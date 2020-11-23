太興專訪｜多招齊發應對淡市　力谷敏華冰廳成「第二個小太興」

本港經濟持續低迷，市民消費意欲疲弱。連鎖餐飲集團太興（6811）執行董事陳淑芳接受《香港01》專訪時表示，集團將會多管齊下應對淡市，包括繼續執行多品牌策略、讓客人外賣下單和領取食物時更為便捷等。

她估計隨着疫情逐漸緩和，明年香港經濟及餐飲業市道將可復甦。「好消息陸續出現，我都好期待疫苗，香港市民及餐飲同業普遍做足防疫措施，有信心消費會恢復，疫情對大眾餐飲嘅衝擊將會慢慢收窄，中高價果啲都會有報復式消費！」

截至6月底，集團餐廳網絡有203間餐廳，分別位於香港、中國內地、澳門及台灣。（資料圖片）

太興今年上半年收益13.17億元，按年減少19.67%，當中港澳台業務收益按年下跌13.2%，內地業務收益下降45.3%。

單一品牌「一定會死！」

陳淑芳說在食肆限聚令下，旗下餐廳入座率受到影響，加上訪港旅客大減，遊客區生意亦受挫。幸好，集團不斷拓展外賣自取及與外賣平台合作之業務，並且透過多品牌發展策略，吸引更多新客源，使香港和內地業務復甦至理想水平。「本地客係太興嘅bread and butter（核心），少咗遊客我哋就想開多啲新品牌，令綜合個數大返，一成不變得一個品牌一定會死！」單是上半年，集團在香港及中國分別開設4間及3間敏華冰廳，並在香港開設2間「亞參雞飯」餐廳。

根據太興官網，集團共有15個品牌，佔生意額最多的首三個品牌分別是：太興、敏華冰廳和茶木。陳淑芳稱敏華冰廳品牌在內地深受市場歡迎，集團去年在內地開設首間分店，至今已有11間分店，已成為集團發展重點，仿如「第二個小太興」，「響內地商場入面，敏華嘅人流、銷售額及回報率都是商場內數一數二」，故。她透露集團會投資在回報快、受市場歡迎的品牌，故未來將會開設更多敏華冰廳和亞參雞飯的新店，現時集團手頭上已簽了8至9間敏華冰廳的新店合約，而亞參雞飯也簽多了4間新店。

太興生意額最多的首三個品牌分別是：太興、敏華冰廳和茶木。（官網截圖）

發掘潛力新品牌 維持業務增長

可是，集團卻不會關閉利潤未如預期的品牌。陳淑芳解釋道集團作為餐飲集團，要向客人提供更多選擇，同時要培養更多「rising stars﹙冒起新星）」，發展新品牌需要時間培育，若果最終表現不佳，亦只是一兩間分店，對集團整體業務影響不大；假若有品牌像敏華冰廳、亞參雞飯一樣 「跑出」，集團就可以「發大來做」，開設40至50間分店，令業務得以維持增長。

在疫情之下，更多市民會叫外賣。陳淑芳覺得外賣已成為大眾新常態生活的一部分，是未來的大趨勢，即使疫情好轉，估計外賣及外送業務也不會大跌。為了瞄準這股商機，集團未來簽訂新租約或續租時，將會考慮縮小寫字樓區的店舖面積，店舖設計亦會是方便客人以及外送平台的車手，又會按照外賣所得來的數據，分析客人喜好和調整餐單。

陳淑芳透露集團罐裝產品只佔整體生意額單位數，日均產量可達14至15萬。（高仲明攝）

拓罐裝產品業務增品牌力

太興另一個疫下新業務方向則是罐裝產品，集團在今年上半年推出6款罐頭，以優惠價6罐110元發售（約18.33元一罐），包括有：梅菜扣肉、番茄肉醬、咖喱雞以及咖喱牛腩等，首批共有10萬罐，兩個多星期便已沽清。陳淑芳稱罐裝食品只佔整體生意額單位數，但這體現了集團的品牌力，可讓產品更加入屋及增加品牌知名度，集團也可以贈送這些罐頭予客戶。「比起超市，我哋價錢唔平，因為我哋唔介意用靚料，希望追求食物質素，多過追求銷量！」最近，集團正在研發急凍食品包，例如是豬腳薑、雞煮酒等，目前仍在測試階段。

今年本港訪港旅客大減，令旅遊區湧現吉舖。陳淑芳稱太興有檢視旅遊區的店舖網絡，租約尚未完結的店舖，集團會與業主商討減租，部分業主有提供短期減租方案，「由疫情到依家，都傾到有超過三千萬嘅減租，對生意有啲幫助」，對於要續租的分店，若業主不願減租，集團就會在區內尋找更當眼、更有利的位置開店，甚至是重整區內店舖網絡。她說：「例如3間舖變2間，將人流集中。可能都有返九成生意。」