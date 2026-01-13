中大新聞獎｜香港01「碼頭悲歌」專題　奪最佳多媒體新聞獎

第十二屆「中大新聞獎」近日公布得獎名單，共頒發13個獎項，其中《香港01》財經專題報道《碼頭悲歌 香港貨櫃碼頭如何「荒漠化」？如何重生？》奪得「最佳多媒體新聞獎」大獎。



該報道以香港葵青貨櫃碼頭為主題，探討其從昔日全球吞吐量最大港口，到2023年在國際排名跌出十大、僅列第11位的背後現象。《香港01》結合大量數據、衛星影像及業內人士分析，深入淺出地呈現碼頭如何走向「荒漠化」，並透過影片形式將問題具象化。報道指出，葵青貨櫃碼頭有兩幅用地近乎「丟空」，過去十年港口貨物吞吐量大幅下跌四成，流失超過一億噸貨物，甚至有碼頭淪為「吉地」，這與內地港口崛起、區域競爭加劇以至地緣政治等因素有關。

影片在YouTube累積超過50萬次觀看，在《香港01》網站亦有約30萬瀏覽量。報道發布後，引起市民和官員的重視，運輸及物流局撰寫2,000字長文回應，稱將會多方面出招，穩住香港碼頭和航運樞紐的地位。

最佳多媒體新聞獎 大獎

碼頭悲歌・一片看清｜香港貨櫃碼頭為何「荒漠化」？如何重生？

《香港01》記者結合大量數據、衛星影像及業內人士分析，深入淺出地呈現碼頭如何走向「荒漠化」。（香港01製圖）

負責此報道的《香港01》財經組記者鄭文玥、黃文琪及劉兆儀分享感受。畢業於中大新聞傳播學院的鄭文玥表示，能在決定留下成為記者的地方，拿到這個獎，是一份幸運。鄭文玥感謝這份認可，讓她覺得沒有辜負新亞山頂的那群「張佬人」，沒有忘記和他們一起講出「stand up」、「speak out」的那些夜晚，沒有向現實屈服，變成麻木懦弱的大人。「就當這是我寫給他們的一紙情書，意思是『艱險我奮進，困乏我多情』。」

黃文琪表示，以前一直以為新聞必須要「新」，要有些「大發現」才能追蹤報道。她回想起初入行，總是充滿幹勁，因為覺得所有事物都好「新鮮」，隨著時間推移，很多故仔在她眼中都變得不再新，「『之前做過』、『行家報過』⋯⋯發覺自己開始「滑牙」，但經過今次貨櫃碼頭的專題，發現其實可以透過不同的呈現方式或表達手法，將原本尚未解決的問題再次曝光，從而引起大眾關注，原來新聞不一定要新，但看待新聞的眼光就要『keep 住新』。」

劉兆儀則指出，在資訊碎片化的時代，深度商業新聞更需要錨定事實，此次獲獎對追求真相的新聞工作者是一種鼓舞。

此報道獲得多媒體新聞獎，負責統籌影片製作和採訪的勞顯亮則指出，最大挑戰是要將複雜的議題用影片形式、深入淺出解說，新聞採訪時從構思和策劃時已要考慮如何將新聞以文字、相片、圖表、影片和社交媒體等不同方式介呈現，才能滿足讀者和觀眾對媒體愈來愈高的要求。

由中大新聞與傳播學院校友會舉辦的中大新聞獎，每兩年頒發一次，今年是第十二屆舉辦。獎項目的是透過表彰優秀新聞工作者，為業界樹立良好榜樣，提升香港新聞工作的專業水平。