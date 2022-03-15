環球股市接連下瀉　摩根大通：退休基金可成為股市反彈力量

從亞股到美股，進入3月以來，全球股指就幾乎如同滾雪球式地一路慘跌不止，這一幕也正令越來越多的市場人士心驚膽戰。地緣衝突、通脹威脅、疫情復燃，一系列的消息面「風暴」幾乎令全球主要股指無一能逃脱利空事件的「魔爪」。而在各主要央行陸續邁入加息周期之際，誰還能在當下扮演全球股市的救星呢？

據《財聯社》報道，對此，摩根大通近期的研究似乎找到了一根「救命稻草」。根據該行的預測，隨着第一季度臨近尾聲，機構基金可能會給全球股市帶來亟需的技術性反彈。

摩根大通預計，全球養老基金和主權財富基金正準備重新建立因俄烏衝突和通脹上升而貶值的風險投資頭寸，潛在的2,300億美元的股票購買狂潮，可能會給陷入困境的全球股市帶來高達10%的反彈。

再平衡操作

全球養老基金和主權財富基金等大型機構投資者是全球投資界的中堅力量，他們通常每個季度末都要調整市場敞口，以遵守股票和債券之間的嚴格配置限制。

雖然他們的持倉組合一般都會中長期持有，但如果由於市場波動，導致某一區域股票的市值或全部市場股票的市值佔組合比例低於或高於配置要求，那就需要再平衡動作，一般是一個季度調整一次。當然，債券也是一樣的操作原則。

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou在一次採訪中表示，「就購買股票而言，當前可能將迎來自2020年以來最大的一次再平衡。」

他預計，全球股市有望迎來至少1,000億美元、至多2.300億美元的資金流入，而這將推動市場上漲5%至10%。

這並非沒有先例。2020年3月全球股市在疫情爆發之初也曾遭受重創，投資組合股票減值一度高達8,500億美元，而這隨後便引發了一場購買狂潮，幫助標普500指數在此後的一個月時間裏上漲了13%。

近期，由於股市暴跌，歐洲和亞洲的基準股指已一度跌入了熊市——較近期峰值下跌逾20%。標普500指數的表現儘管相對略好，但也只能算是「五十步笑百步」，其從歷史峰值的跌幅也達到了約12%。

摩根大通認為，類似的跌幅已經壓低了那些全球最大基金的配置估值，其中許多基金長期堅持60/40的傳統股債投資配置組合。為了填補這個缺口，他們將不得不調整組合，加倉購買股票。

根據摩根大通的計算，管理着7萬億美元資產的美國養老金固定收益計劃，需要將其中的1,260億美元轉投股市才能達到其長期目標。

此外，全球最大的養老基金日本政府養老投資基金（GPIF）將不得不購買400億美元的股票，才能重返其目標資產配置。規模1.3萬億美元的挪威石油基金（Norwegian Oil Fund）或需將220億美元從債券轉向股票，而瑞士央行可能也會購買價值150億美元的股票。

股債齊跌 再平衡是否有那麼大的威力

不過，需要指出的是，對於摩根大通的上述觀點，業內人士目前也存在一些異議。

StoneX Financial的宏觀策略師Vincent Deluard就表示，養老基金的再平衡確實幫助了股市在此前幾次熊市經歷當季的最後一周出現反彈。但據StoneX的研究，Deluard並不指望這一次還會有一波大規模的股市資金流入，因為債券價格的下跌，也會令許多平衡型基金所持股票價值佔比提高。

上周，美國國債市場經歷了過去10年來最糟糕的周度表現之一，一項彭博社編制的美國國債指數2022年以來已下跌了3.8%，超過了自1973年有紀錄以來任何一年的全年跌幅。

Deluard指出，「當前與以往最大的區別在於，債券價格並沒有上漲。眼下並不是一個標準的熊市。」