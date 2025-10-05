MUJI用品變維港景色？走進田中達也微型世界 香港限定作品首曝光

【展覽】你有沒有想過，日常辦公桌上的釘書機、護膚品膠瓶、牙刷，竟然可以化身成令人意想不到的奇妙風景？日本著名微型攝影師兼擬物（Mitate）創作大師田中達也（Tatsuya Tanaka），就擁有這種將平凡化為神奇的「魔法」。



田中達也為「small MUJI」香港站創作的作品（MUJI）

這位在Instagram上坐擁超過400萬粉絲的藝術家，與無印良品（MUJI）合作，把他的奇思妙想帶來香港。「small MUJI」微型藝術展最近就登陸了銅鑼灣皇室堡無印良品店，為香港觀眾帶來一場充滿童心的視覺盛宴。

將MUJI日常用品 變成異想世界

田中達也為「small MUJI」香港站創作的作品（MUJI）

田中達也最擅長的就是「擬物」，他將這種日本傳統美學概念發揮得淋漓盡致。所謂「擬物」，就是將一件物品比擬成另一樣截然不同的東西，從而產生全新的趣味和意義。在他的微觀世界裡，護膚品小瓶子可以是高樓大廈，指甲鉗化作座座小船，飯盒也變成交通工具。

田中達也為「small MUJI」香港站創作的作品（MUJI）

這次與無印良品的合作，田中達也將創作的畫筆伸向了我們再熟悉不過的MUJI日常用品。展覽將展出16組精彩的微型作品，更令人期待的是，田中達也特別為香港站創作了2組全新的在地化作品。究竟他會如何運用MUJI的產品，來詮釋香港獨有的城市景觀或文化符號？這無疑是本次展覽留給香港觀眾最大的懸念和驚喜。

誰是田中達也？

田中達也於1981年在日本熊本縣出生，自2011年4月起，他開啟了一個名為「MINIATURE CALENDAR」的藝術計劃。他堅持每天在網上發布一幅全新的微型攝影作品，至今從未間斷。這份驚人的毅力和源源不絕的創意，為他贏得了全球數百萬粉絲的追蹤。

田中達也（MUJI）

他的創作靈感源於對日常生活的細微觀察。他曾分享，有一次看到西蘭花時，覺得它很像一座森林，於是便將這個想法付諸實行，從此開啟了微型創作的大門。他的作品之所以能引起廣泛共鳴，是因為它們提醒了我們，即使在最平凡、最不起眼的日常事物中，也蘊藏著無限的想像空間和趣味。這正與無印良品一直以來所倡導的「在簡約中發現生活美好」的品牌哲學不謀而合。

【展覽資訊】

名稱：「small MUJI」微型藝術展 – 享受每日生活好物

日期： 2025年10月3日 至 11月30日

地點： 香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡地庫 無印良品

