【投資攻略】香港電視半年蝕1.55億　營業額飆六成　點解仲未賺？

近年全力進攻網購、旗下網購平台HKTVmall規模愈做愈大的香港電視﹙1137﹚，派發中期成績表，上半年營業額雖然按年大升61%至6.26億元，惟尚未能成功轉賺，淨虧損1.55億元。受消息拖累，港視昨日大瀉14.1%，收報3.71元。

整體而言，港視期內網購生意可謂「丁財兩旺」，上半年共有42.7萬名獨立客戶於HKTVmall或HoKoBuy購物，按年增加56.6萬名；訂單總商品交易額達到12.85億元，按年大增57.4%。平均而言，上半年每日商品交易額大約715萬元。

平均訂單值維持在500多元

「丁財兩旺」，但業績未能「打平手」，甚至有利可圖，原因何在？無可否認，港視日均訂單增長亮麗，由去年12月平均1.22萬張，增加至6月份平均1.5萬張，上升22.9%。只是平均訂單值維持在500多元，未見明顯上揚，今年上半年為530元，而2018年為504元，2017年則為496元。

港視日均訂單增長亮麗，上升22.9%至6月份平均1.5萬張。﹙資料圖片﹚

其他經營開支飆約1億

受惠訂單上升，港視營業額亦水漲船高，按年上升61%至6.26億元，但淨虧損卻擴大至1.55億元，去年同期則蝕1.39億元。

翻查資料，營業額中，「直接商品銷售」﹙約4.84億元﹚，以至「特許銷售收入及其他服務收入」﹙1.38億元﹚的毛利率及混合佣金率輕微上揚，分別為24.9%及18.7%，但期內「其他經營開支」升幅亦強勁，由去年3.36億元，升至4.39億元，按年飆約1.03億元或30.6%。

「其他經營開支」包括「人才成本」、「物業、廠房及設備之折舊」及「廣告及市場推廣開支」等。

港視主席王維基表示，公司會先保留實力，再考慮擴展業務。﹙梁鵬威攝﹚

減慢門市擴展步伐「保實力」

在虧損持續下，港視的資產淨值亦由去年底的17.08億元，減至15.78億元，以今日收市價計，市賬率接近兩倍。值得一提，港視資金壓力正在升溫，截至今年6月底，一方面公司手上現金由1.06億元，減至6,154萬元，另一方面銀行貸款由7,939萬元升至1.53億元，同時亦有2億元應付賬款。

本港零售業變冷，集團明言為應對目前市況，會審慎評估短期業務計劃，包括減慢O2O門市擴展計劃，於今年底前由增加至120間減少至65間，以6月底共有57間店計，下半年僅新增8間。此舉在當下市況，亦屬明智之舉，一來可減輕資金壓力，二來誠如管理層所述，預期店舖空置率因應實體零售業務銷售減少而有所增加，更可能於未來數月令租金下降，現在逆市擴張，反而不利。

公司主席王維基於業績會上明言，中美貿易戰才剛剛開始，打得多激烈、多殘酷，仍屬未知素，「全世界、香港經濟的不穩定因素有好多，所以我覺我們應該保留實力，看情況才進一步擴張業務。」

零售轉冷，港視亦減慢O2O門市擴展計劃。﹙資料圖片﹚

借自動化、規模經濟減成本

講到尾，大家關心港視何時賺錢，這不外乎增加收入、提升毛利率，又或減輕營運成本。就前者而言，下半年難言驚喜，皆因公司因應市況，已將全年訂單總商品交易額由32億元，減少至27.5億元，換言之下半年料做14.65億元交易額，較上半年上升14%，而毛利率暫亦看不到大升的理由。

因此，希望落在減輕成本上。觀乎港視的成本結構，「人才成本」佔比較重，以去年為例，7.37億元的「其他經營開支」中，「人才成本」佔了2.94億元或39.8%。為達致此目的，港視一方面依賴自動化，透過投資大型自動化的機械系統，為倉儲、執貨 及包裝等運作減低對人手的依賴，以減低貨倉和物流中心的營運成本；另一方面，透過規模經濟，增加派遞訂單的數量，減低派遞點之間的交通時間，大幅降低最後一里派遞成本。

目前，倉儲及配送成本佔總商品交易額的15.9%，集團估計若果HKTVmall的每日平均訂單量增至2.5萬張，有關成本佔比或可降至13.5%或以下。由於港視每日平均訂單量1.5萬張，距離2.5萬張的目標仍有一段大的距離，但公司期望於2021年底或以前，EBITDA﹙扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利﹚可達致收支平衡，該數字今年上半年仍為負數，錄得1.23億元虧損。