泰國冷知識｜到埗才知曼谷生活5大缺點　電線多到金像影帝都打卡

來到曼谷之前，想必不少人跟小編一樣，對曼谷生活充滿了期待，憧憬著曼谷的夜生活、泰國的街頭美食和近距離的泰星接觸，於是小編帶著這樣的認知出發了。



在曼谷生活一段時間後，發現曼谷電線不一般，塞車更不一般。那麼我們就來聊一聊那些來到曼谷生活後才知道的5件事！（點圖放大看看）▼▼▼

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舉頭望電線

初次走上曼谷街頭的時候，沒想到亂糟糟的電纜線會是泰國一道獨特的風景線。羅素高爾（Russell Crowe）透過沙盒計畫赴泰國拍片，在Twitter秀出曼谷惡名昭彰的「空中電網」，電纜穿梭在民居之間形成奇特的城市風景，格外引起泰國網友的注意，回覆他：「歡迎來到曼谷！」

低頭水浸街

每逢泰國雨季，在曼谷生活可能會看到這樣的景象：路上宛如一片小河，車輛、行人都陷入水中，行走如同「划船」、「游泳」，附近的民居也啟動手動排水模式，甚至歡樂地抓起了魚。所以有機會來曼谷的你，小編想說一句：「歡迎來曼谷看海」。

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曼谷水質

除了雨季洪水，曼谷的水質也是一大難題。眾所周知，曼谷水質糟糕，民眾不滿多年也未見改善，即使有不斷要求官員針對水質問題提出具體解決之道。

塞車塞到懷疑人生

早高峰塞、晚高峰塞、節假日塞，曼谷塞車聞名世界，只要在路上，就能塞到懷疑人生。究竟位於「全球十大最擁堵國家」首位的泰國到底有多塞車？為什麼會這麼塞車？曼谷塞車大揭秘，黑熊教你泰國旅遊如何避免塞車。

十里霧霾兩茫茫

「一拉窗簾我以為自己瞎了。」來了曼谷才知道，不一定每天都是大藍天。據瞭解，每年冬季過度到夏季這段時間，曼谷經常會出致一氧化碳、二氧化硫與其他有害氣體盤據不散的情況。到底曼谷的空氣品質如何？對工作生活有什麼影響？聽聽泰國人怎麼說？

還有哪些是來到曼谷才知道的事呢？歡迎留言與我們分享。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】