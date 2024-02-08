SEVVA結業｜致謝派對名人拱照　盧覓雪不捨︰香港「客廳」被鏟起

中環高級餐廳及酒吧SEVVA，在上月尾一個周末晚上，由老闆郭志怡（Bonnae Gokson）舉行了一場盛大的致謝派對，以最華麗的方式宣在告別中環。致謝派對中央，她邀請不少城中名人、頂尖人物出席，包括影星甄子丹及太太汪詩詩、著名時裝設計師Vivienne Tam、名模Ana R、藝人楊秀惠及傳媒人俞琤等，星光熠熠。



當中，一眾星級食客對《香港01》表示，餐廳結業實在非常惋惜。其中資深媒體工作者兼藝人盧覓雪大嘆，SEVVA見證香港高低跌宕，意義非凡，惟港人消費降級，餐飲界正經歷「洗牌式」變遷，令其相當難過。「SEVVA就好似香港嘅『客廳』咁，一下子要去鏟起佢，感觸特別大。」



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郭志怡：望SEVVA在回憶中日久彌新

致謝派對場面盛大但卻亦充滿溫馨，一眾嘉賓相聚於此，衣香鬢影、笑聲始起彼落，顯得相當盡興。一身粉紅褲裝的主人家Bonnae，在場內提供不少美酒佳餚，各國表演者亦落力演出，炒熱全場氣氛，務求以最好的安排，表達她對所有來賓的感激。在派對尾段，在眾人圍繞下她更一一向SEVVA團隊及所有員工道謝。

Bonnae感性道，在SEVVA成立16年以來，自己與一眾員工克服過無數挑戰，亦度過許多快樂時光。「我由衷咁多謝所有信任我、支持我哋嘅顧客、忠實嘅員工同埋朋友，令到SEVVA能夠成為香港，以至國際性嘅社交同娛樂嘅地標。」而告別在即，對她來說則是苦樂參半。不過，回顧多年來成就，她仍引以自豪，並指會以開放態度面對未來，同時又希望SEVVA會永遠在大家的回憶中日久彌新。

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盛智文︰本港經濟復甦未如預期

與Bonnae份屬好友的盛智文接受《香港01》訪問指，對於SEVVA結業感到十分難過，因為這裡滙聚各國商人、遊客及港人光顧，是一家相當國際化的餐廳，對他來言亦十分特別。然而，本港經濟復甦未如預期，市道欠佳，本地消費力弱，情況的確讓人憂慮。再加上本港在聯繫匯率制度下，與美元掛鈎，美元強勢情況下，港人自然會到外地旅行消費，但他預料只屬暫時性。

盛智文表示，振興本港經濟，目前首當要做的，是吸引更多大型國際展覽及大型演唱會舉行。「無論你喜不喜歡，的確沒有哪個城市，如像香港一樣國際化。以我所知，會展今年全年場地已經被訂滿，會陸續舉行亞洲金融論壇、ART BASEL、珠寶展等國際性盛事，這對吸引商貿客，帶來很大的幫助。」而隨著能容納5萬觀眾的啟德體育園的落成，他更指會為香港帶來新轉機。「之前Taylor Swift團隊，沒有選擇在香港舉行演唱會，其一中個重要考量，是沒有大的表演場地供她演出，但今年底之後，啟德體育園落成，情況將有改變。」

盛智文﹙右﹚指，本港經濟復甦未如預期，本地消費力弱，情況的確讓人憂慮。﹙受訪者提供相片﹚

盧覓雪︰SEVVA如香港「客廳」

而另一名老顧客盧覓雪則表示，對SEVVA結業感到十分不捨，「唔止係SEVVA，呢度幾間老牌星級餐廳都要走，可能係一個朝代「洗牌式」變遷。最大傷感係，我所有外國嚟嘅朋友，一定會招呼佢哋嚟呢度，SEVVA就好似香港嘅客廳咁，但一下子要去鏟起佢。」她續指，SEVVA見證香港高低跌宕，意義非凡，「尤其佢開業第一日我已經幫襯，感觸特別大。」

盧覓雪又稱，現時餐飲事業界，就連香港最頂級的餐廳，都無法留低，或與經濟降級有關。「當咁多人都上淘寶買嘢、去深圳山姆（超市），你就會明白，依家消費者取態只係重量，而唔重質。時代變遷，令到大家追求唔再一樣，我只能嘆息。」她表示，很難怪責大業主置地對食肆進行「大洗牌」，「佢哋自己先明做依家生意嘅情況，想要咩嘅合作伙伴，咩客人出現喺度。」

盧覓雪表示，對SEVVA結業感到十分不捨。（歐嘉樂攝）

楊秀惠︰中環標誌性的地方

至於藝人楊秀惠就指，自己是SEVVA的忠實擁躉。「覺得好可惜，呢度位於中環嘅中心，係好標誌性嘅一個地方嚟。遊客嚟到，就會諗起嚟呢度。呢度景色好吸引，見到維多利亞港，裝修又靚，好啱打卡。」

她又笑言自己是「大悶蛋」，與家人到訪，來來去去只會點招牌的魚子醬天使麵、雲吞及豬扒飯。「叫到呢度嘅侍應見我嚟，都知係叫嗰幾樣。佢哋就算問我要唔要試新嘢，我都堅持唔要，因為我就係為呢幾樣嘢而嚟。」