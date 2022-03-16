議息前瞻｜聯儲勢開始加息三大重點必讀　溫灼培料口風轉硬累股市

俄烏戰爭令到環球股市捱沽，不過聯儲局於當地時間周二及周三，召開一連兩日FOMC會議，市場料啟動三年來首次加息的機會極高。專家認為即使近日金融市場劇震，然而美國通脹已經刷四十年新高，聯儲不但不能拖延收水，反而更需要加強「鷹派」口風，憂慮進一步加劇股市的沽售壓力。在議息前夕，美國債券提早遭沽售，十年期及五年期債息雙雙突破2厘，升至2019年高位。



加息幅度之外 投資者應關注三大重點

聯儲局周二展開一連兩日議息會議，並於香港時間周四（17日）凌晨公布議息結果。由於聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）早前已經提早宣告，支持加息25點子，即四分之一厘，因此除了今次加息幅度外，投資者更應關注三大重點：分別是（1）俄烏局勢對美通脹影響；（2）美國今年首度公布GDP經濟增長預測；（3） 今年全年加息次數 。

美消費者通脹預測創新高，反映俄烏戰爭自上月爆發以來，推高石油及天然氣等能源價格，影響已經極速傳導至消費者身上。（AP）

（一）美消費者通脹預測創新高

首先通脹方面，美國消費者的反應，相信是最為直接。紐約聯邦儲備銀行本周公布的一項調查顯示，美國消費者上調了對一年及三年後通脹水平的預期，對一年後通脹率的預期，從1月份的5.8%上升至2月份的6%，回到了去年11月創下的這項調查2013年啟動以來的新高。同時，消費者預計未來12個月在食品、汽油和租金方面的支出將大幅增加。

可以反映俄烏戰爭自上月爆發以來，推高石油及天然氣等能源價格，影響已經極速傳導至消費者身上。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，美國最新通脹已經升至7.9%，是1982年以來上漲最多的紀錄，最新俄烏局勢令國際大宗商品價格狂升，相信3月CPI 有機會突破8%，因此預期鮑威爾有需要在議息聲明上，加重語調，表明美國會更進取地加息抵抗通脹。

聯儲今年首發GDP預測，高盛率先唱淡，料明年美GDP陷衰退機率達35%。(資料圖片)

（二）儲局今年首發GDP預測 俄烏戰局下料削經濟展望

第二方面，美聯儲今次FOMC會議，將是今年來首度公布經濟預測。對於美國的GDP增長預測，聯儲局原先料今年GDP增4%；2023年增2.2%；不過俄烏戰爭後，令到環球通脹風險進一步升溫，鮑威爾月初表明：「俄羅斯入侵烏克蘭、制裁及即將發生的事件，對美國經濟的影響仍高度不確定」，因此市場預期今次聯儲局或會進一步下調今明兩年GDP預測。影響料將傳導至企業盈利，對股市構成進一步沽壓。

高盛料明年美GDP陷衰退機率達35%

高盛經濟學家下調了美國GDP預測，並表示明年美國經濟衰退的可能性高達35%。同時，將標普500指數的年終目標從4900點下調至4700點，理由是大宗商品價格飆升以及美國和全球經濟增長前景疲軟。

第三方面需要關注的是，美聯儲即使下調了經濟增長預測，又會否減慢今年加息步伐呢? 溫灼培指出，由於美國通脹未能見頂，聯儲局倘若不表明壓抑通脹的決心，將會動搖投資者持有美元的信心。他指出現在持有美元，一年後便失去7.9%購買力，若聯儲局任由通脹惡化，會令市場拋售美元。

美債遭沽售 債息抽高至2019年高位

近期美債掉頭遭沽售，美債息抽高至2019年高位，已經是提前反映了美聯儲需要進取加息的預期。

對加息最敏感的兩年期公債收益率升至1.851%，為2019年8月以來的最高水平。指標10年期公債收益率達到2.14%，為2019年7月以來的最高水平。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，現在持有美元，一年後便失去7.9%購買力，聯儲局倘若不表明壓抑通脹的決心，將動搖投資者持有美元的信心。（張浩維攝）

（三）期貨市場料加息幅度更多 今年加息7次呼聲高

對於今年的加息幅度，投資市場料美國今年加息幅度比預期中更高。據聯邦基金期貨合約報價顯示，現時投資者料今年聯邦利率會合共上升1.75厘，如果以每次加息25點子計，即是今年合共加息7次。

另一方面，參考歐洲美元利率期貨的隱含收益率走勢，反映交易員現在預計終端利率為2.5%左右，較早前明顯高出了0.5厘。即是美國的累計加息幅度比之前更高。2023年9月歐洲美元利率期貨的隱含收益率急升至2.57%，在一周內上升了57個基點。

溫灼培指出，美國國債總額已經突破30萬億美元，若美國加息一厘，意味單單計利息，美國政府一年要要多付3,000億美元支出。相比之下，拜登提出的基建大計，總額一年亦只得一萬億美元，可見美國政府要承擔加息的壓力極大。