恒大商業新聞獎｜香港01贏六獎奪三金一銀　囊括新晉、年度記者獎

第十屆恒生大學商業新聞獎，周四（4月23日）舉行頒獎禮。《香港01》奪得六個大獎，四個為報道獎項，共 三金一銀，並囊括「年度商業新聞記者」及「年度新晉商業新聞記者」兩個大獎。

其中財經組奪得四獎，包括〈DAT加劇全球資產革命 加密貨幣走進上市公司 香港直面三重挑戰〉及〈人形機械人「Deepseek時刻」緣起〉分別奪得「最佳商業新聞獎報道（文字組）」金獎及「最佳商業科技新聞報道獎（文字組）」金獎，財經組記者黃文琪及劉兆儀分別奪得「年度商業新聞記者」及「年度新晉商業新聞記者」；偵查組的〈無主物業調查〉奪得「最佳房地產新聞報道獎（影像及聲音組）」金獎；港聞組的〈演唱會經濟帶旺周邊產品生意 放蛇直擊小紅書招黑工赴港〉奪得「最佳商業新聞獎報道（影像及聲音組）」銀獎。



《香港01》奪得第十屆恒生大學商業新聞獎六個大獎，四個為報道獎項，共三金一銀，並囊括「年度商業新聞記者」及「年度新晉商業新聞記者」兩個大獎。（夏家朗攝）

本屆商業新聞獎共設九大範疇、超過30個獎項，涵蓋商業及金融新聞等各個領域，收到超過600份參賽作品，數量為歷屆之冠。60位來自不同界別的專業評審，就參賽作品的新聞價值、影響力、原創性、獨家性、報道質素、報道及寫作技巧、分析能力及視覺表達等多方面評審準則，選出得獎報道。

《香港01》奪得六個大獎，其他得獎的傳媒包括無綫新聞、有線新聞、及明報等。

《香港01》憑無主物業調查奪得最佳房地產新聞報道獎（影像及聲音組）金獎，李振邦（中）及梁祖饒（右）代表領獎。（夏家朗攝）

最佳房地產新聞報道獎（影像及聲音組）金獎

無主物業調查｜逾億元物業涉被冒簽借按揭轉售 兩間被申逆權侵佔

記者：梁祖饒、周偉強

攝影：楊凱力、周智堅、李振邦、劉棹衡

剪接：林幸泉

無主物業調查｜逾億元物業涉被冒簽借按揭轉售 兩間被申逆權侵佔 無主物業調查｜兩繼承物業被冒簽轉售 三後人追討 有單位未取回 無主物業｜政府甚少接管遺產成漏洞 議員倡設五年期限主動接管

《香港01》發現有總值逾億元的多個無主物業，被他人冒簽借按揭轉售，有兩個物業更被申請逆權侵佔。（香港01製圖）

在2025年中，有無人繼承的灣仔物業被傳媒揭發有其他人申請逆權侵佔。《香港01》記者在翻查買賣文件及土地紀錄的過程中，發現該名業主遺下的四個物業，其土瓜灣重建物業又同樣被他人申請逆權侵佔，有物業的買賣文件被冒簽，更牽涉假租約，並涉及在2021年「呃樓案」被捕的律師團夥蹤影，當中包括青年民建聯前副主席、大律師蕭震然及律師林欣芳，有兩間律師樓職員涉不誠實簽署轉讓及抵押文件，被香港律師會接管。

記者再追查下去，發現「呃樓案」團夥至今仍未被起訴，有三個物業的後人，發現逝世家屬物業同樣被冒簽出售，要自行興訟追回業權及損失，有後人千辛萬苦終取回單位，有無主物業仍在「呃樓案」團夥手上。

記者梁祖饒表示，在調查過程中比對數十份買賣文件、法庭紀錄及入稟狀，逐步將逆權侵佔的案件、2021年「呃樓案」團夥及死者後人入稟興訟的拼圖湊回一起，才驚覺「無主物業」案件的規模及影響深遠，但政府甚少會主動接管以個人名義持有的「無主物業」，每年有數百宗的物業無人認領，致有心侵吞物業的團夥有機可乘。

