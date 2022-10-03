foodpanda推8000個重用餐盒　40間餐廳適用　歸還可獲10元優惠券

疫情持續，外賣飯盒成為港人習慣，有外賣平台宣布，與世界自然基金會香港分（WWF）合作，推出可重用餐具回收先導計劃，向近40間餐廳提供8,000個可重用餐盒，用戶在訂餐時需先繳付10元按金，其後可到9個位於港島的回收點歸還餐盒，領取按金及獲得10元優惠券。



foodpanda首階段提供8,000個可重用餐盒，設有1,380毫升及650毫升兩個形狀及容量。（foodpanda提供圖片）

設有兩個容量 適用大快活、Seoul Bros等

foodpanda首階段提供8,000個可重用餐盒，設有1,380毫升及650毫升兩個形狀及容量，現有近40間合作餐廳選用，包括大快活、韓式快餐店Seoul Bros、雞翼專門店Wingman、養生之選湯譜、主打健康菜式的KALE、Planet Foody、TREEHOUSE等。

港島區設9個回收點 拍八達通取回按金

用戶在指定合作餐廳可選擇提供重用餐盒的菜式，外賣速遞及外賣自取均適用，當確認訂單後需繳付10元按金，之後可到中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣共9個回收點歸還餐盒，即時經八達通取回按金。

foodpanda會定時向用戶發出的電郵及短訊提醒交還餐盒，用戶每歸還一個餐盒，會自動獲發10元優惠券，歸還兩個即可獲20元優惠券，如此類推。用戶回收餐盒時亦可獲取CW分於Carbon Wallet應用程式換領免費港鐵車程、環保產品、綠色美容及素食優惠券。

foodpanda可重用餐盒回收點：



中環康樂廣場8號交易廣塲第一座3樓



中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈1樓



中環德輔道中19號環球大廈地下



中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市2樓



金鐘金鐘道88號太古廣場一期4樓電梯大堂



金鐘夏愨道18號海富中心1樓



灣仔皇后大道東200號利東街地庫1樓



銅鑼灣記利佐治街 Fashion Walk 1樓



* 第9部回收機位置有待公佈

