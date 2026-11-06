港交所第三季少賺0.8%　首三季IPO募3884億創新高

港交所（0388）公布第三季度業績，第三季股東應佔溢利為48.6億元，按年微跌0.8%，基本每股盈利3.84元。港交所股價績前偏軟，跌1.7%，報387.8元。



港交所平均每日成交金額按年下跌11%至2,542億元，收入及其他收益仍微升1%至78.67億元。（資料圖片）

收入微升1.2%

在宏觀環境不確定性加劇及市場持續波動下，集團收入仍錄得輕微增長，期內收入78.7億元，按年升1.2%。

集團表示，雖然整體平均每日成交金額下跌11%、較創歷史新高的第二季回落12%，但大宗商品及滬深股通成交量上升帶動交易及結算費增加，連同上市費上升，已抵銷現貨及港股通結算費減少、回扣增加令保證金投資收益淨額減少的大部分跌幅。公司資金投資收益淨額3.5億元，升39%，主要源於第三季投資回報增加及美元兌港元匯價下跌造成的匯兌虧損。

首九個月成交量創歷來新高

儘管第三季交易活動有所放緩，港交所指出，2026年首三季現貨及衍生產品市場，以及滬股通及深股通的成交量均創歷來九個月新高。現貨市場整體平均每日成交金額為2,729億元，較2025年首三季上升6%；衍生產品平均每日成交合約張數亦增加2%至170萬張。集團旗下大宗商品市場亦持續暢旺，LME收費交易金屬合約的平均每日成交量創809,000手的歷來九個月新高，較2025年首三季增加16%。

集團行政總裁陳翊庭。（黃寶瑩攝）

首三季IPO募資3,884億元

受惠於強勁的募資活動，香港首三季首次公開招股（IPO）募資額位列全球第二。期內共有118家公司新上市，募資3,884億元，按年增加逾一倍，並創歷來九個月新高。單計第三季，共有31家公司新上市，募資總額達1,760億元，新上市公司數目按年升24%，募資額升123%。上市後再融資活動同樣錄得強勁增長，聯交所上市公司募資額再創新高，達5,728億元，按年升25%。

陳翊庭：業績反映業務韌性

集團行政總裁陳翊庭表示，面對宏觀環境不確定性加劇及市場持續波動，更加堅定了集團致力構建更有深度和更豐富的多元資產生態圈的信念。她指出，最新業績反映市場增長勢頭持續，充分展現香港交易所業務的韌性，也進一步增強集團對香港市場長遠發展和競爭力的信心。