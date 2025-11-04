消費權益新聞獎｜香港01奪五獎　假學歷調查膺三個重要大獎

消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」周二（11月4日）舉行頒獎禮，《香港01》奪得五個獎項，其中「假學歷、高才通簽證造假黑中介調查」，獲得「年度大獎」、「年度主題大獎」、「調查報道金獎」三個重要獎項。



消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」，《香港01》奪得五個獎項。香港01首席媒體戰略官馮德雄（右二）、助理總編輯倪清江（左二），與獲獎同事勞顯亮（右一）、李穎霖（右三）、潘建文（左一）合照。（鄭子峰攝）

《香港01》獲獎報道：

・年度大獎：假學歷、高才通簽證造假黑中介調查

・年度主題大獎：假學歷、高才通簽證造假黑中介調查

・調查報道獎金獎：假學歷、高才通簽證造假黑中介調查

・新聞影片（長片）優異獎：10萬可演哈利波特？美國公司「搭棚」招童星來港試鏡

・最佳倡議消費權益之社交平台最佳社群參與獎：夾公仔機｜有玩家稱一次花$2000零成功 有獎品出口疑細過獎品



年度大獎、年度主題大獎、調查報道獎金獎：

假學歷、高才通簽證造假 黑中介調查

記者：李穎霖、勞顯亮

2024年5月香港大學發現多名內地學生以假學歷報讀，因此大規模徹查過往學歷的文件。《香港01》記者隨即在香港和內地調查，揭發「黑中介」如何透過造假學歷、簽證文件、稅單等方式，瞞騙香港的大學及入境處，揭露整個產業鏈如何運作。報道首次揭發，大量黑中介在香港和內地均註冊公司，負責人亦透過不同的人才簽證來港。

報道刊出後震撼香港和內地，港府官員隨即回應指會加強檢查，如加設學歷第三方認證要求，追查中介提交的文件，與內地執法部門合作等；被香港通緝的內地學生，亦相繼被公安約談，調查造假經過。

消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」，《香港01》奪得五個獎項。記者李穎霖（右）、勞顯亮（左）的「假學歷、高才通簽證造假黑中介調查」，獲得年度大獎、年度主題大獎、調查報道金獎，共三個重要獎項。（鄭子峰攝）

負責報道的記者李穎霖指，行使假文件入學或取得簽證，都是刑事罪行，亦涉社會資源的運用，關乎重大公眾利益，但無論是大學抑或政府部門，至今都無公布造假個案的總數，公眾只可以從屈指可數的法庭定罪報道，了解事件這座造假冰山的一小角，仍然無法看清事件的全貌，在這情況下，她和同事勞顯亮只可以用自己的方法再「掘深」一點，希望盡量揭露事件的嚴重性。

新聞影片（長片）優異獎：

記者：李穎霖

香港努力吸引外商投資，曾在多國「搭棚」引起爭議的美國公司Premiere，早前就來港招募童星。有家長帶同子女參加試鏡，付款10萬元以為有機會參演哈利波特，起疑心後報警。警方列「以欺騙手段取得財產」，家長最終獲退款。

《香港01》發現，涉事公司近十年來在不同國家搞試鏡，收取巨額參加費及賣角色，又營造與迪士尼關係密切的形象，更曾因不肯退款被告上美國法庭，亦有外國家長在網上追討退款。該公司原計劃一連多個星期在尖沙咀的酒店舉辦試鏡活動，但事件鬧大後，記者多次到場發現無人出現。

消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」，《香港01》奪得五個獎項。記者李穎霖的「10萬可演哈利波特？美國公司「搭棚」招童星來港試鏡」，獲得新聞影片（長片）優異獎。（鄭子峰攝）

負責報道的記者李穎霖指，有家長望子成龍，亦有家長希望找到活動滿足子女興趣，沒料到有外國公司瞄準家長，以爭議手法營商，希望報道可以警剔家長為子女尋找課外活動時，留意活動內容及收費。

最佳倡議消費權益之社交平台：

編輯：潘建文

消委會去年年尾公布，全年首11個月接獲42宗有關夾公仔機的投訴。葵涌廣場有多間夾公仔機店舖，其中多部機器的洞口疑被設置成比獎品更小，玩家近乎不可能獲獎。現場有顧客表示，曾單次花費一二千元，仍無法夾得任何獎品，支持立法規管夾公仔機。

消委會主辦的「第25屆消費權益新聞報道獎」，《香港01》奪得五個獎項。互聯網內容副經理潘建文，憑「夾公仔機｜有玩家稱一次花$2000零成功 有獎品出口疑細過獎品」，獲得最佳倡議消費權益之社交平台最佳社群參與獎。（鄭子峰攝）

獲獎互聯網內容副經理潘建文表示，夾公仔機近年大行其道，店舖隨處可見，相信很多人都有試過夾公仔「中伏」，這類資訊要引人關注其實也不難。這次「2000元也夾不到一隻公仔」，由歷劫者親身說法，更能警醒消費者，在這個角度來看，2000元沒有白花，他讓大家認識更多奇形怪狀的陷阱。