倖田李梨｜AV女優轉型另類表演藝術：知道自己被期待的是什麼

以AV女優出道後，於桃色電影發揮實力，至今演出超過120部作品的倖田李梨。現今45歲的她仍未退出演藝圈，這幾年尤其活躍於脫衣舞廳。倖田對工作毫不妥協的態度，以及展現充滿活力的裸體表演，也成為不少同性憧憬的對象。

採訪、撰文：松本卓也 ｜ 攝影：花井智子



日本往往有股風潮，在傳統上被視為男性或老年人感興趣的領域，每當有年輕女性粉絲聚集時，會戲稱她們為「○○女子」，將之視為有趣的現象。這樣的例子不勝枚舉，最近頗令我感興趣的，便是喜歡觀賞脫衣舞秀的「脫衣舞女子」。如果說她們看的脫衣舞者是男性，那倒還不令人意外，不過令她們灌注熱情視線的，卻是如假包換的女體。

點圖觀賞倖田李梨在各個脫衣舞廳的表演▼▼▼

+ 7

說起脫衣舞劇場，許多人或許腦中會浮現一個畫面：在旋轉的鏡面球之下，旋轉式的圓形舞臺聚焦著豔冶的聚光燈，男人們緊鄰著舞臺前緣聚精會神地觀看，舞廳內還不時廣播著「請不要觸摸舞者身體」——雖然脫衣舞廳至今仍保有這種昭和時代的餘韻，但這絕不是一個時間已然靜止的空間。在脫衣舞廳內，許多具備高度藝術自覺的表演者早已跳脫脫衣舞「孃」這種陳腐稱呼的侷限，其一面繼承著傳統技藝，一面開展出新的表演形式。正是因為有這樣的裸體舞者，使得近年來許多妙齡女性也受到吸引，而來到脫衣舞廳。

話雖如此，無可否認的，文豪永井荷風也曾深愛的脫衣舞文化，如今已是風中殘燭。1975年全國各地共有305間舞廳（出處為《警察白書》），現今卻僅餘不到20間（其中5間在東京）。過去北至北海道，南至沖繩皆有分布，卻因故不得不陸續結束營業，如今位置最北的舞廳位於埼玉縣久喜市（Live Theater 栗橋），而在大阪以西，僅於中國、四國、九州各有一間而已。

奔走於全國的脫衣舞劇場

脫衣舞廳數量稀少，許多當紅舞者幾乎不得休息，必須奔走全國進行表演，其中一人便是倖田李梨。脫衣舞業界一般以10天為1週（也就是說1個月有3週），全國各地舞廳皆以此為周期排定節目表，而倖田自去年11月起便接連外出，轉戰各地。脫衣舞的世界僅12月31日休假，元旦便又開始營業，一年營業高達364天（若遇閏年則是365天！）。而且，各家雖然有不同安排，但基本上1天會有4次公演，較早開演的早上11點就開始了，往往持續到深更半夜。

受訪者簡介｜倖田李梨 KOUDA Riri （LiLee），1974年生於埼玉縣，99年於AV界出道。2005年起以倖田李梨的名稱從事演藝活動，首次參與演出的桃色電影為《寂寞人妻 肉體夜鳴》（竹洞哲也導演），此後參與演出的作品超過120部。曾3次獲桃色電影大獎女優獎。從07年起約6年間曾作為國內外許多歌手明星的伴舞，參與電視、MV、廣告的演出。現在已拋棄AV女優的頭銜，活躍於電影、V-cinema、脫衣舞、節目主持等領域。曾參與TBS系列電視劇《黑金丑島君》、Geo-channel《人中之龍 靈魂詩篇。》、電影《被遺忘的新娘》（岩井俊二導演）、《奪命捉迷藏》（柴田一成導演）等演出。18年主演電影《Smoking Aliens》（中村公彥導演）。



「最近的確很忙，不過如果沒有工作邀約，也可能一下子空出10天或更長時間沒有工作。開始跳脫衣舞之後我發現，就算犧牲假日，也必須要跑遍日本全國，畢竟這個世界不會讓妳悠閒地花上1天來移動。往往公演最後一天結束後，隔天早上便立刻得搭飛機前往下一個舞廳。」

「雖然辛苦，但每次公演都會有5至6人輪流演出，若每人表演時間是30分鐘，等於會有將近2小時的空閒時間。只有淺草不一樣，在淺草工作往往會累得渾身痠痛（笑）。淺草的歌舞劇真的就像戲劇一樣，會分配角色，也會有編舞師和舞臺監督，一整天都相當忙碌，結束之後筋疲力盡。」

「淺草」指的是淺草搖滾座（浅草ロック座），這是終戰2年後，於1947年8月開幕的，現存最古老的脫衣舞劇場。舞廳內天花板極高，座位數高達129席，儼然一大劇場，公演是以90分鐘的歌舞劇形式進行演出，不論是女性或首次觀賞者都可輕鬆入場，沒有什麼門檻。不過對舞者而言，因為有分配角色，隨時可能都必須上場，因此幾乎沒有喘息空間。且1天會有5次公演，如此持續20天。

