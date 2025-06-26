SOPA新聞獎｜香港01憑預算案評論、倫敦經貿辦間諜案　獲兩項大獎

亞洲出版業協會（SOPA）周四（6月26日）舉行「2025年度卓越新聞獎」頒獎典禮，《香港01》深度報道組的《財赤、發債、撤辣——從朱鎔基問董建華說起：怕什麼？》，獲得「卓越評論獎」大獎；偵查組的《香港駐倫敦經貿辦間諜案》，獲得「卓越突發新聞獎」優異獎；偵查組的《假學歷、高才通簽證造假黑中介調查》亦入圍「卓越調查報道獎」三甲。



2025年度亞洲出版業協會SOPA卓越新聞獎，《香港01》憑《財赤、發債、撤辣——從朱鎔基問董建華說起：怕什麼？》獲「卓越評論獎」大獎，《香港駐倫敦經貿辦間諜案》獲「卓越突發新聞獎」優異獎。獲獎記者黃雲娜（右一）、梁祖饒（右二）、李穎霖（左二）、勞顯亮（左一）代表領獎。（廖雁雄攝）

SOPA「卓越評論獎」大獎

Excellence in Opinion Writing - Award for Excellence



2025年度亞洲出版業協會SOPA卓越新聞獎頒獎禮，《香港01》首席記者黃雲娜，憑《財赤、發債、撤辣——從朱鎔基問董建華說起：怕什麼？》獲「卓越評論獎」大獎。（廖雁雄攝）

財赤、發債、撤辣——從朱鎔基問董建華說起：怕什麼？

撰文：黃雲娜

文章從2002年和2024年的香港同樣面對經濟衰退、財政赤字、發債爭議、悲觀情緒等等問題的時空交錯背景切入，回顧梁錦松、唐英年、曾俊華和陳茂波等歷任財政司司長在財政管理上的保守傳統，說明今天香港發展困局完全有迹可循。

當年國務院總理朱鎔基早已察悉香港的深層次結構性矛盾，並且提醒特區政府必須帶領社會大轉型，着力調整產業結構。然而，治港精英根本不以為然，甚至對於自由市場的失效、經濟動能的減弱、分配機制的不公、向上流動的停滯等等困局毫無感知，繼續堅持由港英年代已經奉行的「大市場小政府」理念，以不變應萬變。結果，每任財長都為香港帶來沉重代價。

得獎的《香港01》首席記者兼深度報道組組長黃雲娜表示，在資訊爆炸和輿論紛亂的當下，要寫好時政評論文章絕不容易，更加考驗記者的價值判斷、知識儲備、思考維度、分析能力和表達技巧；而她希望藉此評論啟發治港精英帶領社會改革的意識和責任，別再蹉跎香港歲月。

《香港01》深度報道組致力透過解釋性和分析性報道，揭示深層結構矛盾，提倡公平正義價值，推動實事求是改革。自2018年成立以來，屢奪SOPA卓越新聞獎、恒生大學商業新聞獎、消費權益新聞報道獎。

這篇文章旨在提供一份扎實的分析，闡明香港在財政方面的來龍去脈與未來走向。文章將深入探討香港在2002年和2024年所共同面臨的經濟衰退、財政赤字、債務爭議及悲觀情緒等交織的時空背景。此外，文中也將審視歷任財政司司長所採取的保守財政管理方式，並着重指出香港當前的發展挑戰，其根源可追溯至這些傳統做法。 SOPA卓越新聞獎評語

SOPA「卓越突發新聞獎」優異獎

Excellence in Reporting Breaking News - Honorable Mention



2025年度亞洲出版業協會SOPA卓越新聞獎頒獎禮，《香港01》偵查組以《香港駐倫敦經貿辦間諜案》獲「卓越突發新聞獎」優異獎，梁祖饒、李穎霖、勞顯亮代表領獎。（廖雁雄攝）

香港駐倫敦經貿辦間諜案

記者：梁祖饒、李穎霖、勞顯亮、周偉強

2024年5月，英國以當地國安法，起訴三名男子，指他們涉嫌協助香港情報部門，在英國跟縱監視羅冠聰、職工盟前秘書長蒙兆達及「攬炒巴」劉祖廸，又曾強行進入英國一個居住地址從事外國干預。三人為港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，開設保安公司的香港移民衞志樑，第三人、內政部移民執法調查專員Matthew Trickett更在獲准保釋後，被發現伏屍公園，及後判定為自殺。

這一突發事件隨即成為國際新聞頭條，《香港01》記者核實和跟進，確認被捕者的身份和資料，並透過查冊追查涉案人士的關聯。及後更揭發「案中案」——香港及北京慈善基金的跨境追債案；以及揭發港府早有聘請被捕人士保安公司，自殺身亡的被告，更擔任教育局局長蔡若蓮訪英時的保安。

得獎的《香港01》偵查組採訪團隊記者感謝英國特約記者同事，以及多位移民英國的香港記者，協助採訪和查核資料。案件將於2026年正式開審，《香港01》會繼續關注及報道。

這篇報道有效地處理了突發事件的諸多細節，結構清晰，極具可讀性。 SOPA卓越新聞獎評語

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SOPA「卓越調查報道獎」入圍三甲



假學歷、高才通簽證造假 黑中介調查

記者：李穎霖、勞顯亮

2024年5月香港大學發現多名內地學生以假學歷報讀，因此大規模徹查過往學歷的文件。《香港01》記者隨即在香港和內地調查，揭發「黑中介」如何透過造假學歷、簽證文件、稅單等方式，瞞騙香港的大學及入境處，揭露整個產業鏈如何運作。報道首次揭發，大量黑中介在香港和內地均註冊公司，負責人亦透過不同的人才簽證來港。

報道刊出後震撼香港和內地，港府官員隨即回應指會加強檢查，如加設學歷第三方認證要求，追查中介提交的文件，與內地執法部門合作等；被香港通緝的內地學生，亦相繼被公安約談，調查造假經過。

負責報道的記者李穎霖指，行使假文件入學或取得簽證，都是刑事罪行，亦涉社會資源的運用，關乎重大公眾利益，但無論是大學抑或政府部門，至今都無公布造假個案的總數，公眾只可以從屈指可數的法庭定罪報道，了解事件這座造假冰山的一小角，仍然無法看清事件的全貌，在這情況下，她和同事勞顯亮只可以用自己的方法再「掘深」一點，希望盡量揭露事件的嚴重性。

今年是亞洲出版業協會（SOPA）舉辦的第27屆「卓越新聞獎」，獎項被譽為「亞洲普立茲」，是新聞界的「奧斯卡」，表彰亞太區的傑出新聞報道，獎項分為國際英文報道、區域英文報道及中文報道三大組別，每組設有人權、獨家、調查等多個類別。

今年SOPA共收到逾700份英文、中文及獨立增設的印尼文類別參賽作品，除《香港01》外，其他得獎的傳媒，包括香港的《集誌社》、《誌》、《Hong Kong Free Press》、《南華早報》，從香港遷至新加坡的《端傳媒》，台灣的《報導者》，自由亞洲電台的新媒體《歪腦》等；國際傳媒包括《華爾街日報》、《紐約時報》、《金融時報》、彭博新聞、路透社、新加坡亞洲新聞台CNA等。獲獎題材不乏與香港、兩岸或中國人權、中美關係議題有關的報道，包括香港反修例五周年、民主派47人案、走線、珠海撞人案等。

完整入圍及得獎名單：

https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/

完整得獎評語：

https://sopawards.com/wp-content/uploads/2025/06/SOPA-2025-Awards-Winner-List-v2.pdf