動漫歌手專訪｜日本絕望系歌姬ReoNa　曾演唱《刀劍神域》主題曲

演唱過大受動漫粉絲歡迎的《刀劍神域》系列動畫主題曲、原著小說十週年主題曲、遊戲主題曲，並於2019年與「城市琴人」丹尼爾(Daniel Powter) 合作現場演出的新生代絕望系動漫歌手ReoNa 在9月發行了全新作品《月姫 -A piece of blue glass moon- THEME SONG E.P.》! 儘管ReoNa從個人出道後僅經過3年的活動歷史，卻是線上大受注目的人氣歌手！



自去年演唱《刀劍神域Alicization War of Underworld 最終章》歌曲〈ANIMA〉及發行首張專輯《unknown》後，ReoNa今年也演唱了人氣動畫《SHADOWS HOUSE-影宅-》主題曲 〈虛無地帶(ないない)〉歌曲在數位發行首日便勇奪日本iTunes綜合榜、動畫榜和冠軍，寫下輝煌紀錄！

點圖看看ReoNa美照▼▼▼

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這次她合作家機遊戲大作《月姫 -A piece of blue glass moon-》推出主題曲〈生命線〉及同名EP，準備再次掀開新的旋風！而她也為此進行了特別訪問，一起來感受她獨特的魅力吧！

ReoNa《月姫 -A piece of blue glass moon-》訪問

ReoNa被稱為「絕望系動漫歌手」，請問「絕望系」是什麼呢？又為什麼決定在動漫歌曲領域努力呢？

ReoNa：原本我自己在覺得很受傷的時候，感受到歌曲或是作品能夠代替語言，讓我在其中獲得了很大的安慰，而我現在也能夠用歌曲傳遞訊息給大家了。考慮著「那我想要傳達給大家什麼樣的訊息呢？」時，想給大家像是有人陪伴的感覺，以及希望能夠編織出給人帶來同感的歌曲，因此被稱為「絕望系動漫歌手」。我想動漫歌曲也是一樣的，是我自己很喜歡並能從中獲得慰藉的東西。無論是動漫作品以及歌曲，不管是哪一種，都是把自己喜歡的東西傳遞給某人的開始，於是很自然地，我就以希望成為動漫歌手為目標了。

請 ReoNa 分享這次為遊戲《月姫 -A piece of blue glass moon-》演唱的想法？

ReoNa：這部作品被稱為傳說，長久以來一直被許多人所深愛著，在這次能用嶄新的、新生的型態和它一起與大家見面，讓我感受到了非常不可思議的緣分。

本身有玩過這款遊戲嗎？

ReoNa：我現在也正在玩新發行的《月姫 -A piece of blue glass moon-》這個遊戲，無論是漫畫版或是現在我正在玩的遊戲版本，都能深深地感受到愛爾奎特的可愛之處。

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「生命線」與《月姫》的世界觀有著緊密的連結，對於這首歌的看法是？

ReoNa：在「生命線」這首歌中所集合的詞彙中，有著很多在日常生活中會說到、能聽到、也聽慣了的詞彙，這些歌詞一個一個地出現，讓我們了解作品、也讓我們能解讀故事，藉由這些詞彙所呈現的想法，我覺得這首歌能讓大家看到作品不同的面向，希望大家能和作品一起來聽這首歌曲。

對你來說是生活中不可或缺的「生命線」是什麼呢？

ReoNa：對我來說生活中不可或缺的是貓咪。讓我即使是在家裡孤單一個人時，也不會感到寂寞。貓咪能夠給我很大的安慰，對我來說是很特別的存在。

「生命線」在中文中也有手相的生命線的意思，請問有占卜手相的經驗嗎？

ReoNa：其實我還沒有占卜過手相，不過我左右手的手相完全不一樣，有很多像是鎖鏈狀的線條，令我相當在意。不知道這是有著什麼樣的涵義呢？有在想有一天要去占卜手相看看。

這次在錄製EP時，有沒有什麼特別的回憶呢？

ReoNa：這次錄製的每一首歌都有著很多的回憶。其中「Lost」這首歌因為整首歌的歌詞都是英文，歌曲想要表達的東西，像是低溫的溫度感、安靜的部分等等。想要好好地傳達歌詞的涵義，但是該怎麼詮釋才好呢？我思考了很多後，才錄製了這首歌。

在唱歌的時候有特別注意的重點嗎？

ReoNa：邊想像著接收到這些話語的你（觀眾），每一個字每一個字，邊考慮著字詞的意思，來傳達給大家。

ReoNa的家鄉是神秘又美麗的庵美大島，可以為我們介紹一下嗎？

ReoNa：庵美大島是一個氣候非常溫暖的島，住在島上的人們個性也都很溫和，在島上各處流動的時間總是讓人感到很安心及沉穩，是一個充滿自然風光的地方，也有很多只有在島上才能看到的風景，當地的料理也很好吃，希望大家有一天能來島上看看。

和粉絲們說些話吧！

ReoNa：謝謝大家一直願意聆聽我的歌曲，希望有一天能和你直接見面，在同一個空間裡把我的歌聲傳達給你，我很期待未來能在演唱會現場見到大家。以上我是ReoNa，謝謝，拜拜。

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