專訪｜譚仔國際拓海外攻心計　用「三哥」打國際線　大細超有原因

「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥」﹙「三哥」﹚不僅名稱相近，湯底、配料和小食亦很相似，猶如孿生兄弟般， 一不留神就會混淆。



兩大品牌在港各有捧場客，但「跳出國際」的，卻是「三哥」。兩間公司母企、日本東利多旗下「譚仔國際」（2217）以「三哥」品牌反攻日本，在新宿開設了當地首間餐廳，開業首日店鋪門外出現人龍。為何集團如此「偏心」，只派出「三哥」米線進軍日本？主席兼行政總裁劉達民接受《香港01》訪問時，就親身揭開固中原因，及其海外發展大計。



「譚仔」與「三哥」由譚氏兄弟創立，兩個品牌經歷拆夥、雙雙被同一日企、丸龜製麵母公司東利多收購，隨後上市，劇情可謂峰迴路轉。有著如此背景，「譚仔」與「三哥」自然似到十足。

兩大品牌，東利多盡收入懷，何不借機「二合一」壯大聲勢？劉達民重申，「譚仔」與「譚仔三哥」繼續各有分工，不會合併，「譚仔出品『更鮮』 ，形象溫情，受眾多是家庭；三哥味道『更爆』，充滿活力，較受年輕人喜愛，不過它們都是麻辣湯最受歡迎、其次是清湯」。

事實上，譚仔國際上市後，管理層忙於打「國際線」，除了北上外，最新更到日本，於新宿開設首間針店， 開業首日店鋪門外出現人龍。據最新業績披露，日本新店日均每座位售出7.7碗、日均每餐廳收益為5.1萬元，雙雙跑贏香港市場。

劉達民表示，「譚仔」與「譚仔三哥」繼續各有分工，不會合併。（廖雁雄攝）

冀將譚仔味帶給全世界 曾空運米線到台灣

「如果你問我點解咁想將譚仔味帶給全世界，（我會話）係為咗回應香港人訴求！」劉達民受訪時表示，大約一年前曾舉辦一個名為「一種味道掛念香港」活動，勝出者可獲一碗「三哥」米線，「當時我們速遞了一碗米線去台灣，慰藉當地港人，他很感動。」

日本開業逾兩個月，劉達民一方面感恩當地港人的支持，「有一位在大阪居住的香港人開車6小時、排隊4個鐘，就是為了新宿店的一碗米線，他實在太耐冇食，一食就話啱啦！就係呢個味！」

另一方面很欣慰米線受到日本人歡迎。他指出，新宿店有七、八成為日本人，尤其喜愛番茄湯，「可能因為拉麵少番茄湯底，小食的話，最多人點土匪雞翼。」劉達民又笑言，希望米線未來能繼拉麵、烏冬、蕎麥麵後，成為日本「第四碗麵」。

劉達民冀將譚仔味帶給全世界。（ 圖片來源：譚仔三哥米線）

赴日開店前一年已「練兵」

看似一帆風順，但他感歎道，要在日本市場中佔一席位，其實非常困難，日本市場競爭激烈，幸好集團最大股東為日本龍頭企業東利多，無論是租金還是採購方面均有議價能力，因此有一定的優勢。

不過，作為一間於香港扎根多年的企業，就算有大股東的協助，亦需要一段時間，才可適應文化，「例如在日本餐飲業工作的多數是Part time（兼職），可能剛教完（店員），下次就不記得了，要用方法令他們記得工作流程，例如有關開設新餐廳及如何遵守食物及服務品質標準的指引。」

為確保餐廳標準統一，日本團隊早在2021年已經於香港接受兩個月實體店培訓，更編製營運手冊，同時亦組建培訓團隊遠赴東洋，例如最近一行5人的「三哥」香港團隊，包括培訓部的成員及「譚仔姐姐」，就被派到日本協助培訓。

如此花功夫，為的是保留「譚仔」獨特文化。劉達民認為，譚仔的味道不需要改變，因每碗米線均高度客製化，有獨特口味的湯底、不同級數的麻辣度制度及配料，更重要的是做好「教育」工作，「每個人都能搵到啱自己的味，反而要教當地人食米線，譬如（叫他們）試下加炸醬，會好好食！」

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「三哥」通過盲測 公認港味較濃

訪問期間，一提及海外市場，就只有「三哥」卻無「譚仔」，記者好奇一問，劉達民說率先派出「三哥」是有原因！

原來，譚仔國際在部署海外市場前曾做市場調研，如到日本開業前，邀請50位日本人做盲測，分為A、B兩組，每人分別品嘗譚仔及三哥米線，在味道上平分秋色，「（他們）一食就話もちもち（有彈性，音譯：Mochi-mochi），米線口感比拉麵有韌性，又冇烏冬咁硬，容易咬。」不過，「三哥」港味更濃，Logo（商標）的得分亦最高，「日本人覺得三哥米線就是香港味道，看到三哥Logo就認為是香港品牌。」劉達民說道。

截至今年3月底，譚仔國際於香港、內地、新加坡及日本合共有175間餐廳，海外地區均是「三哥」天下。他透露，今年會於日本增設兩間分店，分別位於吉祥寺及惠比壽，以及於澳洲開分店，「雖然是西方市場，不過較多亞洲人，時區也同香港差不多，較易管理。」