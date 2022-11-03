foodpanda外送員再罷工　營運總監早前親受訪　逐點回應車手訴求

外賣平台foodpanda繼去年底發生罷工風波，上月中發起第二次罷工，今日（3日）再有外送員發聲明指，中環、金鐘、尖沙咀、深水埗、元朗、天水圍、沙田等14區的外送員，會於今、明（3、4日）兩日全日罷工。



短期內出現三次罷工情況，外送員的待遇問題顯然成事件核心所在。foodpanda營運總監Pedro Dias在最新罷工風波前接受《香港01》訪問，逐一回應外送員的各項訴求。他強調，過去一年都不停與外送員溝通，形容「罷工傷害了所有人」。



外送員今明再罷工

署名為「一群foodpanda外賣員」今日﹙３日﹚發聲明，指出foodpanda並非與外送員談判解決問題，反而減低外送員單價，部份區域的減薪幅度加碼，因此決定今明兩日再度罷工。

據報有外送員指，今次罷工有過千人響應，下午時份中環及尖沙咀區已停擺，客人無法點餐，如果foodpanda拒絕談判，下一波罷工行動將升級，令更多區域停止運作。

外送員最新罷工訴求：



1. 停止減薪，距離費及底價上調至合理水平。



2. 外送員有拒單、轉單的權利，不應因此而被封鎖帳號或暫停更份。



3. 增加意外保險補償金額，擴大保障範圍。



4. 等餐時間超過5分鐘應獲得補償；食物未完成之前，不應派單給外送員。



5. 設定5分鐘顧客取餐時間限制。



6. Pandamart訂單重量應限制在5-6公斤。



7. 透明公平的終止帳號程序及上訴機制，公司有責任提供詳細證據及原因。



8. 送遞證明的標準應更合理。



9. 改善送遞員支援服務的效率，及解決問題的能力。



10. 惡劣天氣下工作應獲額外獎金。



11. 公司應解決泊車問題，並每月支付外送員2次違泊罰款。



面對一個月兩度發生罷工行動，foodpanda最新回應指，收到部分外送員的報告指有參與罷工的外送員破壞訂單及蓄意阻止其成訂單及接受更份，公司將繼續監察送遞情況，若收到其他送遞員的投訴及報告，將調查及採取相應行動。

foodpanda又指，明白系統仍有一些問題尚待改善，直至系統問題完全解決前，已經持續發放服務費調整補償受影響的外送員。 另外，參與是次罷工行動的外送員一直未有出席相關面談。

觀乎參與今次罷工的外送員訴求，與對上一次差不多，foodpanda營運總監Pedro Dias稍早前接受《香港01》訪問，逐一回應各項訴求。

foodpanda營運總監Pedro Dias稍早前接受《香港01》訪問，逐一回應外送員主要訴求。（歐嘉樂攝）

回應一：曼哈頓距離計算方式已改用Google 地圖

對於外送員提出的首個訴求，即距離的計算和單價問題，Pedro Dias表示，以往是採用曼哈頓距離計算方式，現時已因應外送員以往提出的訴求作出改變，改為以Google 地圖為算法基礎，以更準確地計算送遞距離。

所謂曼哈頓距離計算方式，Pedro Dias解釋道，即是直角距離計算方法，例如，在水平線和垂直線的網格上，從起點到 A 點是10米，而起點到 B 點亦是10米，總距離便是20米。假如送遞過程需要兜路或者路途崎嶇不平，曼哈頓距離計算未必能夠反映實際情況。

Pedro Dias表示，以往是採用曼哈頓距離計算方式，現時改為以Google 地圖為算法基礎。（foodpanda提供）

然則，為何有外送員反映平台更換距離計算方式後，單價會較以往少？Pedro Dias指出，實際距離未必一定比直角距離長，尤其當餐廳及客人位置在同一條直線路程上，故現時採用Google 地圖計算時，某些訂單的價錢可能較以前少。但總體而言，所有地區及送遞工具的平均服務費收入較以往高。

回應二：外送員有「拒單」權利

至於外送員提出的拒單、轉單權利，Pedro Dias表示，外送員可以自行選擇希望送遞或拒絕的訂單，拒絕訂單並不會有任何懲罰。

不過，他指出，如果外送員連續兩周維持極低訂單率（20%），將被暫時封鎖帳戶。另一種情況是有外送員接受訂單後，經歷長時間後決定不會完成送遞，然後轉單，則會為顧客、餐廳、其他送遞員帶來影響，所以在正常情況下不會重新派送訂單，除非有突發情況。

（圖片來源：foodpanda）

回應三：保險覆蓋「值更」前半小時

今年7月一輛電單車在秀茂坪與巴士迎頭相撞，59歲電單車手不幸傷重不治，死者本身為foodpanda外送員，事發時未開始當更。其家屬引述外賣平台稱，只有意外發生在當更時分才可索償。

事件令外界關注外賣平台對外送員的保障是否足夠。Pedro Dias稱，平台已為外送員提供團體意外人身保險，保險覆蓋整個值更時段，包括等待接單時間及暫停更份時間， 甚至覆蓋值更時段的前30分鐘，而當時發生事故的外送員是在值更的前兩個鐘，因此無法索償。

他強調，平台會根據意外的情況酌情處理，並設有內部機制為意外身故的外送員家屬提供一筆緊急喪葬援助金，以及額外身故援助金和後事安排。

回應四：不鼓勵外送員惡劣天氣下工作

至於外送員提出的惡劣天氣下工作的額外獎金，Pedro Dias表示，惡劣天氣下外送員有自由拒絕訂單的權利，「假如提供額外獎金，就變相鼓勵他們在惡劣天氣下工作」。

同樣地，他指出，平台之所以不支付外送員的違泊罰款，是不想鼓勵違例泊車，但公司一直在全港不同屋苑和區域，與不同單位協調以改善停車問題，「如早前就啟德一帶的屋苑及物業管理單位，我們已經去信並致電區內的私人屋苑，外送員其後准許其屋苑指定範圍內暫時停泊車輛」。

foodpanda營運總監Pedro Dias形容「罷工傷害了所有人」。（歐嘉樂攝）

「罷工傷害了所有人」

最後，對於foodpanda多次出現罷工事件，Pedro Dias表示，由於公司員工眾多，所以有不同的聲音出現，「但罷工很糟糕，每當其他外送員想要工作時，他們可能會感到害怕或備受壓力，這不是要走的路，（罷工）傷害了所有人，包括車手。」

Pedro Dias稱，這一年都不停與外送員溝通，自7月開始，每周五預留時間與外送員於尖沙咀的Rider Hub面對面溝通，去年外送員所提出的15項訴求，已於過去一年一一回應及處理，亦沒有暫停或終止罷工的外送員帳號。