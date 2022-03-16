加息前瞻｜科技股恐雪上加霜?　洪灝:估值已反映　現價脫離基本面

美國今年將開展新一輪加息周期，隨著利率上漲，預期對科技股估值帶來影響。不過，最近本港科技股經歷一輪暴瀉，估值已回落至多年低位。交銀國際董事總經理洪灝接受《香港01》訪問指，相信目前科技股估值已經反映加息因素，甚至認為近日暴跌令其估值與基本面脫離，「依家好平，但唔知係咪最平！」。



美國聯儲局本港周四凌晨公布議息結果，預期加息四分之一厘的機會最大，正式掀開新一輪的加息周期。早前多間大行已調整利率預期，估計今年聯儲局未來7次議息會議均會上調利率，意味年內至少加息1.5厘以上。

據《彭博》統計，每次開始加息之後，美股將出現更大的波動，但不代表牛市結束，而且在過去8次加息周期，標普500指數在每次加息之後一年都達到更高位。板塊方面，儘管利率上升，對於有息差優勢的金融股固然有利，但在幾次加息周期之中，科技股反而是標普500表現最佳的板塊。

回看港股的科技板塊，參考2015年12月聯儲局開始新一個加息周期，當時股王騰訊（0700）在加息後兩個月反覆向下，從148元水平回落至122元，但及後已重回升軌，在3月中已經重上148元以上並展開升浪。恒生指數的走勢相近，加息後在2016年初一度急瀉至18200點水平，同年9月已回升至24000點以上。

美聯儲或在年內加息7次，勢推高國債收益率從而影響科技股估值。（VCG）

利率上漲令DCF模型估值下降

雖然從往績反映加息未必拖累大市持續走低，但從估值模型上，加息理論上對科技股估值造成負面影響。

在利率上升之時，對於採用現金流折讓模型（DCF模型）進行估值的科技股，會讓其估值有所下調。原因是，採用DCF模型進行估值，當中折現率（Discount Rate）須計及無風險利率，亦即是美國十年期國債息率。隨著預期美聯儲上調聯邦儲備利率，十年期債息亦會隨之拉升，甚至率先跑上。

就在本周，在美聯儲宣布加息之前，美國10年期國債息率已升至2.1厘，創逾兩年半高。在資金成本上漲的情況下，投資者要犧牲當下的利潤換取投資科技股的成本因而上升，故令有關估值受壓。

交銀國際董事總經理洪灝相信，加息因素已經反映，惟科技股目前的估值已經脫離基本面。（資料圖片）

科指月內急瀉三成

在債息抽高之際，加上俄烏戰事、中概股摘牌風波及內地疫情反彈等因素，近日港股云云板塊之中，科技股可謂慘遭滑鐵盧。恒生科技指數最近屢創新低，月內跌幅超過三成，3月15日更跌至3463點，面世新低，較去年2月18日的高位11001點更回落68%。

個股方面，騰訊由高位751元反覆累跌至近日低位297元，跌幅約六成，市盈率亦跌至15倍。阿里巴巴情況更是慘烈，股價從最高309.4元，一年半內累跌逾75%，至周二低位71元，靜態市盈率不足9倍。

隨著美國證交會將5隻中概股列入「預定摘牌名單」，中概股近日面臨斬倉潮。（VCG）

洪灝：科技股已反映加息因素

有「中國最精準策略師」之稱、交銀國際董事總經理洪灝認為，目前加息進程明朗，市場普遍預期年內加息7次，每次25點子。洪灝稱，雖然加息是一件重要的東西，但在美國通脹高達7.9%下，加息0.25厘的實際影響很有限。

儘管美聯儲尚未落實加息，但股市尤其高估值科技股已經大瀉，洪灝相信，目前科技股的跌勢已經消化了加息因素，甚至認為當前估值已經脫離基本面。

估值脫離基本面 籲右側交易更合適

隨著美國證券交易委員會（SEC）將5隻中概股列入「預定摘牌名單」，洪灝相信外資憂慮中概股被制裁，外資基金不能再持有相關證券，「到時拋就拋唔切」。洪灝更直言「相信依家無晒買家」，他留意到近日有機構投資者將個別證券持倉悉數沽清，「直頭斬倉走人」，認為有關拋售與公司基本面無關。

縱使美聯儲有機會在年內連續加息7次，但洪灝傾向相信目前港股的科技板塊已經跌至很便宜的水平，但難言是否最便宜。洪灝引述周一其發表的報告，當中所指「即使恒指已破底，但短期內接飛刀仍屬冒進輕率之舉。」

他重申，現水平撈底的投資者，短期內不知在何時才能走出來，故應該看得更長線。策略上，洪灝認為目前市況進行右側交易比左側更合適，意味在指數或股價呈下跌底部後反彈的過程中，順勢而為開始買入。