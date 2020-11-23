太興專訪｜廚房自動化革命　浸雞也用機　陳淑芳︰一張白紙都做得

青黃不接及人手短缺，為餐飲業常面對的問題，透過科技應用可能是其中一個解決方法。太興集團（6811）一直投入資源研發自動化廚房設備，採用了自動炒鑊、叉燒醬攪拌機、浸雞機、家禽燒烤焗爐等自動化機器，現時集團在香港約有六至七成的製作工序皆由機器操作。

集團執行董事陳淑芳形容集團仿如「中式麥當勞」，使用了不少標準化和現代化生產工序，除了使菜式品質更為穩定，加快菜式製作流程外，也降低了廚師的入行門檻，「自動化令我哋（廚房）請多咗新人，一張白紙、甚至係由樓面調入黎廚房做都得，只要學識點用啲機器，好快就上手！」

自動炒鑊、叉燒醬攪拌機、浸雞機等自動化機器聽落新鮮，但背後卻大有學問。太興集團現時廚房員工大部分均是資歷較淺的員工，經驗豐富的老師傅則「轉戰」幕後，協助研發團隊把做菜步驟化為機器編程。例如燒乳豬要多高的溫度、甚麼時候要把乳豬翻轉等。

陳淑芳說使用機器後，員工不用全程參與整個工序，只需控制機器及防止有突發情況，他們更可以multi-tasking（同時處理多項任務），又能保持到菜式品質。

陳淑芳引述廠商指自動炒鑊機可烹調逾300款中式小炒菜式，惟集團要逐一輸入程式編碼，一般餐廳會用到60至70款常用菜式（受訪者提供圖片）。

試用智能送餐車反應不裕

另外，集團旗下尖沙咀稻埕飯店早前試行智能送餐車，她稱送餐車反應不裕， 有助減輕樓面員工的工作量，「啲樓面同事只係要將食物拎上枱俾客，唔洗成日拎咁重嘅嘢」，又收到宣傳之效，皆因客人看到智能送餐車時會拍照，以及分享到社交平台上，不少行家亦有向她查詢送餐車的詳情。 可是，因智能送餐車要在多於一人身位的通道內「走動」，以便遇到障礙物時，可以避開，故只可在空間較寬敞的店舖使用 。

問及集團會否設立無人餐廳，她坦言無人餐廳的確比較有噱頭，惟需要投入較高成本購置設備，集團希望在使用人手及自動化工序中取得平衡，「始終有啲撈醬、包糭都要人手做，亞參雞飯個海南雞飯，啲雞都要靠姐姐片骨。」未來集團希望於內地餐廳設置更多自動化廚房，把自動化生產工序比例由兩至三成，提升至接近本港六至七成的比例。