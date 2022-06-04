專訪｜譚仔搖身一變上市公司　CEO揭幕後功臣　「世一」係呢位

「譚仔雲南米線」與「譚仔三哥」門店遍布香港，不論你曾否光顧也好，但可以大膽講句，這兩個本地品牌，在香港可謂無人不識。早前更搖身一變成為上市公司譚仔國際（2217），去年純利大增近兩成，發展之路一帆風順，集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民接受《香港01》訪問表示，無論是餐廳營運及宣傳，甚至搶攻海外市場，都離不開這位幕後功臣。



「譚仔女聲合唱團」與許賢、蘇致豪合作推出單曲《夢想成真 2022》。（資料來源：譚仔雲南米線）

「夢想成真，願望好誠懇……」，相信不少人今年已經被這首由許賢、蘇致豪，以及「譚仔姐姐合唱團」唱的歌曲洗腦。

譚仔國際近年花了不少心思於廣告宣傳上，上財年廣告及宣傳費按年升1.15倍，一眾紅星如林家謙、七仙羽、MIRROR成員陳卓賢（Ian），以及陳苡臻（Jessica）等均是「座上客」。

不過，劉達民透露，額外的廣告及宣傳費用，主要用於海外宣傳，因為每進入一個新市場，都需要透過加強宣傳以建立品牌形象，「日本新宿店開業有多達20多個節目報道，另外去年12年底亦有日本雜誌報道今年流行趨勢，當中米線排第6，甚至高過東京站重建的期待值。」

劉達民表示，重金宣傳不如「刀仔鋸大樹」。（廖雁雄攝）

「刀仔鋸大樹」式宣傳 反收奇效

至於香港，費用只有輕微上升。正所謂譚仔有三寶：米線、湯底、姐姐，對劉達民而言，重金宣傳不如「刀仔鋸大樹」，重用自己的鎮店之寶「譚仔姐姐」，反收奇效，「選擇對的人去做效果更好，我們一貫選擇迎合這個時代的代言人，務求做到貼地，但無論代言人有多好，都不如『自家姐姐』。」

他舉例，最近有譚仔林青霞之稱的彩燕姐獲得提名，有望角逐2022年「全球百大美女」。此外，去年11月推出的譚仔三哥姐姐閃卡， 合共五款，每款約有2,000至3,000張，均被搶購一空。

所謂「刀仔鋸大樹」，除了是選角外，還有度橋。例如早前三哥的「還我鴨血」，借用網民一句玩笑話，不費一兵一卒便達到宣傳效果。

事源譚仔三哥重推水煮鴨血湯米線後，因鴨血銷情佳，門市一度停售，導致「有人」在分店門口貼上大字報，用「還我鴨血，食少一日都唔得」等字眼申訴，隨後三哥找來Tyson Yoshi「還你鴨血」，將其米線升級成水煮湯老油條鴨血米線銷售，令不少網民大讚這次廣告有趣又吸引眼球。

劉達民解釋道：「去年推出的鴨血很受歡迎，有大批顧客在Facebook留言：還我鴨血，於是我們就想到了這個宣傳方式。」

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櫻花妹妹迎客 講日式譚仔話獲讚

早前譚仔國際進軍日本，在新宿開設了當地首間餐廳，姐姐亦功勞不少。劉達民指，最近三哥香港團隊一行5人，包括培訓部的成員及譚仔姐姐被派到日本協助培訓。

港人熟悉的「譚仔話」在日本亦能聽到，劉達民指，雖然日本店主要都是「櫻花妹妹」，但為了保持正宗譚仔味，姐姐正努力教日本店員學廣東話，「歡迎嚟到譚仔三哥」取代了日式店的「いらっしゃいませ」（歡迎光臨），櫻花妹妹邊鞠躬邊講「日式譚仔話」，成功俘虜客人的心。

譚仔MT計劃需要通過實戰訓練，在餐廳樓面及廚房工作至少9個月，以得到「姐姐」真傳。﹙資料圖片﹚

MT須實戰至少9個月 向譚仔姐姐「拜師」

除了日本，集團為拓海外市場，正招兵買馬，劉達民指，「希望去到邊都有香港人睇住」，因此「譚仔三哥」最近推出了「管理培訓生計劃」，聘請管理培訓生（Management Trainee，MT），申請人無需相關工作經驗，只要學歷DSE或以上即可，同時歡迎應屆畢業生，完成相關認證後有機會到日本及新加坡三哥分店工作，月入可達1.7萬或以上。

劉達民透露，MT計劃需要通過實戰訓練，在餐廳樓面及廚房工作至少9個月，得到姐姐親傳，才可以晉升為分店經理，「姐姐會當你係仔仔女女咁睇住」。