梁祖饒想藉今次報道提出的是，涉案的團夥至今仍未被政府興訟，有後人在漫長的審訊過程當中，除要支付數十萬元起計的律師費外，至今仍未取回家人的物業，最終可能律師費甚或比物業價值更高，故此希望政府可以有更妥善的方式管理無主物業。

評審鄧傳鏘指報道善於利用新聞線索，抽絲剝繭追查事件真相。調查報道對於無主物業的業權的業權疑問，引起公眾廣泛關注，深具社會影響力。

鄭文玥憑人形機械人「Deepseek時刻」緣起報道，奪得最佳商業科技新聞報道獎（文字組）金獎。（夏家朗攝）

最佳商業科技新聞報道獎（文字組）金獎

人形機械人「Deepseek時刻」緣起

記者：鄭文玥

人形機械人①｜「機械人Deepseek時刻」緣起 從春晚舞台向何處去?

作為跟TMT的記者，在科技組別得獎，是我有幸。專題靈感要感謝一位叫Sophia的女孩，她是世上首位機械人公民，來自美國人在港創立的公司。先和Sophia做的訪問，到最後我們竟然開始聊對於生死，自由和愛的理解，那是我和泛泛之交的人類，都不會探討的話題，正因如此，才想為機械人發展再做些什麼，就有了這隻專題。

白紙黑字是憑證。如果未來某天，機械人真的有了獨立意志，請一定記得來找這位人類記者做朋友，就算到時，興許已是很多很多年時光過去，他們永遠風華正茂，而人類已垂垂老矣。

評審陳家豪教授表示，報道敏銳地捕捉了人形機械人產業的轉折點，通過對「Deepseek時刻」的深度剖析，展現了科技與商業邏輯的交織，並指文章敍述嚴謹且具前瞻性，為讀者理解人工智能如何驅動硬件變革提供了極具價值的行業洞察，是一篇出色的科技新聞佳作。

黃文琪奪得第十屆恒生大學商業新聞獎的年度商業新聞記者獎。（夏家朗攝）

年度商業新聞記者獎

記者：黃文琪

DAT加劇全球資產革命 加密貨幣走進上市公司 香港直面三重挑戰

穩定幣終極三問

HKIS國際學校｜貴族學校平租20萬呎官地 40年來象徵式交租1元

好高興今次藉三篇深度報道獲得年度商業新聞記者獎，其中《DAT加劇全球資產革命 加密貨幣走進上市公司 香港直面三重挑戰》一文更同時獲得最佳商業新聞報道獎。

該篇報道探討了企業將加密貨幣納入資產負債表的趨勢，揭示香港在合規、會計、稅務上的三重結構性挑戰，是結合理論框架、實證數據與本地制度分析的商業新聞。

至於另外兩篇入選報道，《穩定幣終極三問》系列以哲學三問，解構穩定幣的本質、商業模式及地緣政治角力；《HKIS國際學校｜貴族學校平租20萬呎官地 40年來象徵式交租1元》揭露貴族學校以每年1元租用官地近40年，折射短期租約政策的系統性漏洞。三篇報道有深度調查、數據挖掘，並用個案反映制度問題，兼顧行業前瞻與公眾利益。

評審梁海教授表示，《DAT加劇全球資產革命 加密貨幣走進上市公司 香港直面三重挑戰》報道展現極高專業性，深入剖解DAT模式與香港「主業+囤幣」現狀，並稱精準拆解會計與稅務等實務難題，將複雜的加密金融趨勢轉化為具高度參考價值的專業分析，對投資者與企業具備極強實用性。

