SOPA新聞獎｜香港01宏福苑大火、偷拍調查、工程造假　三項入圍

亞洲出版業協會（SOPA）周四（5月7日）公布「2026年度卓越新聞獎」入圍名單，《香港01》三篇報道入圍三個獎項。新聞部全體記者協力採訪的《宏福苑大火》，入圍「卓越突發新聞獎」三甲；偵查組的《偷拍群組調查》，入圍「卓越調查報道獎」三甲；偵查組的《獨家揭發工程分判商偽造假證書》，入圍「獨家新聞獎」三甲。最終結果將在6月18日公布。



SOPA「卓越突發新聞獎」入圍三甲



香港大埔宏福苑大火 Hong Kong Tai Po Fire Tragedy

香港01記者、攝影記者

入圍報道： 大埔宏福苑大火實時更新直播 生還者剖白2.5小時火劫 救人獲讚謙稱：我唔係英雄 兩屋苑用山東棚網 京檢測中心：報告百分百假

2025年11月，香港大埔宏福苑致命五級大火焚燒長達43小時，震驚國際。《香港01》團隊在起火後僅20分鐘即刊出首篇報道，記者於30分鐘內已抵達現場，是最早抵達的媒體之一，更在火災首小時內透過文字、圖片及影片進行不間斷直播，率先披露消防員昏迷送院等關鍵進展。

除了傳遞即時災情，《香港01》的報道更扮演了資訊樞紐的角色。在救災關鍵期，我們透過新聞熱線與報道整合，成功在30分鐘內協助遇難者家屬聯絡上遠在深圳的親人，各平台累計超過600萬人次瀏覽。

火熄後團隊憑藉早在2023年對該屋苑大維修爭議的持續追蹤，進一步挖掘制度弊端。獨家揭發了全港大廈普遍使用的棚網檢測報告造假，直接觸發政府發布「全港下架令」。

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SOPA「卓越調查報道獎」入圍三甲



偷拍群組調查 HK01 Investigation: Inside the Voyeurism Rings

記者：陳萃屏、勞顯亮

入圍報道： 偷拍群組調查｜記者追查揭眾多網站未被搗破 中學生成主要受害者 偷拍群組調查｜販售男更衣室私密照 慫恿起底受害人 藝人亦遭殃 偷拍群組調查｜追蹤收款賬戶加密貨幣金流 揭迂迴轉賬至同一戶口

《香港01》調查記者歷時數個月調查，透過潛入偷拍群組，以及加密貨幣數據追蹤，揭露跨越性別及年齡、有嚴密組織的偷拍犯罪產業鏈，查發現，商場、地鐵、圖書館自修室、甚至泳池、體育館更衣室等公眾地方，全是偷拍的高危地點。至少有過千名男、女受害者，包括未成年學生，部份甚至在圖書館及泳池更衣室遭到全過程跟蹤拍攝。

受害更不只有女性，有群組專門販售針對男性的裸照或私密照，除了更衣室偷拍，亦有交友軟件截圖的私密照片，賣家甚至慫恿網民「起底」受害人、交換照片。

群組以加密貨幣招攬會員的通訊群組，會員可付款購買偷拍圖片。為進一步了解群組的運作模式，記者嘗試追蹤加密貨幣的金流，但發現集團疑利用「混幣器」（Mixer）與多層迂迴轉賬至同一戶口，將犯罪所得轉化為加密貨幣以逃避執法追捕。記者也發現上載男性偷拍照的社交平台帳戶，則指示有意買相的人，透過PayMe或AlipayHK付款，執法機構可追查到用戶身份。

系列報道除了揭示偷拍群組的運作模式，也訪問了多名學者、關注團體，以了解現時執法上的不足，及犯罪者的心理，剖析了偷拍群組為何沒法禁絕，顯示偷拍在香港已是有組織的產業。而且，報道更突破了普通人心中有關影像性暴力性別框架，偷拍的受害人非只有女性，男性也會受害。報道中的受害人之多，喚起社會對議題的關注，足見報道的社會意義。

SOPA「獨家新聞獎」入圍三甲



獨家揭發分判商偽造假證書 涉醫院、機場、市區重建工程

HK01 Exclusive: Fraudulent Certifications Uncovered in Critical Infrastructure and Urban Redevelopment Works

記者：梁祖饒

入圍報道： 「爛到不能再爛」醫管局工程造假分判商 同涉市建局、機管局地盤 香港01連月調查醫院擴建監測震動造假 醫管局確認事件後報警

自去年11月大埔宏福苑大火後，被揭發有偽造的棚網報告、居民投訴後不獲政府部門重視，公眾對政府的工程監管抱有疑問。

《香港01》自去年8月起調查分判商「諾和工程」，他們涉在五間醫院擴建工程，偽造監震儀器的校正證書，若未及早發現震動異常，會影響手術室及X光室運作。記者發現監震儀器供應商及雲端監測平台因「諾和工程」欠款，已終止合作半年，提供的監測數據準確性同樣成疑。

同時，「諾和工程」在五個市建局重建地盤及機管局二號客運大樓工程涉偽造假證書，提供虛假的噪音計及粉塵監測儀校正證書，儀器供應商稱已取消「諾和工程」分判商資格，正在調查事件。市建局亦承認有兩個地盤已確認有偽造校正證書，已停止「諾和工程」的工作。

記者向醫管局查詢後，醫管局率先在12月10日發新聞稿「自爆」事件，確認醫院擴建工程有假證書並報警處理。醫療衞生界立法會議員林哲玄翌日就事件評論，批評香港建築業界已「爛到不能再爛」，必須要下重藥去糾正，已引起社會廣泛關注，多間傳媒亦紛紛轉載報道。

但發展局局長甯漢豪同日隔空回應林哲玄的「爛透論」，稱她絕對不同意香港建造業「差勁」，只是個別人士不守規矩，屬「害群之馬」，著不要因「害群之馬」一竹篙打一船人。警方經調查後先後拘捕九人，包括3名公司負責人及6名職員，涉嫌「行使虛假文書」。

今年是亞洲出版業協會（SOPA）舉辦的第28屆「卓越新聞獎」，獎項被譽為「亞洲普立茲」，是新聞界的「奧斯卡」，表彰亞太區的傑出新聞報道，獎項分為國際英文報道、區域英文報道及中文報道三大組別，每組設有人權、獨家、調查等多個類別。SOPA共收到逾700份英文、中文及獨立增設的印尼文類別參賽作品。

擔任亞洲出版業協會（SOPA）編輯委員會共同主席的紐約時報國際商業編輯Rich Barbieri表示，SOPA獎項持續反映新聞工作，在協助受眾理解日益複雜且彼此緊密相連的世界中，所發揮的關鍵作用。