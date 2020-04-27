飲食業疫風「當災」　利寶閣第二代掌舵人：加速業界O2O轉型步伐

新冠肺炎持續多月，重挫飲食業生意，在本港經營4間酒樓的中式餐飲集團利寶閣（1869）原本計劃進軍內地市場，擬今年年底前把內地門店增至合共60家以上，又研究推出叮叮點心和燒味。怎料一場疫風令酒樓生意大受影響，內地開店及新品研發計劃亦要減慢。

利寶閣第二代掌舵人、業務發展總監兼執行董事陳瑋詩認為，疫情下是有危有機，不少餐廳「未必頂得住」，將令飲食業汰弱留強，但同時業界會研究發展O2O（線上到線下）業務，加快轉型步伐。對於港府推出的保就業計劃，她說計劃讓市民無需憂慮飯碗不保，有助改善消費氣氛，集團將待政府公布更多詳情後，再考慮申請。

陳瑋詩說新冠肺炎下，市民在家工作，減少外出，令集團生意大減，2月營業額非常低。（余俊亮攝）

疫風來勢洶洶，在農曆新年開始爆發，市民減少外出。陳瑋詩透露，那段日子客人紛紛取消團年飯及春茗活動，「首季生意基本上暫停，2月營業額係非常之低。」她認為這次疫情規模較沙士更大，影響亦更嚴重。而市民一早就明白了疫症傳染度高，紛紛取消聚餐活動，令餐飲業堂食生意慘淡。

2月內半個月停晚市「止血」

為了節流「止血」，利寶閣調整了營業時間，當中2月有半個月只做早午市生意，她解釋這兩個時段廚房人手只需要點心部，晚市則需要較多人手，但又不確定客人數量，可能有一晚只有兩枱客，較難控制成本，故決定暫停晚市業務。同時，管理層要八折出糧，員工亦要放無薪假，並積極與業主商討減租，減租幅度視乎不同地區及該店生意額。

陳瑋詩表示香港始終是集團的根，將會盡最大努力維持現有的業務，希望疫情過後可以恢復正常。（余俊亮攝）

疫市當前，餐飲業也要力谷外賣生意變招救亡，陳瑋詩說利寶閣在住宅區推出外賣自取優惠，4人的小菜飯餐價錢為200多至300多元，並有不同選擇。不過，利寶閣並無與外賣平台Deliveroo和foodpanda合作。她表示香港是集團總部，是集團的根，也希望在香港開拓新商機，因此如有合作機會，也會考慮。在內地方面，集團的盒馬店中店生意未有太大影響，客人可以上網點單，食品會送到他們家中。她說：「本身盒馬店有堂食，但堂食無咗，外賣就多返少少，算打個和。」

轉型輕資產模式 每間店投資額僅30萬

在經濟淡風下，中式酒樓面積大，需要的人手亦較多，因而在疫市下，率先「當災」。集團早已逐漸轉型輕資產發展模式，以「利寶閣」品牌進駐深圳及廣州的盒馬鮮生超市，銷售港式燒味、湯水、點心、甜品等。集團旗下香港酒樓面積最細為超過600平方米，而盒馬店的店面面積約20至30平方米，每間店投資額僅為30萬元。「如果我哋要不斷開酒樓，其實都幾困難，酒樓樓面面積大，資金需求大，但又未必有咁多人會成日黎想飲茶。」陳瑋詩說。

陳瑋詩表示由於盒馬是阿里巴巴（9988）旗下的項目，配套也十分完善，設有宣傳、網上銷售和配送服務，並在當地一批固定用戶，集團只需專注做好產品和研發新品。是次合作有助利寶閣把產品零售化及發展O2O（線上到線下）業務，因此獲得股東支持。同時，集團又研究在內地推出叮叮點心和即食燒味，包括：燒味、燒鴨、叉燒包和菠蘿包等，將以大眾化價錢發售。現時研發工作因疫情關係停止。

暫時財務穩定 盡力維持香港業務

收入大減，有否影響集團的財政狀況？陳瑋詩表示集團暫時財務穩定，未有進一步集資需要，將會盡力維持現有的香港業務，以及發展內地輕資產的新方向，「呢幾個月生意惟有捱住先」。利寶閣計劃今年年底前，內地門店增至60家或以上，集團在1月已收購新玖記32間店，離「達標」仍有一段距離。她指雖然疫情下，內地開店步伐有所放緩，但現時正逐步恢復。「依家只係4月，距離年尾仲有8個月，有信心可以達到今年開舖目標！」