【專訪】本地攝影師Kelvin走遍世界　回望香港風景毫不遜色

本地攝影師袁斯樂（Kelvin），去年奪得2020年國際年度風景攝影師大賽全球冠軍，這位二十來歲的小伙子，走遍世界五大洲，見過、拍過最奇妙怪異的景色，但談到接下來想拍攝的地方，答案卻是留在香港。「香港很少攝影師去發掘偏僻荒島、尋找未被發現的自然一面。所以我覺得我可以透過攝影作品去展示香港不為人知的一面。」



©Kelvin Yuen（受訪者提供）

重新發現自己 與自然溝通

Kelvin從開始接觸攝影至今僅僅7年，卻已攀上國際大賽的高峰。「我發覺自己影風景時最專注、最忘我。」在風影攝影之中重新發現自己，「原來我可以在野外長時間生存，原來我可以在克服極端環境、處理各式難題。風景攝影亦帶我去到很多自己從未想像有機會去的地方，例如沙漠、冰川、火山等。這是一件好新鮮的事。」Kelvin最初對運動沒有興趣，也從不行山露營，到現在成為全職風景攝影師，差不多八成時間都在山上活動。

有一次，Kelvin到香港地質公園拍攝果洲群島，想在日出時段，從北果洲拍攝東果洲。由於果洲群島無人居住，沒有公共交通，而船家亦不會在入夜後開船，所以他要早一天日落前塔船上島，等候十多小時直至第二天的清晨。夜裏天氣卻忽然轉壞，一道強勁雷雨帶逼近，身處空曠的荒島上，避無可避。有危亦有機，天空密雲中雷電交加，竟為南果洲提供了絕佳的光線和背景，讓Kelvin拍下滿意作品。

「我覺得無論是甚麼天氣，例如暴風雪、落雨、行雷閃電，其實都是跟大自然溝通。」Kelvin每次拍攝都可能在山上逗留一整晚，每次在不同的條件下到訪，感受都不相同，都有新發現。「好多事情都要靠着親身體驗才能得到啟發，這是我拍攝風景所得的經驗。」

風景照需周詳計劃 持之以恆等候時機

Kelvin表示，要拍一張風景照片粗略可以分成四個步驟。攝影師要對畫面十分熟悉，先在腦海裏想像好想要拍到的畫面，決定畫面要包含甚麼的元素，天氣要營造怎樣的氣氛；下一步是實地考察，Kelvin一般會在夏季交通良好的情況下進行，此行為了了解該區的四季變化，甚麼時間日出日落、幾時拍攝的條件最理想，也會拍攝一、兩張草稿，擬定正式拍攝的角度、構圖、相機配置等；之後便是憑考察所得的資料，詳細計劃正式拍攝的季節、時間、路線等；最後才是日復一日地上山等，等待每一個條件和元素出現在觀景窗之中。Kelvin坦言會失敗好多次，但認為既然心目中有一個理想的畫面，就要想盡辦法拍到出來。

有一張納米比亞星空的照片，是在當地國家公園拍攝。Kelvin在日間實地考察時發現了一個優秀的地點，但隨即遇上難題：該處會有猛獸出沒，國家公園禁止遊客在夜裏逗留。Kelvin很想拍到那一個畫面，最終決定把相機留下來。他在日落前設定好相機開始拍攝後離開國家公園，第二天早上回來接收。「有很大機會丟失相機，但我很想拍到這張照片，所以冒了這個險。」

©Kelvin Yuen（受訪者提供）

出版攝影集作階段總結

原來在大約2年前，Kelvin一度將自己所有發佈過的照片全部刪除，否定了將近5年的心血！「我掙扎了半年。Facebook、Instagram上有不少收視，也有不少人表示歡喜我的照片。但我覺得自己的照片毫無風格，我要改變路線，想重新開始。」那段日子並不容易，要擺脫過去的習慣做出新嘗試，如同摸黑走路，戰戰兢兢也不知道改變之後的結果是好是壞。

Kelvin在外國拍攝時受到啟發，原來風景攝影不一定在藍天白雲的好天氣下拍攝，有時在惡劣情況下拍攝更加特別，能夠顯出自然的氣勢和力量。他憶述有一次到外國旅遊，5日間4次登上同一座山，為了等一個漂亮的日出。日出沒有等到，但最尾一日雨後天空出現了戲劇性光線，Kelvin拍下了當刻的畫面。

他循着此方向發展，由選址到目標天氣以至後製的方式一一改變，用新的角度和手法將景色再拍一次。當覺得自己的風格穩定之後，拿着照片參加攝影比賽，結果贏得了「2020 國際年度風景攝影師」的榮譽。「這是對我的風格的一個很大的肯定。原來自己受到認可，同時又覺得自己開始要更加有突破。」

Kelvin近日出版攝影集《KELVINISM》，並會有同名的攝影展覽。他說想藉此為自己做一個階段總結。假如未來幾年過後，自己有新的突破，可能又會再出版一本，每一本之間可以見到其中的變化。

香港風景不比外國遜色

《KELVINISM》書中包含了Kelvin近年改變風格後拍攝的風景照片，當中有大約五分之一是香港的風景。「見過了這麼多的地方，就會發現香港的景觀不會被外國的比下去。」無論是香港的照片或是外國的照片，都用Kelvin的手法記錄下來，放在同一本書裏。

Kelvin希望未來一段時間都會繼續聚焦香港，找尋偏僻的山峰和荒島，拍攝未被發現的自然一面。「我覺得香港的風景是獨一無二。」他隨即舉玄武岩為例，這種火成岩在世界各地常見呈灰黑色，惟獨在香港的玄武岩卻是淺色偏黃。此外，他指香港雖小，景色卻十分多樣化，搭十幾分鐘船，由西頁區到東北區已可見到紅色岩石和黃色岩石，換着在外國，可能要駕車十小時，去到另一個國家公園才能見到不同種類的岩石。

「香港有拍攝出好照片的本質，」Kelvin解釋：「攝影師工作是去觀察一個地方最好的一面，但如果該地點本質上不夠壯麗，其實難以拍攝有力量的畫面。我自己在揀選題材時，喜歡找山峰比較尖削的，拍出來比較有氣勢。如果在澳門郊野地區相對少，又或者荷蘭只有大片平原，就拍不出這樣的照片。」此外，Kelvin亦指出香港四季分明，夏季時可拍翠綠景色，春季時卻又可以拍雲海，令景色有更多變化。

「這兩年因為疫情無法去旅行，花了很多時間留在香港，發覺原來不必到外國取景。香港也可拍到一樣壯麗的風景，只需要多點留意和發掘。」

《KELVINISM》攝影展覽詳情：

日期：2021年11月3日至12月20日

時間：下午2時至10時

地點：1881地面展覽廳｜尖沙咀廣東道2A號

