣西自治區政府合作發展互聯網醫療，由於廣西鄰近如越南、泰國、馬來西亞等東盟國家，若公司業務能成功國際化，在東南亞複製互聯網診症的業務模式，將有利收入提升。

不過，公司業務至今依然虧損，如何為這間新經濟公司估值是一個難題。連敬涵指出，市場近日追捧一些有望轉虧為盈的新經濟股，如美團突破上市高位74元後便不停創新高，近日更衝破90元大關。雖然平安好醫生仍未盈利，但憑藉用戶人數不斷增加，以及業績持續改善之下，亦有潛力做到轉虧為盈，惟他認為此刻該股已「嚴重超買」，短期有機會出現回調，籲投資者可待股價回落55元樓下才作吸納。