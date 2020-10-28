餐飲房地產起家　香港家族辦公室—曾氏集團轉向高科技投資

財經快訊
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疫情衝擊全球經濟，但有家族辦公室看到更多投資機會。以香港為總部的家族辦公室曾氏集團，以往投資房地產為主，過去慢慢轉向高科技投資，集團主席指疫情帶來更多的投資機會。

香港的曾氏家族在20世紀上半葉開始建立家族辦公室，現在已經是第四代，業務由主席曾沛霖領導。曾氏家族初期在英國經營餐飲業起家，其後開始投資英國及香港房地產，並於90年代進軍內地房地產，至今大部分投資組合以房地產為主。

曾沛霖指，過去10多年，集團看法和投資策略有少許改變，「時代變，人要變，公司都要變」，由於環境和趨勢改變，集團不會只靠房地產作財富增長或保值，開始轉向高科技投資，主要是早期和風險投資，如涉及區塊鏈、人工智能、金融科技、新能源等。

曾氏集團主席曾沛霖於英國畢業後回港工作，曾處理多宗IPO及併購交易。（公司相片）

戰略投資fuboTV　2年取50倍回報

由曾氏集團戰略投資的fuboTV，早前成功在紐交所主板上市，現時估值超過10億美元，令曾氏集團在2年內實現50倍回報，而這成為集團「轉型」的成功例子之一。

正身處英國、以Zoom線上會議與傳媒會面的曾沛霖指，香港受到社會問題、中美貿易戰和疫情困擾，但股市依然活躍，樓價未有大跌。同時認為環境惡劣，也帶來更多新機會，如多了人留家看電視、叫外賣、網購和買口罩等。

他預期病毒未來1年也不會離開，故在看清環境後，才能認清投資要甚麼項目。

1至3年退出風投　減低風險加快回報

集團的策略是爭取在1至3年內退出早期或風險投資，曾沛霖指，這策略在疫情之前已開始應用，「世界變得太快，等5至7年才等到回報，自己覺得是太慢，科技項目或投資在3年內可能被淘汰。我們看得急一些，要求更快達到目的，才可減低風險，加快回報。」

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