港交所︰ETP規模衝破6100億　日均成交465億破紀錄

港交所（0388）公布，本港交易所買賣產品（ETP）市場持續展現強勁增長動力，截至今年10月底，ETF與槓桿及反向產品的資產管理規模合共達6,165億元，期內平均每日成交金額按年上升23%至465億元，刷新歷史紀錄，反映香港ETP市場在產品創新與互聯互通機制帶動下，交投及規模均見顯著擴張。



港交所表示，本港交易所買賣產品（ETP）市場持續展現強勁增長動力。（資料圖片）

產品數量持續擴容

截至10月底，香港市場共有246隻ETF及29隻槓桿及反向產品，產品生態日趨多元。自ETF納入互聯互通機制以來，相關交投持續增長。今年首10個月，北向ETF平均每日成交金額達50億元人民幣，按年上升48%；南向ETF平均每日成交金額則達46億港元，按年上升8%。港交所指出，隨着市場屢創新高及產品持續創新，香港ETF市場保持蓬勃發展勢頭。

ETF峰會匯聚業界探討市場發展新機遇

港交所同日舉辦ETF峰會，匯聚數百名業界領袖及嘉賓，共同探討香港ETF市場的最新發展方向。港交所市場主管余學勤在會上表示，一個成功的ETF市場不僅需要優質產品，更有賴完善而充滿活力的生態圈。

港交所市場主管余學勤表示，一個成功的ETF市場不僅需要優質產品，更有賴完善而充滿活力的生態圈。（資料圖片）

他指出，指數及基準為產品創新奠定基礎，多元化的產品選擇有助吸引更多投資者及投資策略，而更廣泛的市場參與則能提升流動性及擴大市場規模。余學勤稱，港交所正積極結合這些優勢與香港獨特的互聯互通優勢，發揮相互促進的作用，進一步激發市場活力，為投資者提供切合實際需要的投資組合方案。