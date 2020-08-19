【訪問】大華繼顯葉國邦：資金泛濫勿持現金　配置三大板塊

新冠肺炎大流行令經濟活動停擺，擾亂金融市場，但多國央行推出貨幣寬鬆措施應對，短短4個多月內，四大央行（美歐日中）的資產負債表規模激增近6萬億美元。大華繼顯（香港）策略師葉國邦表示，環球資金泛濫，手持現金的機會成本高，縱使美國大選帶來的不確定性，卻不會影響長線資金部署股市，認為內需、新能源汽車和基建是需要長期關注的領域。

美國聯儲局於3月表明不再對資產購買計劃設限，正式開始「無限量印鈔」模式，其他各國央行亦推出多項貨幣寬鬆措施，應對疫情。另一邊廂，中美關係劍拔弩張，市場憂慮中美貿易戰會擴至金融戰、科技戰等各個層面，最終引發中美脫勾，令投資者對入市感到遲疑。

葉國邦接受訪問時表示，參考歷史數據，美國在選舉年一旦出現經濟衰退，執政黨獲勝機率便較低，特朗普連任面對一定壓力，在大選前，美國對華關係有諸多不確定性，然而，他認為美國大選只是短期風險，並不影響長線資金部署於股票市場。

他說，環球資金非常泛濫，未見資金有大規模撤出股市跡象，而手持現金的機會成本高，不建議投資者手持太多現金，加上傳統具防守性的低風險產品，利率回報不吸引，建議可關注三大領域。

美國10年期國債孳息曾見歷史低位，8月曾回升至逾0.7厘，有利股市類風險資產的前景。（彭博數據）

注意三大板塊：內需、新能源、基建

中美關係轉差，但國家主席習近平今年5月提出「內循環」概念，刺激內需板塊的投資氣氛。葉國邦指，內地疫情受控，內需股如體育用品股、餐飲股等大類別的投資氣氛，近期亦受惠地方政府進一步發放消費券，助企業去庫存和減輕壓力，他指北京消費節在8月啟動，全國亦將於9月舉辦「消費促進月」，消費券為首的促銷活動預期會持續一段時間，為消費行業的收入和盈利帶來契機，品牌效應較強的公司，增長能見度會較高。

另一板塊是新能源汽車，他說今年是「十三五」規劃收官之年，展望內地新一個五年規劃，其中一個大方向是走向質量和高增值行業發展，新能源汽車將是焦點之一。他說，整體新能源汽車需求將驅增，但基於內地收緊新能源汽車補貼，行業競爭激烈，板塊部署不會著眼傳統造車類股份，反留意行業中上遊公司，例如電池製造商，相關股份雖然估值高昂，但認為高估值只是反映需求爆發時的高增長。

他又指，可留意基建板塊，預期內地下半年加強固定資產類投資，增發地方政府專項債券，料基建將進一步提速，長線看好水泥股、重型機械股。

安踏體育（2020）和李寧（2331）股價近期「疫市」破頂，受惠國策和消費券。（資料圖片）

市況過熱嗎？

隨各國央行大手提供流動性，環球股市已於底部大幅回升，以恒指為例，目前距低位回升約20%，美股標指反彈幅度更超過50%，在疫情未緩解的情況下創歷史新高。

對於整體股市的估值是否出現過熱情況，葉國邦認為，目前港股成交額比去年平均約870億元為多，但考慮到資金泛濫情況，相對應的成交增加屬合理，不認為市況熾熱或有「全民皆股」的情況。

不過，他也提醒手持美國業務較重的股份，「可能這季要避一避」，因愈接近大選，料總統特朗普愈有加強施壓措施的可能，並在風險資產上作兩重部署，一是部署現金流強、足以承受短線經濟風險下行的行業，例如內需及上述提及的三個板塊，基於低利率環境和國際局勢複雜，防守上可部署黃金資產。