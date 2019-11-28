本港保險業發展一面倒　壽險佔九成　黃子遜：已到了「危機關頭」

《逃犯條例》引發的政治風波延燒大半年仍未見平息，本港經濟步入寒冬邊緣。除了零售及旅遊業首當其衝，保險業亦因內地旅客數字急跌而遭受重擊。但示威造成的衝擊，或許只是保險業發展失衡的表面病徵。

在保險業歷練多年的黃子遜，身兼亞洲保險及虛擬保險公司Avo的行政總裁，同時是金融發展局董事會成員，為行業長遠發展而四出奔走。她慨歎，近年人壽保險業務增長蓬勃，掩蓋了一般保險業務停滯的真象，導致商機及人才不斷流走，形容本港保險業發展已走到了「危機關頭」。

本港示威浪潮不斷，根據保監局數據，上半年由內地訪客帶來的長期業務新造保單保費為263億元，佔整體新造保費高達26%，但隨着示威浪潮於下半年愈演愈烈，全年內地客投保情況或會有所惡化，勢將拖累保險業表現。

本港雖然貴為國際金融中心，惟保險業發展失衡的情況，多年來日漸惡化。（資料圖片）

然而冰凍三尺實非一日之寒，行業發展畸型的問題其實潛伏已久。在行內有逾20年經驗、目睹行業多年變化的黃子遜表示，香港保險業發展失衡已久，尤其人壽保險比例過於一面倒，一般保險業務（包括火險、水險、海事保險等）的生意及人才卻一直流往外地，情況絕不健康。

去年人壽及一般保險比例「九一開」

翻查保監局行業數據，黃子遜的擔憂絕非過慮，以保費收入計算，去年本港人壽保險與一般保險的比例高達9比1，人壽保單保費高達4,614億元，一般保險毛保費則僅得531億元，為前者約8分1。黃子遜認為，行業過份傾軋壽險，對整體發展絕非好事，「人壽保險需求偏向波動，不少生意來自內地客，一旦內地客消失，整個餅都會縮水。」

回首過去，香港曾是亞洲的保險業務樞紐，吸引不少海外企業來港投保，但近年此地位卻日漸褪色，「隨着近年周邊國家地區競爭力提升，部分地區亦提供稅務優惠，令本港不少生意都被吸走。」她舉例指，過往於香港設立地區總部的國際再保險公司，幾乎已悉數遷至新加坡，更甚的是連圈內的經紀公司、會計師行及律師樓都跟隨撤走，情況極其嚴峻。

身兼金發局董事會成員的黃子遜，曾聯同專家小組研究行業發展問題，無奈報告尚未完成，小組成員已有7人離港。（資料圖片）

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人才流失致行業惡性循環

商機流失的背後，是本地保險業人才隨之枯竭，將整個一般保險行業拖入泥淖。黃子遜憶述，她於2017年曾於金發局小組撰寫報告，探討香港保險業的發展問題，「小組一開始有17名成員，但到了年底只剩下10個，其餘7個已經跟隨公司撤出香港。」該份報告的標題《轉危為機》，或許正是香港保險業發展的最佳註腳。

人才日趨凋零之下，行業青黃不接的問題愈來愈嚴重，以致留守香港的保險老行尊幾乎「退唔到休」，「有位前輩本來打算65歲退休，怎料轉眼間又再獲重金禮聘，做到70歲不止，80歲還要自己開間公司！」

黃子遜認為，保險業要吸納新血，各界均需聯手改善行業形象。圖為Avo於科大參與就業博覽的攤位。（公司提供）

冀提升行業形象吸納新血

要令一般保險行業重回正軌，黃子遜認為不論政府及行業均應正視問題，合力「做大個餅」。在企業層面，她相信當務之急是重振行業形象，重新吸引年輕人加入行業，「保險業行頭好闊，遠遠不止於保險代理，所需人才涵蓋會計、精算、IT等等。」但她坦言，近年行業形象已有一定改善，尤其新一批虛擬保險公司品牌清新，「例如Avo早前在科技大學參與就業博覽，就吸引不少同學留意，以前我自己入行都不太敢告訴別人。」

黃子遜寄望，數碼化浪潮將成為行業重新上路的契機，「雖然未必足以將失衡情況完全扭轉，但希望可催生更多保障型產品的出現，繼而重新做大個餅。」