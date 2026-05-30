前線・焦點新聞攝影比賽｜香港01「冒牌水」風波新聞圖片獲獎

由香港攝影記者協會舉辦之「前線・焦點2025」年度新聞攝影比賽，5月30日公布得獎結果。《香港01》攝影記者廖雁雄，關於政府購入鑫鼎鑫「冒牌水」的新聞圖片，獲得一般新聞組亞軍。



2025年8月19日，一名記者正在查看「冒牌水」風波中運回貨倉的空樽。（廖雁雄攝）

「前線・焦點2025」一般新聞組亞軍

攝影記者：廖雁雄



2025年8月19日，政府購入「冒牌水」風波中，估計已有35,000樽問題飲用水流入市面。《香港01》攝影記者廖雁雄去到負責運輸的物流公司位於元朗牛潭尾的貨倉，拍攝到一名記者正在查看貨倉內疊起數米高的空樽，這些空樽均為飲用完畢後被運回倉的涉案批次飲用水。

2025年5月30日，為香港攝影記者協會舉辦的「前線．焦點2025」年度新聞攝影比賽評審日。（香港攝影記者協會圖片）

年度圖片為路透社宏福苑居民淚崩照

由香港攝影記者協會舉辦之「前線・焦點2025」年度新聞攝影比賽，今屆一共收到66名參賽者報名，合共701張相片，及49輯圖片故事。

11月26日宏福苑五級大火，71歲黃伯在災場悲痛吶喊，他的妻子仍在火場，最終不幸離世。（Tyrone Siu / 路透社）

今年的年度圖片，為《路透社》攝影記者蕭文超，在大埔宏福苑大火拍攝到一名伯伯於火場外為家中老伴着急、悲痛吶喊的照片。評審認為這張照片聚焦於當刻情緒，感染力極強。影像中主角的驚恐正是所有香港人的共感。評審指出，宏福苑火災是2025年香港最重大的新聞事件之一，而此作品的拍攝難度與完成度亦值得被肯定。

「前線・焦點」新聞攝影比賽為一年一度全港最大型的新聞攝影比賽，最早於1993年開始舉辦。所有得獎新聞照片，均由香港專業的攝影記者拍攝及經評審精挑細選，務求向社會大眾展示具歷史意義，又具新聞和藝術價值的攝影作品。希冀加深市民對時事的關注認識，提昇大眾對攝影記者和傳媒的工作認同，同時表揚各得獎攝影記者過去一年對業界的努力和貢獻。