譚仔 NFT｜「實小勒」﹑「勿演」﹑「懶肉」，相信不少人對譚仔話都不陌生，但沒想到每日都食的譚仔也攻入 Web3，推出首個慈善NFT項目「Souper Hero」。而譚仔 NFT 的持有者，更可以免費食米線！聽到這是否很想入手呢？等等，睇完「Souper Hero」 roadmap﹑價錢和賦能才決定都未遲。



譚仔國際 NFT 4 大系列

今次譚仔＆三哥的慈善NFT項目「Souper Hero」，將會由 4 個系列組成，更邀請到本地漫畫家黃照達、甘小文、Big Y和周小某操刀設計。NFT 圖像將會包含譚仔面料、譚仔姐姐、三哥面料以及三哥人物系列。

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這批NFT將會鑄造共10,020個，而當中有1,000個會分配給白名單，20個作公開拍賣用途，在6月8日預售（6月19日正式公開發售）。以往聽到 NFT 都會覺得價格不菲，但「Souper Hero」每個竟以 $500 發售，並可在 Artzioneer 以法定貨幣（Mastercard或VISA卡）進行交易，可說是相當親民。

打入《The Sandbox》元宇宙，多個活動可能在The Sandbox上參與（官方圖片）

Roadmap 與賦能

買 NFT 首先要留言其價值在所，而這一點可以由 Roadmap（未來規劃）和提供給持有者的賦能上可以看到。譚仔預計在 11 月所有 NFT 擁有者可兌換獎勵，包括譚仔或三哥 VIP 會員資格﹑換取免費兩餸米線乙碗。在 2023 年第一﹑二季，將分別有 Airdrop 空投獎勵和元宇宙線上活動。

根據譚仔發布的內容，目前看來 NFT 擁有人獲得的最大賦能，可能就是得到免費兩餸米線，不論是 VIP 會藉﹑日後參與的獨家活動，還是參加社群創作，也將獲得免費米線獎勵。如果是譚仔死忠，$500 買一個 NFT 投資未來可獲得的免費兩餸米線，或者算是頗划算的支持方法。

（YouTube@試當真Trial & Error 影片截圖）

有得炒？

一提到 NFT，很多人都會聯想到炒賣，如之前「試當真」發行的 6000 個 NFT，每個以 0.2ETH（當時值約$4,800）發售。不過，在開賣數日後也只能賣出2,600個，在 NFT 市場這算是銷情相當差的作品。在截稿前查看 OpenSea 網站，現時「Trial and Error NTR」的持有人數只有1,700個，地板價為 0.211ETH（約$3,397），可見不太有炒賣空間。譚仔 NFT 的首發價錢雖然較低，但仍不建議以炒賣心態入手。