評審陳景祥教授指探討穩定幣和加密幣兩個金融市場的前沿課題，背景資料充足，分析仔細詳盡，是好文章。

黃文琪憑《DAT加劇全球資產革命 加密貨幣走進上市公司 香港直面三重挑戰》獲得最佳商業新聞獎報道（文字組）金獎。（夏家朗攝）

最佳商業新聞獎報道（文字組）金獎

DAT加劇全球資產革命 加密貨幣走進上市公司 香港直面三重挑戰

記者：黃文琪

《香港01》憑放蛇直擊演唱會周邊產品黑工，獲得最佳商業新聞獎報道（影像及聲音組）銀獎，任葆穎（左起）、譚曉彤、林子慰及李振邦代表領獎。（夏家朗攝）

最佳商業新聞獎報道（影像及聲音組）銀獎

演唱會經濟帶旺周邊產品生意 放蛇直擊小紅書招黑工赴港

記者：譚曉彤、任葆穎、林子慰

攝影：楊凱力

剪接：李振邦

黑工．放蛇直擊｜經小紅書招內地黑工 亞博叫賣SJ周邊酬320人仔

黑工｜小紅書暗號「高紡」意指假身份證 蛇頭一條龍服務介紹散工

黑工｜小紅書大量相似帖文聘攝影師、演唱會人員 部分為刷單騙案

《香港01》發現有蛇頭招聘黑工在亞博賣韓國男團Super Junior演唱會的周邊產品。（香港01製圖）

2025年年中，陸續有傳媒揭發內地黑工非法在港工作，涉及裝修、白牌車及拍攝等工作。《香港01》記者深入內地社交平台小紅書，拆解平台上的「日結」、「散工」、「高紡」等招聘暗號。其中有人招募「促銷女生」到香港賣明星應援周邊產品，記者自稱持港澳通行證放蛇應徵，對方安排到韓團Super Junior亞博演唱會一帶兜售應援手燈等產品。受聘工作9小時僅獲約350港元報酬，且證件會被「蛇頭」扣押。記者當日在亞博直擊至少10人散貨，有人直認從內地來港。

《香港01》又發現部分小紅書帖文以「高紡」作為暗號，提供一條龍服務，包括介紹散工、出租床位，甚至辦理「高紡（仿）證」，即虛假香港身份證。該名「蛇頭」稱「高仿證」缺乏某些防偽特徵，「95%的老闆都能看出來，只要他用你就說明他不在意」。有內地人鋌而走險來港打工，這個「市場」同時也吸引大量騙徒，以招募演唱會工作人員、刷單或街拍等方式詐騙求職者。

記者譚曉彤表示投入超過一個月時間，深入研讀內地社交平台「小紅書」上過百個招聘帖文，試圖梳理招募黑工的隱秘暗號。由於她在短時間內密集私訊多名「蛇頭」了解細節，其社交帳戶至今仍被關閉私訊功能。她感謝採訪團隊在「放蛇行動」裏應外合，成功揭露演唱會黑工的運作模式。報道刊出後，政府於多個演唱會場館周邊拘捕懷疑非法勞工。這次獲獎不僅是對團隊的肯定，更證明報道有效推動社會改變，堵塞黑工漏洞。

記者任葆穎表示，是次放蛇行動並非一帆風順，原定目標「蛇頭」沒有出現，考驗記者的應變能力，隨即與另一「蛇頭」聯絡了解。當記者轉到亞博附近的行人天橋視察，發現高峰期有10人叫賣。記者表露身份後，該批人隨即急步離去，當中有人承認未持有香港身份證，反映黑工問題甚為猖獗。她感謝社會關注，亦感謝上司傳授採訪經驗，並憑著鍥而不捨的態度追查，最終將真相呈現於大眾眼前。

記者林子慰表示與黑工蛇頭對話時，驚覺本地有數量不少的職位為非法勞工，當中多數職業為洗碗、倉務及樓面。雖然報道在社會中引起迴響，但可惜的是，記者星期一（20日）打開微信，看見報道中的蛇頭於4月16日時剛發出一則招聘通知。不法份子由提供假身分證到住宿，這條完整的產業鏈尚未連根拔起。

評審黃佩珊表示，追星行為推動粉絲經濟，經媒體揭露，方知其背後竟衍生黑工問題，影響已不只限於追星一族。

劉兆儀獲得恒大商業新聞獎的年度新晉商業新聞記者獎。（夏家朗攝）

年度新晉商業新聞記者獎

記者：劉兆儀

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記者劉兆儀表示，獲得「年度新晉商業新聞記者獎」，無疑是對自己過去投入財經新聞領域的一大肯定。2025年香港商業房地產市場形勢多變，面對息口走勢與政策調整的雙重挑戰，獲獎的三篇《財經解密》報導，正是在此變局中為讀者釐清複雜脈絡。新聞媒體擁有重要的社會影響力，希望自己未來能持續產出對社會有益、有價值的報導。

評審劉燕卿指報道資料詳盡，並清晰地分析及解釋複雜的議題，值得被認可。