無印良品｜日本MUJI必買護膚品熱門排行榜:發酵導入精華 卸妝凝膠

如果想一站式入手家居好物或護膚美妝，相信不少人都會聯想起無印良品（MUJI），親民價錢加上簡潔設計，深受小資女、學生黨歡心。日本無印良品更收集了2025年9月2026年2月的數據，打造出春夏護膚熱門排行榜，其中有些產品更是香港門市亦能輕鬆入手，乘著日圓回落，大家不妨參考榜單入手好物！



日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第1名. 發酵導入美容液 50mL HK$128

取下今次榜單第一的是以超過65%米糠發酵的導入美容液，質地濃郁且濃稠，這款產品香港亦能入手，適合在潔面後第一步護膚使用，有助令肌膚更光滑、緊緻同時滋潤肌膚，讓後續保濕成分更容易滲透至肌底層。

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第2名. 發酵誘導精華墊

無論是旅遊、Staycation或出差，便攜式護膚品都是大家的首選。這款日本出售的精華墊，一包內含五十片，配方含米糠發酵液和神經醯胺的導入美容液的化妝棉片，濕敷與擦拭都可以輕鬆滿足到。

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第3名. 高濃縮精華液 視黃醇衍生物

有留意開MUJI的話，應該對他們的高濃縮精華液並不陌生，具有針對不同保養的配方，例如抗老、抗皺、亮白系列等。這款以 100%天然、高含量的視黃醇衍生物配方的精華液，能夠緊致肌膚、撫平細紋甚至預防痘痘，十分適合想嘗試早C晚A的女生入手！

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第4名. 溫和潔面啫喱 HK$48

Thread（脆）上收獲不少人分享的潔面啫喱，只需輕輕打圈即能輕鬆快速卸掉日常淡妝，而且當中含有不同天然保濕成份，用後亦不會感到緊繃。

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第4名. 溫和潔面啫喱 HK$48（MUJI官網）

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第5名. 發酵導入精華液 300mL HK$98

持續使用導入液，能夠幫助提升肌膚吸收力，讓後續的護膚品更容易被吸收。這款以發酵米糠液和神經醯胺作為主要成分的導入精華液，質地相對清爽易吸收，相對適合濕敷或簡單擦拭之用。

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第6名. 高濃度精華液 含維生素C衍生物

想針對皮膚透亮度以及毛孔問題，這款全天然、高含量維他命C衍生物成份的高濃度精華液，能夠滋潤肌膚，同時讓肌膚更清透、光滑，無論作為曬後急救或日常保養都十分合適。

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第7名. 敏感肌爽膚水 高保濕 300mL HK$65

對於容易長痘以及敏感的肌膚而言，相對厚潤的護膚品容易對皮膚造成負擔，過於清爽又無法好好照顧肌膚需要。這款高保濕爽膚水，含有3種植物萃取物、5種胺基酸成份，十分適合敏感肌或易乾燥肌膚使用，輕鬆打造健康水潤肌膚。

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第8名. 高濃度全合精華液含視黃醇衍生物

追求多效合一，或一支解決大部分護膚需求的護膚品，這款集乳液、乳液和精華液功效的保濕凝膠相信能夠令你驚喜，當中含有大量視黃醇衍生物，質地厚潤，能夠輕鬆讓肌膚回復緊緻與彈性。

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第8名. 高濃度全合精華液含視黃醇衍生物 100g 2,990円（日本MUJI官網）

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第9名. 高濃度精華液含煙醯胺 菸鹼醯胺

除了「早C晚A」的護膚法外，近年菸鹼醯胺（維他命B3）亦成為護膚界的當紅成份，它具備修復屏障、調節油脂、改善暗沉等多重作用，而且相比維他命C或酸類更為穩定，十分適合初老肌與敏感肌， 打造肌膚自然透亮與健康光澤。

日本MUJI護膚品熱門排行榜｜第10名. 敏感肌爽膚水 保濕 300mL HK$48

對於敏感肌而言，春夏悶焗天氣容易令皮膚狀況反覆，這時一款具備保濕與低刺激的護膚品就相當重要！這款含有3種植物萃取物、5種胺基酸成份的高保濕爽膚水，十分適合敏感肌或易乾燥肌膚使用，輕鬆打造健康水潤肌膚。