「近幾年增加的忠實女性粉絲往往是在淺草觀賞後，迷上了脫衣舞秀，便追逐中意的舞者到其它舞廳。淺草之外的舞廳也各有各的好處，有的空間雖小但照明美觀，舞者可以靈活運用舞廳特色來進行表演。」

叉腿站立的裸體

脫衣舞秀的每個舞者情況各有不同，倖田除了淺草的歌舞劇之外，從舞蹈動作、舞臺編導到演出曲目、服裝選擇等，全都自己一手包辦，其能表演的演目已到達50種。

「剛開始我也是拜託編舞師編舞，但從第3部作品後就都是自己創作了，這樣做比較能夠展現出屬於自己的世界觀。我基本上只會在腦中進行組織，到舞臺上後就是即興發揮了，在練舞室裡也不會請老師授課。要是我嘗試去記舞步，就會被舞步弄得暈頭轉向。舞蹈動作弄得太固定，反而不容易傳達想表達的意境。感覺在開始自己編舞之後，觀眾也接受了我，並給我不少好評，就算最初反應沒有很好的演出，表演數年之後也會有粉絲稱讚。若是請編舞師來編舞，那從第一次表演就是完成品了，但我傾向於先跳，一邊跳再一邊進行修正。」

有些表演，她甚至就只是站著或是坐著而已，這種地下風格的表演形式，在脫衣舞界可說是非常具有特色。

「一般舞者都會選看起來漂亮的角度擺姿勢，但我有時甚至會叉開雙腿站立，這是因為我會把比如決心或茫然這類戲劇要素納入舞蹈中，使用身體來表現這些情感。這種挑戰比較創新，所以有時候觀眾會陷入一片呆愣（笑）。」

在傳達表演意境上相當重要的樂曲，倖田會以自己的喜好來進行選擇。她最近的選曲特徵，是日語饒舌歌偏多。

「我不大會考量觀眾有沒有聽過，但老爺爺們還是會喜歡（笑）。我覺得算是已經滲透了吧，觀眾也知道這就是我的風格。不過雖然我在舞蹈上算是為所欲為，也會好好對觀眾展現裸體。另外，第幾場表演要跳哪一種表演，也會每天都進行更改，因為若是有人只能下班後來看，每天都看一樣的表演也太可憐了。雖然他們不見得每天都會來啦（笑）。」

脫衣舞廳的規矩是無論何時都能進場，只要進場一次就能看到最後。倖田1天會準備3種演目，在不同舞廳，也會依據照明安排、有無布幕、舞臺寬度、伸展臺長度等特徵來改變演目。她在自己的表演中徹底追求藝術性，同時也不忘照顧粉絲，由此可見其高度服務精神與職業意識。

「在安排節目時，會希望能讓特地來觀賞的觀眾多少感受到稀有價值。希望能有自己獨特的表現，同時也想回應觀眾的期待，所以常常會在舞臺上觀察觀眾的反應。但其實就算是這樣，也還是有滿多地方會讓我邊跳邊抱持著疑慮，覺得：這樣真的可以嗎？畢竟我雖然演藝經驗算是長的，但跳脫衣舞也才第5年而已。」

【延伸閱讀】以攝影探索情色與消費 前AV女優大塚咲以視覺藝術為女權發聲（點圖預覽內容）▼▼▼

+ 11

從AV到桃色電影

倖田李梨首次表演脫衣舞是在2015年，於「新宿新藝術（新宿ニューアート）」舞廳，但她在演藝業界裡可是資歷20年的老前輩。最初她是一邊當OL，一邊為賺取零用錢而演出成人影片（AV）的。

「那時短大畢業的OL會從薪水裡被東扣西扣，真正到手的金額少之又少。AV純粹就是以打工心態去拍，所以也沒緊張，沒感到什麼痛苦，只是覺得既然能拿到這麼多錢，就該全力以赴。不過為了不要讓大家發現，我還是要求他們，說我不想上廣告或雜誌。」

然而5年過後，終究還是被發現，被叫去人資部談話。原先還以為會被開除，沒想到對方只是要求她「不要再拍AV了」。

「有些男同事其實有在看我的作品（笑），所以好像就有風聲傳開了。因為我的工作表現很好，公司不希望我辭職。不過我還是以此為契機決定辭職。剛好那時我對拍片的意識也漸漸有所改變，開始思考為什麼大人們會這麼認真地追求色情……這樣一想，就覺得這個世界相當有趣。」

這是2005年的事。從此以後，她便以倖田李梨的名稱，專心從事演藝行業，也有桃色電影來邀請她演出。桃色電影在全盛期曾經年產200部以上，其後數量漸減，現在只剩不到40部。其中，她在10幾年間參與演出超過120部，而被稱為「桃色電影的女王」。

