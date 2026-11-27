AI強勢，失業自然歸因AI，但實情又如何「摧毀」就業、改變行業生態？與其說AI一刀切搶飯碗，不如說職位正以「走咗唔請」、「去中介化」等方式無聲轉移。 正當「AI搞到失業」變作口頭禪，《香港01》「AI搶飯碗」系列，近觀IT與廣告兩大受衝擊行業，看企業為何寧請資深員工搭配AI、客戶怎樣「做多啲、俾少啲」。飯碗出現「裂縫」，打工仔又應如何自救？系列3，學者與林作傳授「新三寶」職場求生大法。



今年8月至10月香港失業率達到3.8%，失業人數達15.05萬人。失業大數字表面平穩，但青年失業率（15至24歲）達到13.8%，大學畢業生職位空缺三年間暴跌六成。這不是經濟周期的正常波動，AI對勞動市場的結構性重塑也是原因之一。面對這場變革，有人選擇拜文武廟求份工，有人考保安牌「吊鹽水」，但這些都只是權宜之計。



《香港01》整合香港科技大學協理副校長許佳龍之分析，以至「轉行王」林作反覆轉行的實戰經驗，提煉出「新失業三寶」，並拆解失業人士最常跌入的兩大「死穴」。這份指南有助打工仔在AI浪潮下，找到屬於自己的職場「求生」方案。



今年8月至10月香港失業率達到3.8%，失業人數達15.05萬人。（資料圖片）

談及AI搶飯碗浪潮，綜合數字及行業訪問，以年齡層計算，工作經驗欠奉的年輕人最受影響。雖然失業原因多元，但客觀現實是AI的出現，最為取代初級工作，無疑加劇年輕人失業情況。據政府統計處資料，香港青年失業率達13.8%，是整體失業率（3.8%）的三倍以上，失業人數約20.9萬。

AI不會「一鋪清袋」 但會逐步重塑行業

勞動市場正經歷由AI驅動的結構性重整。香港科技大學協理副校長許佳龍表示，AI的衝擊是演化而非突變。企業不會突然用AI取代整個部門，但會逐步將「碎片化」任務交給AI。他解釋，現實職場涉及跨部門協作與協調，AI目前僅能取代部分「碎片化」任務，難以完全取替整份工作。

他提出兩類「高危」工種。首批淪為「炮灰」的必然是標準化、重複性的職位，例如初級文職工作，包括數據輸入、文件處理等標準化、重複性工作，AI可大幅提升效率。其次是程式編寫員，編程相對機械性，AI有時比人手更有效率找到解決方案。

他更提醒持牌專業人士（如醫生、會計師）亦不能掉以輕心：「有牌不等於安全。以前需要500個醫生，將來可能只需300個。」因為在AI世界下，沒有東西是絕對穩固的。

香港科技大學協理副校長許佳龍表示，企業不會突然用AI取代整個部門，但會逐步將「碎片化」任務交給AI。（資料圖片）

舊失業三寶——吊鹽水必備

另邊廂，近年不少香港失業或求職人士會到上環文武廟參拜，祈求面試順利與獲得合適的工作機會。此外，民間常說的「求生三寶」或「傍身三寶」一般指車牌（的士/駕駛執照）、保安牌（保安人員許可證）和平安卡（建造業安全訓練證明書）。這三樣是香港基層或轉行人士最快取得、用來維持生計的基本工作資格。

當AI浪潮衝擊傳統辦公室職位，這「三寶」的價值反而逆勢上升，它們代表著AI暫時無法滲透的實體服務領域。然而，手持三寶只能做到「吊鹽水」的效果，要真正「續命」還須思考升級版「新三寶」。

民間常說的「求生三寶」或「傍身三寶」一般指車牌（的士/駕駛執照）、保安牌（保安人員許可證）和平安卡（建造業安全訓練證明書）。（《你的保安李寶安》預告截圖）

第一寶：同AI做隊友，唔做對手

如果舊三寶是「體力勞動」的象徵，新三寶就是「思維升級」的武器。許佳龍認為，最危險的不是某個行業，而是「只懂執行、不懂判斷」的人。他預期，隨著AI推理及代理能力增強，未來或進一步衝擊分析及統籌工作，但現階段企業仍非常審慎。關鍵在於「AI幻覺」問題（AI的設計理念像人一樣從數據中推論，而非單純從資料庫提取，因此必然有機會出錯），因目前要完全消除幻覺極為困難，以致企業未敢全面採用。

