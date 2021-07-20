日本角川武藏野博物館園區　8米高巨型書牆包含漫畫與輕小說

2020年NHK紅白歌合戰在埼玉縣所澤市的角川武藏野博物館進行表演，而這個地方也是去年才開幕的人氣景點，一起來了解一下吧！



由建築師隈研吾設計的角川武藏野博物館，其建築美學感旋即成為大眾的熱話！日本當紅音樂組合YOASOBI在2020NHK紅白大戰中更於博物館表演！（按圖了解）▼▼▼

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名稱：角川武藏野博物館

地址：埼玉県所沢市東所沢和田 3-31-3

交通：JR武蔵野線「東所沢」站徒步約10分



以上就是2020年8月才剛剛開幕的角川武藏野博物館的簡單介紹，雖然現在還不能夠去日本，但是相信未來角川武藏野博物館一定會有更多空間與活動上的規劃，等著我們去體驗，在這之前就先將這個景點收入日本旅遊待去清單吧！

同場加映：2020日本15個景點成絕響 大阪河豚說再見 秋葉原痛失動漫聖地（按圖了解）▼▼▼

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