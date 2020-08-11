疫下旺角人流勁插　日靠十單外賣　粥舖老闆娘歎：唔知點生存

過去一年，香港經歷反修例風波及新冠肺炎疫情重創，旺角區除主要街道西洋菜南街成吉舖「重災區」外，周邊二線街道同樣哀鴻遍野，空置率急速上升。有區內小食店商戶指，生意額大跌七成，年初至今「個個月蝕住做」；亦有經營粥店約25年的商戶坦言，「過去半年白做冇糧出」、「唔知點生存」。

據本報統計，截至七月底，旺角西洋菜南街、彌敦道、花園街、登打士街、豉油街、山東街及奶路臣街，七條街道合共有69個吉舖，西洋菜南街固然為重災區，佔22間，街內多家化妝品店、手錶店及服裝店等紛紛結業及退租。其次為小食店集中地的二線街道登打士街，有多達12間吉舖，主要集中在靠近廣華街的潮流地域地舖。

山東街出現一連4間吉舖

至於山東街吉舖數量亦多達10間，當中更出現「四連吉」情況，位於山東街51至57號地舖，個別舖位原租戶為藥房及甜品店許留山。而彌敦道、花園街、豉油街及奶路臣街，則分別有約4至8間吉舖。

粥舖老闆娘：全日得十單外賣

自政府推出限聚令及禁堂食後，本身已吉舖連連的街道，人流進一步減少。於旺角花園街開設粥舖超過25年的蔡太表示，限制堂食措施下，生意「直情冇得做」，「曾試過全日只得十宗外賣，未計及燈油火蠟租金，都唔夠俾人工。」她已讓部分員工直接放假，又形容「唔知點生存」。

她又指，目前市況為多年來最差，「差到形容唔到」，生意額跌完一半，再跌一半，累積跌幅已高達七成。她又透露，由年初起每個月都「蝕住做」，「就算唔洗交租都計唔掂，過去半年自己係白做，冇糧出，唔知可以支持到幾耐。」

於花園街開設粥舖超過25年的蔡太太表示，過去半年係白做。（蔡偉南攝）

至於去年九月份才於旺角奶路臣街開設小食店的葉先生表示，「收緊防疫措施後，午飯時段都冇咩人行過，區內人流較年初大幅減少五成，生意額則勁挫七成」。開業不足一年，但他慨歎指，過去半年每個月都蝕本，坦言「完全冇辦法改善，唯有盡捱啦」。

小食店東主：盡捱啦！

對於前景，他以為第一波疫情完結後，市況會好轉，但竟接二連三出現第二、第三波疫情，未來市況很視乎政府如何處理，若疫情一直持續，相信經濟不會好轉。

他又指出，社會運動構成的影響不及疫情嚴重。他解釋，去年發生的社會運動通常在周末進行，期間市民仍需外出用膳，實際上對飲食業影響不大。但疫情卻持續地影響人流，市民不敢外出及減少聚會，戶外活動大減，直言「行過買串魚蛋的市民都少左好多」。