「如果只演主角的話，是絕對到不了這個數字的。只要自己的名字能出現在演員列表，不管什麼角色都願意演。我沒受過專業演技訓練，所以算是邊做邊鍛鍊。我本來就很喜歡影片，也喜歡演戲，所以在製作的現場總是相當開心。」

桃色電影的拍攝現在都已經數位化，但倖田參與演出的作品中有99部是膠捲作品，可以說是曾經歷過古老美好年代拍攝現場的，最後一個世代的女演員。

「桃色電影有獨特的錄音後製程序，拍攝現場演一次，錄音時要再演一次，這樣的體驗相當珍貴。後製錄音時，可以把拍攝現場不足的地方補上修正，所以拍攝時就算忘詞或講錯，只要嘴巴動起來還像個樣子，都可以透過後製錄音修正（笑）。因為沒辦法一再重拍，往往是一次定勝負，這和舞臺表演頗類似，現在想來，舞臺表演的精神便是那時培養出來的。我覺得那真的是不錯的經驗。」

【延伸閱讀】24歲大連姑娘製巨型女性性器官 讓來客進去感受孕育生命溫暖過程（點圖預覽內容）▼▼▼

+ 12

20年演藝人生的驕傲

倖田最近脫衣舞秀表演忙碌，所以就算有拍電影的邀約，有時也會因為行程不合而婉拒。脫衣舞者公演行程一旦確定就至少10天無法休息，因此會有這種困擾。

「我也沒有特別以脫衣舞為優先，畢竟我本業還是演員，並沒有完全改行當脫衣舞者，也不打算把以往的演藝年資一筆勾銷。雖然跳脫衣舞才第5年，但仍然是一個演藝經驗邁入第21年的演員。不過要是不喜歡脫衣舞我也不會跳。我覺得脫衣舞有趣的地方是，如果有想要創作的作品，只要準備好曲目和服裝，接下來有身體就可以跳了。不像電影，必須要有導演、腳本家、演出人員以及許多工作人員才能拍。」

倖田並未加入任何事務所，所有經紀業務都是自己包辦，正因為所有責任都必須自己承擔，所以她以工作的自由為優先。

「確實這樣比較符合我的個性。不會被要求要做不想做的工作，而只要行程可以配合，也不會因為事務所方面的因素而沒辦法做想做的工作。我本來就是個與時浮沉、隨勢所趨的人，有時候也會注意世間的潮流，這樣的潮流我可以選擇跟隨，也可以選擇不跟隨；但是如果有超乎意料之外的潮流到來，那麼跟隨潮流去走也滿有趣的。所以現在雖然脫衣舞的工作很多，沒辦法放假，但我也會想就算放了假又如何呢？說不定過陣子潮流又變了。」

人們的理想，總是希望能不被他人干擾，盡情做自己想做的事，但現實卻不總如人意。倖田從OL時代便無意識養成的人生哲學，或許便是全面接受現實，一面做好該做的事，一面確保自己能身處其中徹底享受自由的領域。

「我從沒想過要出名，要成為AV界的偶像，要上電視什麼的。或許就是因為沒有不切實際的夢想，才能夠持續這麼久。我覺得不管是什麼領域，同一份工作要做得長久，最重要的就是要能進行現實上的判斷，知道在各個場合，自己被期待的是什麼。」

若不恥於引用陳腔濫詞，她的這種生活方式或可形容為「赤條條來去無牽掛」。最後我請教倖田李梨，裸體對她而言意味著什麼。

「我覺得穿或不穿衣服其實不是問題。有時候電影裡如果有知名女演員裸體了，往往會被宣傳為『獻身演出』而受到注目，但表演時要獻身不是理所當然的事嗎？重點不在要不要脫，而是有些場面就是需要脫，或是藉由脫才能夠表達，那就得脫。脫衣舞也不是只有一邊傻笑，一邊跳舞脫衣而已，我覺得就是因為脫了衣，將自己暴露出來，才能怎麼動怎麼對，才能有各式各樣不同的表現形式。說起來，脫衣舞算是百無禁忌的，它所擁有的自由是其它固定類型的舞蹈所沒有的。而我們是裸身演出，所以更加能夠直接打動觀眾的心。」

「當然，許多脫衣舞者著重的應該是如何讓自己的裸體看起來更加美麗，但我的方法論並不是要讓裸體看起來美麗。就算裸體不好看，我能讓大家看的也就只是這副肉體而已，還能怎樣呢？我希望能用自己的身體，傳達出某種必須叉腿站立才能表達的強力事物，某種發自內心深處的事物。如果觀眾跟我說『看了倖田的表演之後，我又有精神了』，或是『覺得受到鼓勵了』之類的，那我會很開心。當然如果觀眾看了覺得情慾被挑動了，那我會更開心啦（笑）。」

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】

【延伸閱讀】烏菲茲美術館控告Pornhub 斥AV女優扮名畫《維納斯的誕生》宣傳（點圖預覽內容）▼▼▼