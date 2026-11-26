甘比（陳凱韻）由華置CEO、「大劉」劉鑾雄太太，到時裝品牌KUUKee創辦人，她接受《香港01》訪問，由一個衫袋講起。安全感一衫搞掂？CEO手袋竟然放辣椒油？手袋四寶又係咩？另一邊廂，她看人生如針織，日睡2至4小時，直言「瞓覺係嘥時間」；由基層記者到CEO，成功靠Lucky同勤力，過去補唔返，現在補勤力。即刻睇片，聽甘比親口講。



基層記者做起，做過娛樂版，訪問過不同的人；後來做生意，再到今日創立品牌。甘比自言勤力很重要。（梁鵬威攝）

訪問由一件衫說起。甘比表示，品牌靈感來自一直以來的生活態度，希望表達開心的感覺，也希望帶給別人開心，因此衣服設計色彩豐富，讓穿戴者當天心情更好。她多年來喜歡買衣服、配襯衣服，清楚自己的需要，於是將靈感放入設計，例如加入華夫格元素及多個口袋，既能遮蓋肚腩，也有別緻感覺。她笑說自己不太懂得擺姿勢拍照，有口袋可以插住手，拍照會自然一點。

對她而言，衫袋不只是設計，而是安全感。都市人忙碌，常常忘記電話放在哪裡，有袋便穩妥；作為母親，又要帶紙巾、濕紙巾、卡，一次過袋好，需要時有備用，便覺得安心。

甘比感慨，以前做記者很好玩，可接觸不同的人和事，但現在很多事不能真正體會。（梁鵬威攝）

不擺老闆架子 玩味貼地

這份安全感，也放在她與身邊人的相處。外界以為她身邊有很多助手幫忙拿東西，她卻表示，助手其實很輕鬆，很多時自己也會幫助手拿東西。她認為，助手是幫助自己，但若自己已經做到那些事，並非必須由別人幫忙；她不會因為身份是老闆便假手於人。這份貼地，與她做品牌的邏輯一致。

談到玩味，她第一樣想到的不是時裝，而是辣椒油。品牌名字KUUKee帶有「Kooky」玩味之意，她笑說朋友覺得她玩味，因為她愛吃辣，外出用餐會帶定辣椒油；店鋪可能只有辣椒醬，但她喜歡辣椒油，甚麼都加，有時加滿整碟，別人會覺得驚訝，因為她連喝湯都加。這份玩味也帶入工作。她穿着自家衣服開會，覺得舒服、精神，有種能量令商業決策不會太傳統。她自覺不是傳統死板的人，開會想用輕鬆一點的方式，穿了這套衣服，氣氛可能已經暖場。

她口中的「手袋四寶」，代表四個身份：手機用來處理公司決策；Pick-up card（接送證）代表母親；籃與鉤針代表她自己；一條紫色圍巾代表品牌，因為她喜歡紫色，又可以配襯不同造型，順便宣傳KUUKee，她希望做出來的作品令大家開心，也令大家想到手作的溫度。

KUUKee主打色彩豐富、溫暖而實用的設計，特備口袋有「安全感」。（梁鵬威攝）

人生如針織 過去補唔返

由品牌談到人生，甘比表示，人生好像一件針織品，每一針都很享受。以前做記者也好，之後做生意、做品牌也好，每一個時刻她都很享受、很開心。她說不需要補針，因為過去怎樣補都沒有用；這一刻要補針，就是再勤力一點。

回望記者生涯，她說很難得。做記者那幾年學到很多，學會被人拒絕、不要洩氣、要堅持。以前訪問對象有很多不同的人，雖然做娛樂版，但接觸到財經、港聞的人，她覺得自己是幸運的，在不同人身上學到很多。這份養分，一直陪她走到今日。對於今日的成功，她說：「我會用Lucky（幸運）嚟形容，因為我解釋唔到；但成功因素就係有勤力。勤力未必得，但冇勤力就咩都唔得！」

她亦透露，自己每天只睡2至4小時，因為不喜歡睡覺，覺得睡覺是浪費時間，不過她也說，不同階段可能不同，可能下年再訪問，她要睡十個小時才夠。

甘比稱，設計自家品牌時，最想大家穿上後開心、精神。（梁鵬威攝）

最想全世界認識KUUKee

談到人生與品牌下一步，她說很多事都是順勢而為，不是刻意安排。每個人經歷不同，她的經歷是由基層記者到去做生意，再去創業，過程很順暢，不是刻意安排，人生就是這樣行，她很自然就做了。創立品牌也一樣，未來有甚麼想法，她會看慢慢個過程，應付得到就繼續做多些，應付不到就將現有的做得更好。

甘比坦言，最想全世界都認識KUUKee，大家一想到KUUKee就好開心！由一個「想人著得開心」的念頭，到衫袋裡的安全感，甘比創辦KUUKee的邏輯其實很簡單：實用、舒服。她口中的幸運背後，始終離不開勤力二字——人生如針織，過去補不回，現在就補勤力；未來，她沒有急著織出宏圖，只是順勢而為。