許佳龍強調，若只將工作「外包」給AI，人類學習能力將急速下降。因此用AI必須釐清目的：若為學習，必須確保AI輔助思考，而非單純代勞。換言之，懂得與AI協作、而非被AI取代的人，才是最安全的。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指出，市場並非沒有職位，而是畢業生未能符合僱主的要求。即使是一些歡迎畢業生的AI Engineer或Business Analyst職位，最終獲聘的往往是在學期間已參與實習、做過項目、甚至開發過可用AI工具的畢業生。」她建議大學生不要「一張白紙」等公司培訓，應主動在求學期間累積實戰經驗。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指出，市場並非沒有職位，而是畢業生未能符合僱主的要求。（資料圖片）

第二寶：做返個「人」，先至無可取代

前大律師及保險經紀、現專注生涯規劃的KOL林作向《香港01》指出，AI的致命盲點在於「人與人之間相處的藝術」，「AI做到的，係所有唔需要『人與人接觸』嘅嘢。反而而家我哋要專注的，係人同人之間相處的藝術。」

他強調，溝通時的溫度、談判桌上的氣場、建立信任的過程，這些複雜且充滿變數的互動，短期內AI難以模仿。當全球家長與學生瘋狂追逐「STEM」學科時，林作卻認為「讀文科，唔好讀科技。」

林作解釋，當AI能處理技術工作時，理解人性反而成為最稀缺的資源。「越係AI崛起，人與人之間的『人性洞察』就越係缺乏。」他推崇哲學、歷史與文學，因為這些學科訓練的是批判思維、同理心，以及理解社會複雜脈絡的能力，這些正是冰冷數據無法複製的人類優勢。

林作向《香港01》指出，AI的致命盲點在於「人與人之間相處的藝術」。（資料圖片）

許佳龍亦從學術角度呼應這一觀點。他指出，AI目前僅能處理「碎片化」任務，涉及跨部門協作、協調及人際互動的工作，短期內難以被取代。他強調「AI Plus」概念遠超於提升效率，而是思考如何用AI做到以往做不到的事，這需要人類的創造力與判斷力。

第三寶︰轉身轉得快，但勿盲目入行

「失業其實就係一個永恒會發生的事。社會變遷，行業就一定會變！」林作認為，從工業革命的機器臂，到互聯網的數位化，再到今日社交媒體摧毀傳統藝人模式，技術突破從來都是「創造性毀滅」的推手。

對於失業者常見錯誤，林作一針見血：「好多香港人最大的問題，就係揀咗一啲自己根本唔叻的嘢，然後頂硬上。」他認為，失業後最忌諱的是看「邊行好景」便盲目轉入，而應先進行「自我審視」。若找不到強項，至少先認清弱項，並果斷避開。「行業好，但你唔適合，都唔關你事；行業一般，但你如魚得水，一樣可以成功。」

他直斥那些急於學習AI技術的人，「有好多人走咗去學AI、做AI，我心諗，你咪即係做緊AI已經可以做嘅嘢？有咩意思呢？應該做返啲人替代唔到嘅嘢。」他舉例銷售行業：「我一啲都唔擔心，譬如保險業、美容業，總之銷售嘅行業係取代唔到嘅。」

面對失業情況，他亦提出三個即時行動：「第一，冷靜。畀人炒咗唔一定係壞事，如果你手震口震就死得。如果做咗十年都搵唔到錢，已經代表你過去十年嘅選擇係錯嘅。第二，將來發展可能比之前十年更好，唔好怕變。第三，絕對開放考慮轉行，無論個行業幾藍海、幾同你想像唔一樣，都可能更適合你。」他強調，失業不應被視為失敗，而是命運給你的測試和下一個階段的安排。

在眾多行業中，林作最看好銷售業的韌性。「銷售的行業係絕對取代唔到的，無呢啲人的存在，根本賣唔到嘢。」他以保險業為例，即使市場提倡「無代理直銷」多年，涉及重大人生決策時，客戶最終還是需要一個能理解其焦慮、給予即時回應的真實顧問。

舊三寶只能「吊鹽水」，新三寶——與AI做隊友、守住人性洞察、靈活轉身——才是真正續命。許佳龍提醒有牌不等於安全，林作直言失業是命運的測試；說到底，AI不會取你性命，但會淘汰不懂應變的人。飯碗形狀已變，與其問AI搶走多少飯碗，不如問自己是否仍拿着舊地圖搵新路。