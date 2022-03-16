港股地震後變價值投資者天堂　港產基金曝買貨心水︰捱得過就天晴

受俄烏戰爭、美國聯儲局議息、中概股除牌陰霾，以至內地再爆疫情等不明朗因素拖累，恒指3月至今累瀉逾4000點，周二﹙15日﹚跌穿19000點水平，收報18415點，盤中更一度創10年低。投資者人心惶惶之時，作為「超級價值投資者」的大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁卻笑言，目前市況對他而言是「天堂」，部分超級高息及家族經營的企業，正是他的首選。



恒指於周二跌穿19000點，盤中創下近10年低位。（資料圖片）

「股神」巴菲特是價值投資的信徒，其名言「別人恐懼我貪婪」，相信不少投資者一定有聽過。港產基金「大正資本」（Chartwell Capital）創辦人兼投資總監陳惠仁，亦是一名「超級價值投資者」，當年他曾向股神巴菲特請求訪問旗下巴郡猛將，並收錄成書於2010年出版。

陳惠仁於上周三（9日）接受《香港01》專訪，當時恒指仍在兩萬點以上，一周後連19000點都不保。他坦言，今天的恒生指數已非昔日的恒生指數，全因去年3月，恒指公司迎來半世紀以來最大改革，將成份股數目增加至80隻，最終數目將固定為100隻，而同股不同權及第二上市成份股的權重上限，由原來5%劃一升至8%，令新經濟股更顯重要。

恒指如「地獄」 卻成價值投資者「天堂」

2020年初全球爆發新冠疫情，同年3月份恒指跌至「疫情底」的20966點，兩年後的今日已穿「疫情底」有餘，「恒指唔夠多科網股，佢就加多啲科網股，美團﹙3690﹚呢啲冇業績，但高位加咗入去做恒指成份股，依家插水，恒指一定跌得多過之前，20300、20500點嘅恒指，絕非2020年3月時間嘅恒指，有空間跌多一千幾百點。」陳惠仁上周受訪已斷言港股20000點不保。

到周二﹙15日﹚大市更跌穿19000點，陳惠仁昨再受訪時笑言，「估唔到畀我開口中。」一語成讖，投資者又是否要避一避？陳惠仁笑言「恒指好似落咗地獄，我﹙價值投資者﹚就去咗天堂......係時候買嘢！」但非所有港股都值得買入，首選部分超級高息及家族經營的企業，如遠東發展（0035）、新創建（0659）及信德（0242）等，「（大正資本）未必係最大股東，但係一個有份量，長線嘅股東。」

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多個不利因素夾擊，投資者負面情緒籠罩港股。（資料圖片）

藍籌科技股易受資金流影響

惟高息股走勢，一向易受美國加息影響，但他仍充滿信心，「美國加息，香港或者遲啲再加，又或者未必跟，但就算加到1.7厘、2厘水平，依家香港好多股票﹙股息﹚去到6厘、7厘，甚至9厘，息差仲好闊。」

另一個跌市「災區」科技股，陳惠仁就不太看好。他表示，若單純用估值去分析，科技股的確「唔貴」，但同時亦要考慮資金流等問題，他會盡量避開這類大藍籌，「成日話呢啲大藍籌都係風眼股，發達嘅時候就好好，唔好嘅時候就跌到你都唔知點解，而且依家ETF（交易所買賣基金） 當道，被動資金流入逼住買騰訊，資金流走就逼住沽......熱錢流出流入，左右（科技股）真正估值。」

中概股近日受除牌風波影響，股價連日下趺。（資料圖片）

近年有不少人覺得，港股太易受到中美貿易問題、內地收緊監管等因素拖累，相反美股則不斷創新高，認為是時候放棄港股，轉投美股的懷抱。陳惠仁直言完全不同意，「純粹隔離碗飯特別香先去第二度。」

他認為現時世界太「VUCA 」，四個英文字母分別代表Volatility；Uncertainty；Complexity及Ambiguity，即波動、不確定、複雜及模糊，「 美股驚太貴；歐洲比較亂；中國易受國策影響，日本又冇咩增長」，港企就相對穩陣，「之後有大灣區經濟體，GDP增長甚至比起一個國家為高，可以提供Certainty（確定性）。」

買美股如「隔山打牛」

另一方面他亦較熟悉港股市場，「買美股就好似隔山打牛」，舉例說有朋友想購入英鎊，說匯價已經下跌，他反問若果買一隻8厘息的港股，「放兩三年，回報點都高過英鎊，英鎊升定跌你又未知，雖然佢跌8%、10%，但你點知會唔會跌多10%？就算之後升返10%，咪又係同你買隻高息股嘅回報差不多，何必周圍走？」

他又笑言：「唔係18、22歲，40幾歲同你捱更抵夜炒股？做錢嘅奴隸？做乜要揀啲吃力不討好嘅嘢，賺埋賺埋都冇命享。」

陳惠仁不認為，投資者要放棄港股。（資料圖片）

不少港資企業，股價都已累積一定的跌幅，他相信相關股份下跌的原因，是與疫情相關，「好多嘢都唔係好受打仗、物價影響，反而因本港防疫政策而受到牽連，呢啲策略衰多一個月？衰多兩個月？好肯定疫情最終會受控，到時可能會有大復甦。」

陳惠仁舉例，粵海投資（0270）主力向本港供水，不受疫情及外圍因素影響，股價都跌穿10元水平，「相對地正正經經舊經濟股，已經重回疫情前水平，Omicron疫情相對輕症，俄烏戰爭，以過去數據多數7至8個星期個市就跌停，衰幾個星期，去到四月中？應該要跌都跌定，除非再有新發展。」又如醫思醫療（2138），與人口老化及醫美有關，亦有投資於大灣區，因此看好前景，「呢過呢一輪（跌市），汰弱留強，留得底就係投資者希望、渴求搵到嘅股票......捱得過就雨過天晴，乘風破浪。」