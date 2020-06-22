【訪問】開業一年估值逼4千萬　本地初創imBee︰疫情刺激SaaS需求

開發管理即時通訊工具的本地初創公司imBee於2019年成立，僅用1年時間便在今年初完成50萬美元的種子融資，公司估值達到500萬美元（約3,900萬港元），而員工數目只有10人。imBee聯合創辦人黃啟桓（Ivan）接受《香港01》訪問，分享創業由來及融資後的大計。

不少商戶都會用Whatsapp、 WeChat或其他即時通訊工具，進行客戶服務和銷售，但是一旦遇到大量客戶，或需要多人管理同一個Whatsapp號碼或通訊帳號，便出現難題。

透過imBee的系統，同一個Whatsapp號碼可以同時在多部裝置登入，提供自動回覆功能，甚至支援在Whatsapp上發送訂單確認和通知。此外，imBee亦會為不同行業度身訂造SaaS﹙軟件即服務﹚產品，以雲端應用程式提供已經產品化的軟體服務。

今年6月，在貿發局舉辦的「創業快綫」比賽中，imBee在百多間Startup 中脫穎而出，成為優勝11間之一，無疑是本地初創界新星。

本地SaaS初創公司imBee年初完成50萬美元的種子融資，公司估值達到500萬美元。（鄭子峰攝）

物流洗衣公司經驗 助imBee快速成長

今年38歲的imBee聯合創辦人黃啟桓（Ivan）接受訪問時說，創立imBee的構想，源於早年創辦一家的物流洗衣公司，當時也要解決Whatsapp處理客戶服務的問題，故找來現時公司的科技總監，做出了產品的雛形。

他說，經營洗衣公司期間，儲下經驗和人際網絡，亦加深對行業痛點的了解，令imBee不用「由零到一」開始。談到創業心得，他說聆聽是最重要，透過與客戶溝通，了解其痛苦，「初創都係做生意，都係解決客戶需要」，直言「幫個客贏咗，先有機會贏」。

imBee聯合創辦人黃啟桓表示，經營洗衣公司期間，儲下經驗和人際網絡，令imBee不用「由零到一」開始。（鄭子峰攝）

擬年底前再融資 拓展海外市場

imBee未成立之前，其系統已獲士多Ztore青睞，成為公司首個大客戶，其後經朋友介紹，又成功接洽到數碼通（0315）和中國平安（2318）等大公司。業務拓展總監梁偉聰說，滿足到大客戶的技術要求和程序，中小企對公司的技術層面亦更有信心。

對於未來策略，梁偉聰指，公司在香港將專攻金融業、醫學醫美和商場，提供行業方案；而海外方面亦開始佈局，面向東南亞，又透露計劃年底前再融資，在新加坡和台灣設立辦公室，招募當地人才。

imBee業務拓展總監梁偉聰說，公司SaaS產品將專攻金融業、醫學醫美和商場等行業。（鄭子峰攝）

「全渠道」是未來大趨勢

梁偉聰說，年初公司完成的50萬美元融資，八成資金將用於研發，把握5G和物聯網機遇，例如透過手機Whatsapp接口，已可控制智能門鎖、家電、廚具等，或知道家中的溫度和濕度，而不需要其他App。黃啟桓指，減省過份多的平台或App、全渠道概念將是未來大趨勢。

疫情在全球肆虐，亦影響公司拓展海外客戶的進度，黃啟桓指，以視像會議接洽客戶存在缺憾，因人與人溝通不單靠言語，部分客戶亦喜歡在辦公以外場合或時間簽成訂單，但他認為，疫情會加速客戶對SaaS產品需求。

梁偉聰則說，公司有95%客戶來自本地，銷售未見受疫情影響，反而接獲更多查詢，「首半年已有400至500個查詢，很多人想知，如何一個Ｗhatsapp號碼同時用」。