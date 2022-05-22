Youtube播放量破億的泰國樂團　Three Man Down的創作故事

擁有大熱歌曲《ฝนตกไหม》（下雨了嗎/ 下雨了沒）的泰國樂團Three Man Down，由主唱Krit、貝斯手Kittimated、鍵盤手Wisaruth、鼓手Thaythanan、吉他手Peerapon五名成員所組成。從起初參加比賽翻唱他人歌曲，到開始創作最後爆紅成為泰國主流音樂的標誌樂團，這個實際有五名成員、團名卻是“Three Man”三個人的樂團，經歷了怎樣的故事？我們一起來看看。



五名成員、團名卻是三人？

樂團Three Man Down成立於2013年，雖然樂團名字是「Three Man」（三人），實際卻有五名成員：主唱Krit Jeerapatananuwong(Kit)、貝斯手Kittimated Chanpanit(Ohm)、鍵盤手Wisaruth Pratomsiripaisan(Seng)、鼓手Thaythanan Wongpreechachok(Thay)和吉他手Peerapon Iamjamrat(Toon)。

因為成員高中時分別組建過三個樂團，所以「Three Man Down」寓意「三個逝去的男人」，代表三個樂團的結束。

Three Man Down成員介紹（點圖放大看）↓↓↓

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從翻唱到創作之路

Three Man Down之初，成員們會經常參加各種音樂比賽，直到一次比賽中他們發現，其他樂團都有自己的創作作品，而他們還在翻唱他人的作品，受到這次比賽的啟發，決定尋找自己的風格，開始嘗試創作自己的作品，於是有了他們的第一首歌《คำทำนาย》（預言）。

找準風格成為主流

雖然接連創作了《พรุ่งนี้ต้องลืมเธอ (hey josh)》（明天必須忘記你）、《ของที่เธอไม่ต้องการ Wasted》（你不想要的東西）等歌曲，此時的Three Man Down認為風格不明確，於是又開始尋找屬於自己風格的創作道路。在Mattnimare樂團的Zung Kidakarn的指導下創作出《อยากฟัง》（想聽）和《ข้างกัน (City)》（相依），於是慢慢確定了自己的風格。

憑一首《下雨了嗎/ 下雨了沒》爆紅

直到2019年，Three Man Down以一首《ฝนตกไหม》（下雨了嗎/ 下雨了沒）稱霸當年泰國樂壇榜單。這首歌也是Three Man Down在Youtube第一個播放量破億的作品，並經常被各大泰星翻唱。

成績顯著的Three Man Down後續創作了《ฝันถึงแฟนเก่า》(夢見前任)、《ถ้าเธอรักฉันจริง》(如果你真的愛我)等多部熱門歌曲，並獲得2021 JTMA 頒獎典禮年度藝人獎，Three Man Down也成為了當代泰國樂壇的主流。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】