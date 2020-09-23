專訪｜易方資本王華：美國大選前有更深回調　 中美脫勾不利科企

美國總統大選前夕，股市持續震盪，美股三大指數連續三周下跌，恒生指數周一及周二累跌逾700點，今年表現亮眼的科技股成為了沽貨重災區。易方資本投資總監王華接受訪問時指，科技股未到泡沫階段，惟中美衝突或令科企海外擴張受阻，中美半導體股亦將處下行趨勢，料大選前股市會有一個更深的回調。

今年的科技股熱潮終於冷卻，截至本周一，納指從高位下瀉10.7%。此前，不少人都將科技股強勢與2000年科網泡沫相提並論，但王華認為，現時未到泡沫階段，「（市場）未夠癲，只係諗緊擺銀行會無息」。

他指，泡沫通常是爆破後才會知道，現時估值雖不合理，但基於聯儲局印鈔，買入個別企業債券，及料長時間維持低利率，令流動資金泛濫，「等於逼你投資」，加上疫情令資金由舊經濟轉移至新經濟，「谷多佢一下」，令科技股表現更搶眼。

他說，以往市盈率20倍的公司，盈利增長15%至20%已叫昂貴，但現時市盈率100倍的股票，盈利增長只得30%，市銷率10倍的股票更可稱作便宜，「種種跡象都係離譜，過咗火，因為錢多，啲人就解釋『我哋係睇5年』」。但他提醒，抖音海外版TikTok在美國遭禁，令人憂慮一旦中美脫勾，會否令科技企業海外擴張的「天花板」受限，影響未來增長的確定性。

美國將禁WeChat、TikTok。（路透社）

脫勾拖累中美半導體行業

中美角力的其中一個戰場是科技，晶片製造也踏上了國際舞台，美國早前傳出正考慮將中國最大的晶片製造商中芯國際（0981）列入貿易黑名單，連累該股單日暴跌23%。王華認為，美國主張「脫勾」（decoupling），中美的半導體公司未來都將處於下行趨勢，一方面，中國加速國產替代，令美國半導體公司的業績向下，另邊廂，中芯若被美國納入貿易黑名單，其技術升級亦會停滯。他形容負責代工製造的中芯就如「航空母艦」，支持設計晶片的聯發科、高通則如「飛機」，若航空母艦遭擊沉，半導體行業的風險相當大。

市場憧憬中芯的「國產芯片夢」，甚至看好中芯成為下一家台積電，當中，曾在台積電工作14年的中芯聯席首席執行官梁孟松，以一年半時間帶領中芯由28納米進入14納米時代，被視為公司技術突破的關鍵人物。但王華則看淡，形容28納米製程為2D，14納米採用的FinFET工藝則為3D，「立體更難做」，故中芯在14納米製程的實際良率（生產後不良品佔比）仍偏低，又指梁孟松雖有能力，料良率短期亦很難調升，與台積電早已量產7納米的技術距離更是遙遠，故台積電獨大的情況將持續。

美國早前傳出正考慮將中國最大的晶片製造商中芯國際（0981）列入貿易黑名單，連累該股單日暴跌23%。（資料圖片）

大選前宜避險

美國大選將於11月2日舉行，王華估計，拜登勝出的概率較高，但特朗普亦會千方百計爭取連任，在選前有更多動作，料大選前市場應有一個更深的回調，投資者有需要避險。

他透露個人便持有黃金，指黃金同時具備避險、貨幣、工業等用途，用作防範潛在的金融系統性風險，及美元地位受到挑戰。至於應否保留更多現金，他指港人普遍最大資產為住宅物業，若樓市出現拋售，持有現金則安全，但若通賬升溫，則需要購入物業等資產。

不過，他認為本港樓市上落與經濟相關性較高，惟本港失業率快速下降的概率不高，加上在家工作料繼續成為全球趨勢，核心區域物業需求減少，故對樓價整體偏淡，預期將緩慢和持續向下。